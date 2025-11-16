Carlos Giménez sobre Venezuela: “Ya viene llegando…”

Vídeos relacionados:

El congresista republicano Carlos A. Giménez volvió a sacudir las redes con un mensaje en clave: “Ya todo el mundo lo está esperando… Ya viene llegando…”, dijo el cubanoamericano en X (antes Twitter).

Minutos después añadió otro trino, con similares referencias al cambio de época y de régimen, en un claro mensaje al Palacio de Miraflores y su inquilino Nicolás Maduro: “Vientos de cambio se sienten. Tiempos de cambio se vienen”.

Las frases, breves pero cargadas de intención, llegan justo cuando el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe mantiene en vilo a los gobiernos de la región y a la cúpula chavista en Caracas.

Desde hace semanas, barcos de guerra y aeronaves estadounidenses se mueven en torno al Caribe bajo la bandera de una “operación antinarcóticos”, aunque la Casa Blanca evita confirmar cualquier acción directa contra Maduro, al que Washington sigue señalando por vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

En Miami, Giménez ha sido una de las voces más firmes en esa cruzada. Hace apenas unos días, aseguró que “algo va a pasar” y que Maduro no llegaría a Navidad en el poder. Pero esta vez no habló de política ni de operaciones militares, sino en un lenguaje que evocó esperanza y final de ciclo.

“Ya viene llegando” no es una frase cualquiera: es el verso más recordado del himno de Willy Chirino que, durante décadas, ha acompañado a los cubanos exiliados como promesa de libertad.

Cuando Giménez la cita, resuena no solo en la causa venezolana, sino también en la cubana. Y los “vientos de cambio” que menciona remiten inevitablemente al tema de Scorpions, símbolo de la caída del Muro de Berlín y del fin de una era.

“Tiempos de cambio”, por su parte, trae ecos de Bob Dylan y su advertencia de que los poderosos no pueden detener el rumbo de la historia.

Así, entre mensajes breves y metáforas musicales, el congresista cubanoamericano parece anunciar la inminencia de un giro histórico. En Washington se habla de movimientos “inminentes” y fuentes de inteligencia aseguran que el reloj del chavismo se acerca a cero.

Desde Caracas, Maduro responde con discursos de resistencia y órdenes de movilización militar. Pero en el Caribe ya soplan los vientos —y como escribió Giménez—, “ya todo el mundo lo está esperando… ya viene llegando”.