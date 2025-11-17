Consternación por la muerte de querida figura del carnaval de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Santiago de Cuba está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Acosta Laguna, director del Paseo La Placita y una de las personalidades más emblemáticas del carnaval santiaguero.

“Con él se va un pilar del patrimonio cultural de la ciudad, pero también un hombre que marcó la vida de quienes tuvimos el honor de compartir su camino", escribió en redes sociales el periodista Yosmany Mayeta Labrada.

"Conocí a Carlitos en mis años de adolescente, cuando yo era apenas un bailador con hambre de ritmo y él ya se destacaba como uno de los coreógrafos del Paseo La Placita. Llegué al paseo bajo la dirección del querido Franciaco Zarzabal 'El Nene', quien también falleció hace algunos años, y en ese universo de tambores y ensayos interminables, Carlos fue para muchos de nosotros una guía, un maestro, un ejemplo", añadió el comunicador.

Yosmany Mayeta destacó el talento Acosta Laguna.

"Como coreógrafo, tenía la capacidad de transformar pasos en identidad; de convertir una simple formación en un acto de pertenencia. Junto a otros grandes coreógrafos carnavalescos, levantó la estética de La Placita a un nivel que trascendió generaciones", rememoró.

"Ya como director del paseo, su legado se hizo aún más visible. Fue el guardián de la memoria histórica de La Placita, un defensor incansable de las raíces, y un trabajador incansable de la cultura popular", subrayó el comunicador.

En 2017, Carlos Acosta Laguna recibió el Premio Memoria Viva, en la categoría de Personalidades, como reconomiento por su empeño en salvaguardar la tradición.

Durante años "académicos, investigadores y medios de prensa lo citaron durante años como una voz autorizada sobre el origen y evolución del paseo, y en todos los procesos de ratificación al frente de La Placita recibió el apoyo unánime de quienes conocían su entrega".

"Hoy, su partida no solo enluta al carnaval: enluta a todos los que alguna vez caminamos, bailamos o soñamos dentro de La Placita", apuntó el periodista, quien no precisó la edad del fallecido ni la causa de muerte.

"Quienes crecimos allí, quienes sentimos ese orgullo comparsero desde niños, sabemos que hombres como 'Carlitos' no mueren: se vuelven tradición. Santiago pierde a un director. La Placita pierde a un pilar. Y nosotros perdemos a un maestro. Pero su legado seguirá desfilando cada julio y cada vez que suene un tambor. Porque Carlos no solo dirigió un paseo: construyó memoria, identidad y espíritu", concluyó Mayeta Labrada en su emotivo texto.

La muerte de Carlos Acosta Laguna ha provocado una profunda consternación entre artistas, comparseros, vecinos y generaciones de santiagueros que vieron en él mucho más que un coreógrafo: un formador, un maestro y un referente de la identidad popular.

Una ciudad que llora

La muerte de Acosta Laguna ha desatado una oleada de duelo en las redes sociales, donde cientos de personas expresaron su dolor, gratitud y admiración.

Muchos lo recordaron por su generosidad, su exigencia artística, su entrega absoluta al barrio y su calidez humana.

A continuación, una selección de las reacciones más representativas:

“Un baluarte de nuestra cultura santiaguera, maestro de maestros, difícil de olvidar”, escribió un usuario.

“Gracias por enseñarnos el arte de bailar. Compartimos muchos años en La Placita, desde niños hasta la adolescencia”, recordó una internauta.

“Se fue un gran artista y un mejor padre. Dejas un vacío inmenso, mi rey”, expresó una exintegrante de la comparsa.

“Siempre amable, siempre dispuesto a ayudar. Era un vecino excepcional”, destacó otro comentarista.

“Él me dio mi primera oportunidad de trabajar en San Pedro del Mar. Qué tristeza tan grande”; “Lo conocí como maestro de baile, pero también como ser humano admirable. Su carisma, su sonrisa y su disciplina nos marcaron”; “Gracias por tu paciencia y por nunca decirle que no a nadie. Hiciste crecer a todos los que se acercaron a ti”; “Él fue el alma del proyecto Kabiosilé. Director de directores. Que el Señor lo tenga en la gloria”, fueron otras opiones..

“Fuiste mi maestro en los años 80, y tu legado vive en cada paso que enseñaste. Luz eterna para tu espíritu”, apuntó otro internauta.

“No tuve el valor de verte en ese ataúd porque prefiero recordarte vivo. Vuela alto, Carlitos”, sentenció emocionado otra persona que lo conoció.

Además de estos testimonios espontáneos, varios exbailarines y artistas confirmaron que ninguna autoridad de la Dirección Municipal de Cultura se presentó al sepelio, una omisión que fue duramente criticada en los comentarios.

“Una pena que en su último adiós no estuviera presente ninguna institución oficial. Fue un grande de la cultura santiaguera”, denunció un comentarista.

¿Qué es el Paseo La Placita?

El Paseo La Placita es una de las comparsas más antiguas y queridas del carnaval de Santiago de Cuba. Nacida en el barrio del mismo nombre en la década de 1930, se originó como un desfile espontáneo de jóvenes que tocaban tambores hechos con latas y bailaban por las calles.

Con los años, evolucionó en una agrupación formal de carnaval que combina coreografías, vestuario, música popular y tradición oral.

Reconocida como una manifestación de patrimonio inmaterial, La Placita representa no solo una expresión artística, sino también la historia viva de un barrio que ha hecho de la fiesta su identidad. Carlos Acosta Laguna fue, durante décadas, el alma de ese paseo.