José Daniel Ferrer convoca en Miami a manifestación por presos políticos cubanos en huelga de hambre

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, desterrado en octubre tras más de dos años de encarcelamiento arbitrario, convocó este sábado a una manifestación en solidaridad con los presos políticos que mantienen una huelga de hambre en distintas cárceles de Cuba.

“Si vives en Miami o cerca y deseas que juntos manifestemos nuestra solidaridad con los presos políticos en huelga de hambre y con todos ellos en general, nos podemos ver a las 2.00 p.m. en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en 1200 SW Coral Way, Miami”, escribió Ferrer en su cuenta de X (antes Twitter).

El encuentro, previsto para la tarde del domingo 16 de noviembre, busca visibilizar la situación de decenas de prisioneros de conciencia que, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, enfrentan condiciones inhumanas en las cárceles del régimen cubano.

Desde su llegada al exilio, el fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha centrado su labor en denunciar la represión carcelaria y promover redes de apoyo económico y humanitario para los familiares de los detenidos por motivos políticos.

En semanas recientes, Ferrer ha alertado que en Cuba hay más de 700 presos políticos y que las cárceles del país “no se diferencian de campos de concentración nazi” por el nivel de crueldad que enfrentan los reclusos.

El opositor ha insistido en que su destierro no significa rendición, sino una nueva etapa de lucha “por los que no tienen voz dentro de la isla”. Desde Miami, ha multiplicado los llamados a la unidad de los cubanos para exigir la liberación de todos los presos políticos y el fin de la represión.

La manifestación en el Museo de la Diáspora Cubana pretende reunir a activistas, exiliados y defensores de derechos humanos para enviar un mensaje conjunto de respaldo a quienes mantienen la huelga de hambre y al resto de los encarcelados por motivos políticos.

“Seguimos firmes, desde cualquier lugar, por la libertad de Cuba y de nuestros presos políticos”, reiteró Ferrer.