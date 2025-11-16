UNE anuncia un domingo crítico para Cuba, con 1,475 MW de déficit en la hora pico

Vídeos relacionados:

Cuba amaneció este domingo sumida en otro ciclo de apagones interminables que exponen, una vez más, el deterioro profundo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la incapacidad del Gobierno para frenar una crisis que lleva años agravándose.

El parte de la Unión Eléctrica (UNE) confirma un panorama que ya es parte de la vida cotidiana: cortes de más de 20 horas, déficit estructural y plantas que se apagan más rápido de lo que el Estado es capaz de reparar.

La jornada anterior transcurrió prácticamente sin servicio: desde las 5:10 am hasta las 2:07 am del día siguiente, el país estuvo bajo afectación. Apenas tres horas después, a las 5:44 am, volvió a interrumpirse el suministro.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1,326 MW a las 6:40 pm.

Además, se reportaron 144 MW afectados en las provincias de Holguín, Granma y Santiago de Cuba por el paso del huracán Melissa, y otros 50 MW en Granma y 20 MW en Guantánamo por altas transferencias y bajo voltaje en la zona.

Para millones de cubanos, eso significa otro día sin refrigeración, sin agua bombeada, sin transporte eléctrico y sin los servicios básicos que dependen de un sistema en ruinas.

Un sistema agotado que no resiste ni la demanda mínima

Esta mañana, la disponibilidad real del SEN era de 1,550 MW, mientras la demanda ascendía a 1,840 MW. Esa brecha -que marca la diferencia entre la electricidad que el país puede generar y la que necesita para funcionar mínimamente- dejaba ya 400 MW de afectación temprana.

Pero lo peor del día está por venir: a partir del mediodía, se prevé que las interrupciones alcanzaran 750 MW.

El deterioro no es coyuntural ni fruto del impacto del huracán Melissa. La mayor parte del colapso tiene origen en fallas acumuladas, obsolescencia tecnológica y falta de inversiones sostenidas.

Las centrales termoeléctricas, eje de la generación nacional, siguen fuera de combate.

Cuatro unidades continúan averiadas: dos de Renté (Antonio Maceo), una de Felton y otra de Nuevitas.

Otros dos bloques en la CTE Santa Cruz y en la CTE Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos están sometidas a mantenimientos que, lejos de planificarse con eficiencia, terminan coincidiendo y dejando al país sin respaldo.

Y aun las plantas que deberían resistir cargan limitaciones crónicas que restan potencia día tras día.

Un país paralizado por falta de combustible y lubricantes

La nota de la UNE incluye un dato que resume la precariedad absoluta: 802 MW están fuera de servicio por falta de combustible y lubricantes. O sea, algo menos de un tercio de lo que el país necesita en hora pico no se genera porque el Estado no cuenta con los insumos más básicos para sostener la operación.

Más de 80 centrales de generación distribuida, clave para estabilizar el SEN, están detenidas o con producción mínima. A ello se suman 109 MW colapsados por ausencia de lubricantes.

Este déficit energético no es sorpresivo: es el resultado directo de años de improvisación, de dependencia extrema del crudo nacional de baja calidad y de acuerdos internacionales que no han logrado asegurar suministros constantes.

Un pico nocturno imposible de cubrir

La UNE anunció la entrada "prevista" de la unidad 6 de Renté con 45 MW, una cifra simbólica frente a la magnitud del problema.

Con esa mínima recuperación, la disponibilidad en el horario pico sería de 1,595 MW, mientras la demanda ascendería a 3,000 MW. El resultado es un abismo de 1405 MW, que se traduciría en una afectación real de 1,475 MW.

En la práctica, eso significa que más de la mitad del país quedará sin electricidad durante las horas de mayor consumo, cuando las familias intentan cocinar, bombear agua o simplemente descansar.

Y aunque el Gobierno intenta presentar los parques solares como un éxito -31 instalaciones aportaron 2,452 MWh el día anterior- la realidad es que esa producción solo cubre una fracción mínima del déficit estructural, y no compensa la caída del sistema térmico ni la falta de combustibles.

La Habana: un alivio aparente que no cambia la realidad

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que la capital sufrió 9 horas y 45 minutos de apagones el sábado, con un máximo de 140 MW afectados.

Aunque el servicio fue restablecido antes de las 9:00 pm y no hubo cortes en la madrugada, esta "normalidad" relativa no representa al país. La Habana suele ser la última en apagarse y la primera en recuperarse, pero la estabilidad en el resto del territorio es prácticamente inexistente.

Una crisis sostenida por la ineficiencia

Más allá de las cifras técnicas, lo que revela este informe es un sistema eléctrico que se ha convertido en una bomba de tiempo.

Cada día hay más plantas averiadas que funcionando, más combustible ausente que disponible y más promesas oficiales que soluciones concretas.

El Gobierno insiste en hablar de "afectaciones temporales", pero los cubanos llevan años viviendo una crisis que ya no es coyuntural: es estructural y es el resultado directo de la mala gestión.

La UNE publica partes diarios, pero no ofrece una estrategia realista ni un cronograma creíble para recuperar el SEN.

La población, mientras tanto, enfrenta la realidad sin alternativas: alimentos que se echan a perder, niños que no pueden dormir por el calor, enfermos sin equipos médicos funcionales y una economía completamente paralizada.

Cuba no está padeciendo simplemente apagones: está atravesando el colapso progresivo de su sistema energético, una crisis que no se resolverá con declaraciones oficiales ni con pequeños aportes solares, sino con decisiones profundas que el Gobierno ha sido incapaz de tomar.