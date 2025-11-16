Régimen anuncia rehabilitación de crematorios habaneros tras denuncias por colapso del servicio

Vídeos relacionados:
En plena situación de “problemas acumulados” en la capital, el régimen cubano prometió la rehabilitación de crematorios y funerarias en La Habana, durante una reunión encabezada por Miguel Díaz-Canel con las principales autoridades de la ciudad, en la que se abordó el colapso de múltiples servicios, entre ellos los Servicios Necrológicos.
En el encuentro se informó sobre la reparación de equipamientos en los crematorios de Santiago de las Vegas y Guanabacoa, así como el funcionamiento de los de Berroa, junto a acciones de reparación en 22 de las 24 funerarias de la capital y labores de limpieza e higienización en 16 cementerios municipales.
La reunión, dedicada a “chequear las labores dirigidas a dar respuesta a los problemas acumulados en la ciudad”, estuvo presidida por Díaz-Canel y contó con la participación del primer ministro Manuel Marrero Cruz, el secretario de Organización del Comité Central Roberto Morales Ojeda, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, ministros y otros dirigentes del Partido.
En el apartado dedicado a los Servicios Necrológicos, las autoridades aseguraron que ya se ha avanzado en la rehabilitación de equipos en los crematorios de Santiago de las Vegas y Guanabacoa, mientras los de Berroa se reportan en funcionamiento.
A la par, se ejecutan reparaciones en 22 de las 24 funerarias de la ciudad y se trabaja en la limpieza e higienización de 16 cementerios municipales, como parte de un plan para intentar normalizar un servicio sometido a fuerte presión por el deterioro acumulado.
El diagnóstico general de la capital incluyó, además, el estado de la recogida de desechos sólidos, un problema que impacta directamente en la salud pública y en las condiciones de los propios cementerios.
Se informó que en la última semana se emplearon 93.043 litros de combustible para transportar 96.500 metros cúbicos de desechos, lo que, según el informe, ha permitido disminuir el índice de consumo de 1,05 a 0,96 litros por metro cúbico.
También se anunció la creación de 77 brigadas de barrenderos con unos 600 trabajadores, con prioridad para las avenidas principales, plazas y zonas más concurridas de los 15 municipios.
En el caso específico de los servicios funerarios y crematorios, las autoridades presentaron la rehabilitación de equipos, funerarias y cementerios como una respuesta directa al acumulado de deficiencias y a la necesidad de garantizar un servicio sensible para la población, en medio de una ciudad que, según reconocen, arrastra múltiples fallas estructurales en su funcionamiento diario.
Crisis de servicios funerarios en Cuba
La crisis en los servicios funerarios en Cuba forma parte del deterioro general de los servicios públicos, y se manifiesta en crematorios paralizados o averiados, funerarias en mal estado, falta de recursos para operar y cementerios deteriorados.
Esto obliga al régimen a anunciar, una y otra vez, “rehabilitaciones” que no logran resolver el problema de fondo.
La situación de los crematorios es crítica. La falta de crematorios operativos ha generado retrasos de días para cremar cuerpos, acumulación de cadáveres y dependencia de instalaciones obsoletas.
Muchas funerarias permanecen sin intervención a pesar del colapso del sistema, y las reparaciones informadas son parciales y no necesariamente funcionales.
La escasez de recursos afecta la refrigeración de cadáveres, el suministro de urnas, el transporte fúnebre y la higiene de las instalaciones.
Recientemente, además, ha trascendido el deterioro de los cementerios. Muchos se hallan en condiciones críticas de abandono, con problemas de basura, maleza y estructuras dañadas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de servicios funerarios y la gestión de residuos en La Habana
¿Qué acciones está tomando el gobierno cubano para mejorar los servicios funerarios en La Habana?
El gobierno cubano ha anunciado la rehabilitación de crematorios y funerarias en La Habana como respuesta a la crisis en los Servicios Necrológicos. Esto incluye la reparación de equipos en los crematorios de Santiago de las Vegas y Guanabacoa, y la mejora en 22 de las 24 funerarias de la capital. Sin embargo, estas acciones parecen ser soluciones parciales que no abordan el problema de fondo.
¿Cuál es la situación actual de la recogida de basura en La Habana?
A pesar de esfuerzos recientes por parte del gobierno, la recogida de basura en La Habana sigue siendo ineficiente. Se han recogido grandes volúmenes de desechos, pero la acumulación persiste en muchas áreas debido a la falta de un plan sostenible y la escasez de recursos como camiones y contenedores. Esta situación no solo afecta la higiene de la ciudad, sino que también incrementa los riesgos epidemiológicos.
¿Cómo afecta la crisis sanitaria en La Habana a la salud pública?
La crisis sanitaria en La Habana, marcada por la acumulación de basura y la falta de servicios básicos, ha incrementado los riesgos para la salud pública. Esto se manifiesta en la proliferación de enfermedades como el dengue y chikungunya, agravadas por la insalubridad y la falta de medicamentos. La situación requiere una intervención estructural para mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de la ciudad.
¿Qué críticas se han hecho al gobierno cubano respecto a la gestión de residuos y servicios públicos en La Habana?
El gobierno cubano ha sido criticado por su ineficacia en la gestión de residuos y servicios públicos en La Habana. Las soluciones propuestas han sido vistas como insuficientes y temporales, sin abordar las causas estructurales del problema. La falta de recursos, planificación y organización ha llevado a un deterioro continuo de la infraestructura urbana, afectando la calidad de vida de los residentes.
