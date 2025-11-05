Congresista Carlos Giménez: "Maduro no llega a la Navidad"

El congresista republicano Carlos Giménez aseguró este domingo que el dictador venezolano Nicolás Maduro saldrá del poder antes de Navidad, en medio del creciente cerco militar estadounidense en el Caribe y la tensión entre Washington y Caracas.

En una entrevista con la periodista Rachel Campos-Duff para Fox Noticias en Español, Giménez, representante por el sur de Florida, declaró: “Yo creo que Maduro sale antes de la Navidad. Si algo va a suceder, va a suceder antes de Navidad, porque también cuesta mucho dinero mantener las fuerzas americanas que tenemos en el Caribe”.

El legislador, de origen cubano y una de las voces más activas del Congreso frente a los regímenes de Cuba y Venezuela, aludió al despliegue del portaaviones USS Gerald Ford —el más grande del mundo— junto a varios buques de guerra y cazas F-35 en aguas cercanas a Venezuela.

“Estamos mandando un portaviones, el más grande del mundo, a esa área. Así que, cuando el presidente dice que los días de Maduro están contados, yo le creo”, añadió Giménez.

Las declaraciones del congresista se producen apenas un día después de la entrevista del presidente Donald Trump en ‘60 Minutes’, donde el mandatario advirtió que “los días de Maduro están contados” y justificó el incremento militar en el Caribe como respuesta a la “mala conducta” del régimen chavista, al que acusó de vaciar cárceles y manicomios para enviar criminales a Estados Unidos.

Giménez reforzó ese mensaje presidencial, afirmando que el operativo militar no puede sostenerse indefinidamente y que el desenlace en Venezuela “será cuestión de semanas”.

Lo más leído hoy:

“Cuesta mucho dinero mantener las fuerzas americanas en el Caribe”, recordó. “Yo creo que antes de Navidad veremos un cambio.”

El congresista también subrayó el interés y la esperanza de la comunidad venezolana en Miami, que sigue de cerca los movimientos del Pentágono y las declaraciones de la Casa Blanca.

“Toda la gente aquí está esperando lo que pase en Venezuela, rezando para que la democracia pueda regresar y tener una Venezuela libre”, expresó.

Washington ha reforzado su presencia militar en la región durante las últimas semanas, con operaciones navales frente a las costas de Venezuela y declaraciones de altos funcionarios —como el senador Rick Scott y la congresista María Elvira Salazar— que apuntan a un mismo mensaje: el régimen de Maduro vive sus últimas horas.

“Vamos a ver lo que pasa en Venezuela,” concluyó Giménez. “Pero sí, creo que antes de Navidad habrá libertad”.