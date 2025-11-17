Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade por delitos graves

Vídeos relacionados:

Víctor Rosario Miranda, empresario de origen puertorriqueño y aspirante a la alcaldía del condado de Miami-Dade para las elecciones de 2028, fue arrestado en un incidente que incluyó disturbios públicos, una persecución vehicular y serios cargos por agresión a un agente policial.

El incidente que derivó en la detención de Rosario Miranda tuvo lugar el sábado en la zona de Brickell, una de las áreas más transitadas y residenciales del centro de Miami.

De acuerdo con testigos citados por la prensa local, Rosario fue visto gritando con un megáfono frente al complejo de apartamentos Maizon, generando quejas de los residentes por ruido y alteración del orden.

La situación escaló cuando un oficial encubierto se aproximó para evaluar la escena.

Según los informes, Rosario Miranda ignoró al agente y emprendió la huida en su vehículo, lo que desencadenó una persecución policial en plena luz del día, con varios patrulleros involucrados.

Finalmente, las autoridades lograron interceptarlo. Los oficiales le ordenaron descender del auto y procedieron a arrestarlo.

No se reportaron heridos durante la detención, aunque el suceso fue captado en video por testigos.

Cargos criminales graves

Rosario Miranda, de 58 años, enfrenta una batería de cargos criminales, varios de ellos considerados graves.

Según los registros del Centro de Detención Turner Guilford Knight (TGK), los delitos que se le imputan incluyen:

-Resistencia a un oficial con violencia.

-Agresión agravada a un agente de policía con un arma mortal.

-Huida o evasión de la autoridad.

-Conducta desordenada.

-Alteración del orden público.

-Molestias públicas.

Tras su arresto, compareció en corte de fianza este 17 de noviembre.

En esa audiencia, una jueza decidió que Rosario debía continuar detenido ante la gravedad de los cargos. Posteriormente, se le impuso una fianza de $10,300 dólares.

Un empresario con aspiraciones políticas

Rosario Miranda nació en San Juan, Puerto Rico, y es fundador de dos empresas: The Bass Agency LLC, especializada en organización de eventos de música electrónica y producciones corporativas; y The Equation Agency LLC, dedicada a marketing creativo y desarrollo de marcas.

No es un desconocido en el ámbito político local. En 2024 se postuló, sin éxito, a la alcaldía de Miami Beach.

Su nombre volvió a sonar tras anunciar su intención de competir por la alcaldía de Miami-Dade en las elecciones de 2028.

En su sitio web de campaña, Rosario Miranda se presenta como candidato republicano, comprometido con una visión de “gobernanza moderna”.

Se describe a sí mismo como un “líder audaz e innovador” con una propuesta centrada en la gobernanza tecnológica, la modernización de la infraestructura, la transparencia mediante el uso de tecnología blockchain y la protección de empleos en la era digital.

El episodio que protagonizó Rosario no solo ha tenido consecuencias legales inmediatas, sino que pone en tela de juicio su viabilidad como figura política.

Aunque su candidatura a las elecciones de 2028 aún está en fase preliminar, los graves cargos que enfrenta podrían descalificarlo política y públicamente.

Por el momento, ni Rosario Miranda ni su equipo de campaña han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.