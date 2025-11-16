Funcionario del Banco Central de Cuba asegura que “se ha moderado la inflación”, aunque los precios sigan disparados

Ian Pedro Carbonell, director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Un alto funcionario del Banco Central de Cuba (BCC) afirmó que el gobierno ya “ha logrado una moderación de la inflación”, una declaración que contrasta de frente con la realidad cotidiana de millones de cubanos, cuyos salarios se hunden cada día entre precios inalcanzables, mercados vacíos y una moneda que continúa perdiendo valor.

La afirmación fue hecha por Ian Pedro Carbonell, director de Políticas Macroeconómicas del BCC y diputado a la Asamblea Nacional, en una entrevista publicada por el diario oficialista Granma. El funcionario defendió que existen “condiciones más favorables” para avanzar en el proceso de estabilización macroeconómica y, en particular, para impulsar un futuro mercado cambiario oficial.

Sin embargo, la frase que intenta exhibir control económico aparece justo cuando la inflación golpea con más fuerza a los hogares y cuando el dólar informal supera cifras históricas, mientras los precios internos se disparan sin freno.

Carbonell aseguró que las medidas fiscales adoptadas por el gobierno habrían permitido “moderar” la inflación, aunque no ofreció datos verificables ni explicó qué indicadores respaldan esa lectura. Tampoco mencionó cómo encaja ese supuesto avance con la profunda pérdida del poder adquisitivo que vive el país desde el fracaso del Ordenamiento Monetario y el colapso de la bancarización.

Como ya había hecho en ocasiones anteriores, el funcionario reiteró que el mercado cambiario oficial será una “pieza clave” para ordenar la economía cubana y corregir distorsiones acumuladas durante años. Pero, al igual que en los anuncios pasados, no presentó fechas, mecanismos ni fuentes de divisas que permitan sostener un sistema de cambio creíble.

Mientras tanto, los cubanos siguen enfrentando precios que cambian de un día para otro, salarios pulverizados y una sensación generalizada de que la vida se ha vuelto impagable.

El Toque como chivo expiatorio

Aunque la entrevista estuvo enfocada en el prometido, y aún inexistente, mercado cambiario, Carbonell dedicó buena parte de sus respuestas a atacar al medio independiente El Toque, al que acusó nuevamente de “distorsionar” la economía mediante la publicación de la tasa informal.

Según el funcionario, la referencia cambiaria que ofrece la plataforma “no posee legitimidad económica” y responde a dinámicas “especulativas”, argumentos que coinciden con la ofensiva oficial de las últimas semanas, encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel, el presentador Humberto López y el propio BCC, incluidos otros elementos del aparato estatal.

En su intervención, Carbonell repitió la narrativa del régimen: que la Tasa Representativa del Mercado Informal de El Toque induce “profecías autocumplidas”, alimenta la incertidumbre y afecta directamente el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, no explicó por qué millones de cubanos dependen de esa referencia ni cómo piensa el Estado recuperar la confianza perdida en sus propias tasas de cambio.

Inflación “moderada” para el discurso, no para la mesa

La declaración de que el gobierno ha logrado “moderar la inflación” llega cuando la mayoría de los cubanos se enfrenta a:

Precios que se actualizan semanalmente.

Un mercado informal dominante.

Apagones que agravan los costos de vida.

Salarios que no cubren ni una cuarta parte de la canasta básica.

La población vive una sensación totalmente opuesta a la que describe el funcionario, experimentando una crisis que se profundiza y que ha llevado a muchos a emigrar, vender sus pertenencias o depender de remesas para sobrevivir.

La brecha entre el discurso oficial y la vida real vuelve a crecer, y la frase de Carbonell, lejos de tranquilizar, evidencia el desconecte institucional frente a una economía que para la ciudadanía no tiene salida ni alivio a la vista.