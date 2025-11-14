Crisis eléctrica en Cuba: Déficit de 1,349 MW amenaza la hora pico

Vídeos relacionados:

La crisis energética en Cuba continúa agravándose, dejando al descubierto la ineficiencia del sistema eléctrico y la incapacidad del gobierno para garantizar un suministro estable a la población.

Según el parte de la Unión Eléctrica (UNE), durante el jueves el servicio estuvo interrumpido de manera continua hasta la madrugada, cuando se restableció temporalmente a las 00:32 am, solo para volver a afectar al país a partir de las 5:17 am.

La máxima afectación por déficit de generación alcanzó los 1,400 MW a las 6:20 pm, mientras que en las provincias orientales, de Holguín a Guantánamo, el paso del huracán Melissa dejó 140 MW adicionales fuera de servicio, sumando más complicaciones al colapsado sistema.

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a primera hora de esta mañana fue de apenas 1,721 MW, frente a una demanda de 1,920 MW, con 212 MW afectados por déficit de capacidad.

Para el mediodía se estima que 650 MW de potencia quedarán fuera de servicio, evidencia de que la infraestructura eléctrica continúa sin poder cubrir las necesidades básicas de la población.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Lo más leído hoy:

La crisis estructural se refleja en la incapacidad para mantener operativas varias unidades de generación.

La termoeléctrica Antonio Maceo reportó averías en sus unidades 5 y 6, mientras que la unidad 2 de la CTE Felton también está fuera de servicio.

A esto se sumaban trabajos de mantenimiento en unidades de las CTE Antonio Guiteras, Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, así como 466 unidades térmicas adicionales limitadas por problemas operativos.

A los problemas técnicos se añade la falta de recursos fundamentales.

La escasez de combustible dejó fuera de operación 80 centrales de generación distribuida con un total de 633 MW, mientras que 99 MW más estaban indisponibles por falta de lubricante. El total de capacidad afectada por estas causas asciende a 732 MW.

De cara al horario pico, la situación sigue siendo crítica: se estima que la demanda máxima alcanzará los 3,000 MW, mientras que la disponibilidad de generación será de apenas 1,721 MW, lo que dejaría un déficit de 1,279 MW y provocaría afectaciones de hasta 1,349 MW.

Los 30 nuevos parques solares del país generaron solo 1,818 MWh, con un pico de 315 MW, una cifra insuficiente para aliviar la crisis.

En La Habana, la situación no es diferente.

La Empresa Eléctrica de la capital informó que los apagones afectaron a la ciudad por más de 10 horas, con la máxima afectación de 226 MW a las 6:20 pm, y el servicio recién fue restablecido a las 8:20 pm.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Los horarios planificados en la tarde y noche (horas de máxima demanda) tampoco se pudieron cumplir por la baja disponibilidad en la generación, dejando en evidencia la incapacidad del sistema para ajustarse.

"En la madrugada NO hubo afectación por déficit", precisa la nota.

Esta situación pone nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema energético cubano y la falta de planificación por parte de las autoridades.

A pesar de inversiones en energías renovables, la realidad muestra un SEN al límite, incapaz de garantizar lo más elemental: electricidad constante para hogares, hospitales e industrias, mientras la población continúa pagando el precio de años de negligencia y mala gestión.