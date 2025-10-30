Carlos Giménez advierte a países que apoyaron al régimen cubano en la ONU: "Después no vengan a mendigar"

Vídeos relacionados:
El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez lanzó una dura advertencia a los gobiernos que apoyaron al régimen cubano en la reciente votación de la Asamblea General de la ONU, que aprobó una resolución pidiendo el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba.
"Los países que apoyan a la dictadura asesina en Cuba, luego que no vengan a mendigar al Congreso de USA. Que los ayude la tiranía asesina en Cuba, porque con nosotros no podrán contar. La complicidad y la indiferencia ha perpetuado la miseria de nuestro pueblo. ¡Basta ya!", escribió Giménez en X.
Su mensaje refleja el malestar de Washington ante el doble discurso de ciertos gobiernos aliados.
El representante por el sur de Florida agradeció a los países que rechazaron la resolución de La Habana contra el embargo; alabó el liderazgo del presidente Donald Trump y la creciente solidaridad con el pueblo oprimido de Cuba.
Giménez, legislador republicano nacido en La Habana, cuestionó así la hipocresía de países que, mientras piden cooperación, ayuda económica o respaldo militar a Estados Unidos, votan en la ONU a favor de un régimen que reprime, censura y viola sistemáticamente los derechos humanos.
Un apoyo en declive para La Habana
La advertencia de Giménez llega justo después de una votación que, aunque favorable a la resolución cubana, dejó al régimen con el nivel de respaldo más bajo en más de una década: 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.
El canciller Bruno Rodríguez trató de presentar el resultado como una victoria, pero la realidad muestra una fractura diplomática sin precedentes.
Varios países de América Latina y Europa tradicionalmente alineados con la narrativa de La Habana, ahora se abstuvieron o votaron en contra del texto.
Por primera vez, Argentina y Paraguay se opusieron a la resolución, mientras Ecuador y Costa Rica optaron por abstenerse.
Ello muestra un viraje político en la región y un distanciamiento de los gobiernos democráticos frente al autoritarismo cubano.
En contraste, países como España, Francia, Italia y Alemania mantuvieron su voto a favor de la resolución, pese a las evidencias de los vínculos del régimen castrista con Rusia, China e Irán, y su papel en el reclutamiento de cubanos enviados como mercenarios a la guerra en Ucrania.
Una dictadura asesina sostenida por la complicidad internacional
Las palabras de Giménez resuenan especialmente en Miami, donde la comunidad cubana exiliada percibe la votación de la ONU como otro episodio de impunidad diplomática.
Para el congresista, la complicidad y la indiferencia de buena parte del mundo libre son factores que ayudan al castrismo a mantenerse en el poder después de seis décadas, pese a la miseria que asfixia a la Isla.
La frustración de muchos en el exilio se debe a la narrativa internacional, que sigue responsabilizando al embargo estadounidense -y no a la represión interna ni a la corrupción del gobierno- por la crisis que vive Cuba.
Investigaciones recientes revelaron que GAESA, el grupo empresarial controlado por las Fuerzas Armadas, maneja más de 18,000 millones de dólares en activos, mientras los hospitales colapsan, los cubanos hacen colas interminables para conseguir alimentos y la emigración alcanza cifras récord.
Europa y América Latina: el contraste de las democracias
El mensaje de Giménez apuntó de forma indirecta a los gobiernos europeos y latinoamericanos que, pese a presentarse como defensores de la libertad y los derechos humanos, sostienen diplomáticamente a la dictadura cubana, desoyendo las denuncias de Ucrania de la presencia de mercenarios cubanos en su frente de batalla.
La advertencia de Giménez -"después no vengan a mendigar"- no solo fue una declaración política, sino estratégica. El político dejó entrever que los países que legitiman a la dictadura cubana no deben esperar favores, cooperación ni apoyo financiero del Congreso estadounidense.
En un contexto internacional donde Cuba vuelve a depender de la retórica del "bloqueo" para justificar su ruina, la voz de Giménez encarna una visión cada vez más compartida en Washington: no hay embargo que oprima más al pueblo cubano que el de su propio gobierno.
