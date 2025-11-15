Descubren cuerpo sin vida en río Ariguanabo: Familia confirma la identidad

Vídeos relacionados:

El ciudadano Sofiel Soto Miranda, de 53 años, fue hallado sin vida la tarde del viernes, a las 12:40 pm., en el río Ariguanabo, en la provincia de Artemisa.

De acuerdo con el diario oficialista El Artemiseño, el hallazgo conmocionó a los vecinos del reparto Los Pinareños, donde el fallecido era ampliamente conocido.

Un equipo de reporteros se trasladó hasta la vivienda de la víctima y conversó con su hermana, Lilia Rosa Soto Miranda, quien corroboró la noticia y confirmó la causa del deceso, sin ofrecer más detalles públicos al respecto.

La mujer explicó que Sofiel, a quien todos llamaban cariñosamente “Minito”, padecía de esquizofrenia paranoica desde temprana edad y se encontraba bajo atención médica en el Centro de Salud Mental del Ariguanabo, donde era medicado con frecuencia.

De acuerdo con el testimonio de Lilia Rosa, el padecimiento de su hermano hacía que deambulara con frecuencia, tanto de día como de noche, aunque nunca solía dirigirse hacia la zona del río.

Su recorrido habitual, precisó, iba desde el reparto donde residía hasta los alrededores del hospital, trayecto que realizaba de manera repetida.

Consternación en la comunidad

La muerte de Sofiel ha dejado a la comunidad profundamente consternada.

Vecinos del reparto Los Pinareños lo describen como un hombre noble, humilde, tratable y muy familiar, que nunca fue agresivo a pesar de su enfermedad.

Muchos de ellos se han acercado a la familia para expresar su pesar y acompañarla en el duelo, resaltando el cariño que se había ganado en la zona.

Desde la redacción que dio a conocer el caso se hicieron llegar condolencias a los familiares y amigos de Sofiel Soto Miranda, en un contexto de dolor compartido por todo el barrio ante una pérdida que muchos califican de inesperada y trágica.

Este viernes transcendió también que un joven identificado como Lázaro Matos, del poblado de San Luis, Baracoa, fue hallado sin vida en el tramo de El Paso de los Alemanes -accidente geográfico ubicado sobre la carretera que va de Baracoa a Maisí-, un lugar que hoy se menciona con temor y preocupación entre los vecinos.

Un elemento perturbador que aumenta las dudas sobre las circunstancias del crimen es que el cuerpo de Lázaro fue hallado sin su prenda de ropa inferior, ello abre la posibilidad a la participación de una mujer en el hecho, que podría haber sido acompañante del joven o cómplice del homicidio.