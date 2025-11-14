Crisis eléctrica en Cuba: Déficit de 1,349 MW amenaza la hora pico

Vídeos relacionados:
La crisis energética en Cuba continúa agravándose, dejando al descubierto la ineficiencia del sistema eléctrico y la incapacidad del gobierno para garantizar un suministro estable a la población.
Según el parte de la Unión Eléctrica (UNE), durante el jueves el servicio estuvo interrumpido de manera continua hasta la madrugada, cuando se restableció temporalmente a las 00:32 am, solo para volver a afectar al país a partir de las 5:17 am.
La máxima afectación por déficit de generación alcanzó los 1,400 MW a las 6:20 pm, mientras que en las provincias orientales, de Holguín a Guantánamo, el paso del huracán Melissa dejó 140 MW adicionales fuera de servicio, sumando más complicaciones al colapsado sistema.
La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a primera hora de esta mañana fue de apenas 1,721 MW, frente a una demanda de 1,920 MW, con 212 MW afectados por déficit de capacidad.
Para el mediodía se estima que 650 MW de potencia quedarán fuera de servicio, evidencia de que la infraestructura eléctrica continúa sin poder cubrir las necesidades básicas de la población.
La crisis estructural se refleja en la incapacidad para mantener operativas varias unidades de generación.
La termoeléctrica Antonio Maceo reportó averías en sus unidades 5 y 6, mientras que la unidad 2 de la CTE Felton también está fuera de servicio.
A esto se sumaban trabajos de mantenimiento en unidades de las CTE Antonio Guiteras, Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, así como 466 unidades térmicas adicionales limitadas por problemas operativos.
A los problemas técnicos se añade la falta de recursos fundamentales.
La escasez de combustible dejó fuera de operación 80 centrales de generación distribuida con un total de 633 MW, mientras que 99 MW más estaban indisponibles por falta de lubricante. El total de capacidad afectada por estas causas asciende a 732 MW.
De cara al horario pico, la situación sigue siendo crítica: se estima que la demanda máxima alcanzará los 3,000 MW, mientras que la disponibilidad de generación será de apenas 1,721 MW, lo que dejaría un déficit de 1,279 MW y provocaría afectaciones de hasta 1,349 MW.
Los 30 nuevos parques solares del país generaron solo 1,818 MWh, con un pico de 315 MW, una cifra insuficiente para aliviar la crisis.
En La Habana, la situación no es diferente.
La Empresa Eléctrica de la capital informó que los apagones afectaron a la ciudad por más de 10 horas, con la máxima afectación de 226 MW a las 6:20 pm, y el servicio recién fue restablecido a las 8:20 pm.
Los horarios planificados en la tarde y noche (horas de máxima demanda) tampoco se pudieron cumplir por la baja disponibilidad en la generación, dejando en evidencia la incapacidad del sistema para ajustarse.
"En la madrugada NO hubo afectación por déficit", precisa la nota.
Esta situación pone nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema energético cubano y la falta de planificación por parte de las autoridades.
A pesar de inversiones en energías renovables, la realidad muestra un SEN al límite, incapaz de garantizar lo más elemental: electricidad constante para hogares, hospitales e industrias, mientras la población continúa pagando el precio de años de negligencia y mala gestión.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico en Cuba está en crisis, con un déficit de generación que alcanza los 1,349 MW, lo que ha provocado apagones prolongados en todo el país. La infraestructura eléctrica es incapaz de cubrir la demanda básica debido a la falta de mantenimiento, escasez de combustible y averías en las centrales térmicas.
¿Cómo afecta el huracán Melissa a la situación energética en Cuba?
El huracán Melissa ha agravado la crisis energética en Cuba, especialmente en las provincias orientales donde dejó 140 MW adicionales fuera de servicio. Las zonas de Holguín a Guantánamo han sido especialmente afectadas, con serios daños en las líneas de transmisión que han mantenido al oriente del país sin electricidad.
¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas para enfrentar la crisis eléctrica?
Las autoridades han intentado incorporar energías renovables mediante la construcción de parques solares, pero esta solución ha sido insuficiente para mitigar el déficit de generación. La falta de planificación y recursos ha impedido mejoras significativas, dejando a la población en una situación de constantes apagones.
¿Cuál es la capacidad de generación eléctrica actual en Cuba y su demanda?
La capacidad de generación eléctrica en Cuba es de 1,721 MW, frente a una demanda de 1,920 MW. En el horario pico, la demanda podría llegar a los 3,000 MW, lo que resulta en un déficit significativo de 1,279 MW, generando apagones y afectaciones a nivel nacional.
