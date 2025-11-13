Arrestan en EE. UU. a cubano con orden de deportación y cargos por tráfico de personas y armas

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este miércoles que el ciudadano cubano Tommy Gómez Mendibur fue arrestado el pasado 4 de noviembre durante la operación Midway Blitz, en coordinación con la Policía Estatal de Indiana, pese a que un juez había ordenado su deportación meses atrás.

Según el comunicado publicado por la agencia en su cuenta de X, Gómez fue ordenado deportado en junio, tras una condena por conducción bajo los efectos del alcohol (DWI) y con cargos pendientes por tráfico de personas y posesión de armas en Texas.

Aun así, permanecía en territorio estadounidense y se encontraba conduciendo camiones comerciales cuando fue detenido.

ICE explicó que la captura se realizó como parte de una operación dirigida a localizar a inmigrantes con antecedentes criminales que continúan en el país pese a las órdenes de expulsión.

“Las fronteras estatales no detienen a los criminales en las carreteras de Estados Unidos, pero ICE y sus socios del programa 287(g) sí lo hacen”, señaló la institución en su publicación.

El caso de Gómez Mendibur se enmarca en los operativos reforzados de control migratorio impulsados por las autoridades federales para localizar a extranjeros con historial delictivo que incumplen órdenes judiciales de deportación.

Lo más leído hoy:

Las autoridades migratorias estadounidenses han intensificado la vigilancia y el control sobre ciudadanos cubanos con antecedentes penales o procesos migratorios irregulares.

En este contexto, un cubano con antecedentes penales fue arrestado en Miami por agentes de ICE tras una denuncia anónima que reveló su estatus migratorio irregular y un historial delictivo que incluía violencia doméstica y posesión de drogas.

El detenido se encontraba residiendo en una vivienda sin documentos vigentes y será sometido a un proceso de deportación.

En otro caso similar, un ciudadano cubano fue detenido en Georgia por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), tras confirmarse que enfrentaba múltiples cargos pendientes por fraude y robo en diferentes estados.

El hombre había ingresado a Estados Unidos por la frontera sur y estaba en libertad provisional mientras se tramitaba su caso migratorio.

ICE también ejecutó recientemente la deportación de un cubano que aún tenía en trámite su residencia, bajo las disposiciones de la Ley de Ajuste Cubano.

A pesar de haber iniciado el proceso legal, las autoridades consideraron que sus antecedentes penales y una orden de expulsión previa eran motivos suficientes para aplicar la medida.

Además, un cubano que llegó al país durante el éxodo del Mariel se encuentra en espera de deportación, luego de haber pasado décadas en territorio estadounidense.

A pesar de haber trabajado legalmente durante años, fue detenido por ICE y permanece en un centro de detención, a la espera de una resolución que podría poner fin a su permanencia en EE. UU.