Carlos Giménez: “Marco Rubio le dirá trick or treat a Nicolás Maduro”

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez aseguró este sábado que el Secretario de Estado Marco Rubio le dará trick or treat a Nicolás Maduro, usando la conocida expresión de Halloween para referirse a un posible fin del régimen venezolano.

“Por primera vez hay fuerzas que están en el Caribe. Estamos en guerra contra narcotraficantes. Y quién está a cargo de esos narcotraficantes. Nicolás Maduro. Tenemos una recompensa de 50 millones de dólares para la cabeza de Nicolás Maduro. Estamos en guerra contra el líder de Venezuela”, dijo este sábado el republicano durante la cena de presentación de la Fundación Cubana Anticomunista (FCA) de Alex Otaola.

“Yo estoy bastante seguro de que algo va a pasar. No sé si para Thanksgiving o para Christmas, pero algo va a pasar”, agregó, según el video difundido por el periodista Mario J. Pentón.

Alguien del público gritó “Halloween”, como otra posible fecha para el fin de Maduro y el congresista le tomó la palabra.

“¿Halloween? Yo creo que sí, que Marco se va a aparecer trick or treat. El trick es el B2 que está allá arriba. El treat, sales de aquí”, bromeó al respecto.

Sobre Cuba, Giménez explicó que “también Venezuela apoya al régimen en Cuba, le da petróleo, etc. etc. Si cae Venezuela primero, podemos ver qué va a pasar en Cuba, porque Cuba está en las condiciones más débiles en su historia. Tenemos al Secretario de Estado, tenemos tres congresistas que estamos dedicados a la libertad de Cuba”, dijo.

“Estamos luchando siempre y estamos siempre conspirando en que manera podemos joder al régimen cubano, en que manera podemos joder a Nicolás Maduro, en que manera podemos joder a Petro en Colombia”, añadió.

Las declaraciones de Giménez se suman a las de su colega María Elvira Salazar quien, a propósito del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado aseguró que “Nicolás Maduro está aterrado” y que su caída es inminente.

“Las cucarachas nunca quieren morir, pero el gran exterminador llamado Donald Trump viene con un tanque de fumigar bien lleno y listo para acabar con todas”, dijo Salazar en declaraciones a Politico, tras ser contactada para comentar sobre el galardón otorgado a la líder opositora venezolana.

La representante por Florida aseguró que el premio Nobel convierte a Machado en una figura “intocable”, y la comparó con figuras históricas como Simón Bolívar y George Washington.

