Funcionario del Banco Central de Cuba asegura que “se ha moderado la inflación”, aunque los precios sigan disparados

Un alto funcionario del Banco Central de Cuba (BCC) afirmó que el gobierno ya “ha logrado una moderación de la inflación”, una declaración que contrasta de frente con la realidad cotidiana de millones de cubanos, cuyos salarios se hunden cada día entre precios inalcanzables, mercados vacíos y una moneda que continúa perdiendo valor.
La afirmación fue hecha por Ian Pedro Carbonell, director de Políticas Macroeconómicas del BCC y diputado a la Asamblea Nacional, en una entrevista publicada por el diario oficialista Granma. El funcionario defendió que existen “condiciones más favorables” para avanzar en el proceso de estabilización macroeconómica y, en particular, para impulsar un futuro mercado cambiario oficial.
Sin embargo, la frase que intenta exhibir control económico aparece justo cuando la inflación golpea con más fuerza a los hogares y cuando el dólar informal supera cifras históricas, mientras los precios internos se disparan sin freno.
Carbonell aseguró que las medidas fiscales adoptadas por el gobierno habrían permitido “moderar” la inflación, aunque no ofreció datos verificables ni explicó qué indicadores respaldan esa lectura. Tampoco mencionó cómo encaja ese supuesto avance con la profunda pérdida del poder adquisitivo que vive el país desde el fracaso del Ordenamiento Monetario y el colapso de la bancarización.
Como ya había hecho en ocasiones anteriores, el funcionario reiteró que el mercado cambiario oficial será una “pieza clave” para ordenar la economía cubana y corregir distorsiones acumuladas durante años. Pero, al igual que en los anuncios pasados, no presentó fechas, mecanismos ni fuentes de divisas que permitan sostener un sistema de cambio creíble.
Mientras tanto, los cubanos siguen enfrentando precios que cambian de un día para otro, salarios pulverizados y una sensación generalizada de que la vida se ha vuelto impagable.
Lo más leído hoy:
El Toque como chivo expiatorio
Aunque la entrevista estuvo enfocada en el prometido, y aún inexistente, mercado cambiario, Carbonell dedicó buena parte de sus respuestas a atacar al medio independiente El Toque, al que acusó nuevamente de “distorsionar” la economía mediante la publicación de la tasa informal.
Según el funcionario, la referencia cambiaria que ofrece la plataforma “no posee legitimidad económica” y responde a dinámicas “especulativas”, argumentos que coinciden con la ofensiva oficial de las últimas semanas, encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel, el presentador Humberto López y el propio BCC, incluidos otros elementos del aparato estatal.
En su intervención, Carbonell repitió la narrativa del régimen: que la Tasa Representativa del Mercado Informal de El Toque induce “profecías autocumplidas”, alimenta la incertidumbre y afecta directamente el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, no explicó por qué millones de cubanos dependen de esa referencia ni cómo piensa el Estado recuperar la confianza perdida en sus propias tasas de cambio.
Inflación “moderada” para el discurso, no para la mesa
La declaración de que el gobierno ha logrado “moderar la inflación” llega cuando la mayoría de los cubanos se enfrenta a:
- Precios que se actualizan semanalmente.
- Un mercado informal dominante.
- Apagones que agravan los costos de vida.
- Salarios que no cubren ni una cuarta parte de la canasta básica.
La población vive una sensación totalmente opuesta a la que describe el funcionario, experimentando una crisis que se profundiza y que ha llevado a muchos a emigrar, vender sus pertenencias o depender de remesas para sobrevivir.
La brecha entre el discurso oficial y la vida real vuelve a crecer, y la frase de Carbonell, lejos de tranquilizar, evidencia el desconecte institucional frente a una economía que para la ciudadanía no tiene salida ni alivio a la vista.
Preguntas frecuentes sobre la situación económica en Cuba y el mercado cambiario
¿Es cierta la afirmación del Banco Central de Cuba sobre la moderación de la inflación?
La afirmación de que se ha moderado la inflación no refleja la realidad económica que enfrentan los cubanos. A pesar de las declaraciones oficiales, los precios continúan aumentando y el poder adquisitivo de la población sigue disminuyendo. La brecha entre el discurso oficial y la situación cotidiana es evidente, con salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas y precios que se actualizan constantemente.
¿Qué papel juega el medio independiente El Toque en la economía cubana?
El Toque proporciona una referencia clave sobre el valor del dólar en el mercado informal de Cuba. Aunque el gobierno lo acusa de manipular la economía, El Toque refleja la realidad de un mercado informal que surge ante la falta de un sistema cambiario oficial funcional. La población y las empresas dependen de esta referencia debido a la ausencia de políticas económicas creíbles por parte del Estado.
¿Cómo pretende el gobierno cubano estabilizar el mercado cambiario?
El gobierno cubano promete establecer un mercado cambiario oficial “ordenado y transparente”. Sin embargo, no ha presentado detalles claros sobre cómo se implementará ni cómo se sostendrá este sistema. La falta de liquidez en divisas y la desconfianza pública en las instituciones estatales son obstáculos significativos. Anteriores intentos de crear un mercado cambiario oficial han fracasado, y la población sigue dependiendo del mercado informal.
¿Por qué el mercado informal sigue siendo relevante en Cuba?
El mercado informal sigue siendo relevante porque el Estado no ha logrado establecer un mercado cambiario oficial funcional. La falta de una política monetaria efectiva y la incapacidad de ofrecer un sistema de cambio creíble obligan a los cubanos a recurrir al mercado informal para obtener divisas. Este mercado refleja la oferta y demanda reales, a diferencia de las tasas oficiales que no se sostienen en la práctica.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.