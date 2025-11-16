Ataque fulminante: EE.UU. destruye lancha y abate a sus tripulantes

Bajo las órdenes del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación utilizada para el contrabando ilícito de narcóticos en el Pacífico oriental, en aguas internacionales.

La acción terminó con la embarcación hundida y tres narcoterroristas muertos, según confirmaron los servicios de inteligencia estadounidenses.

El operativo tuvo lugar el 15 de noviembre, cuando la fuerza conjunta, desplegada bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos, identificó y atacó un buque operado por una organización terrorista designada, que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba carga de estupefacientes.

De acuerdo con la información oficial, el blanco fue verificado previamente por inteligencia militar, que confirmó tanto la naturaleza del objetivo como su utilización para el tráfico ilícito de drogas.

En el ataque resultaron muertos los tres ocupantes de la embarcación, identificados por las autoridades como “narcoterroristas” vinculados a esa organización.

El buque fue destruido en alta mar, en una zona del Pacífico oriental donde Estados Unidos asegura que operan de manera regular lanchas y otras embarcaciones dedicadas al transporte de droga hacia rutas que posteriormente conectan con el continente americano.

El hundimiento de esta narcolancha se enmarca en una campaña más amplia del Comando Sur, que en las últimas semanas ha reportado la destrucción de más de una decena de embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, operaciones en las que, según los informes, la mayoría de los tripulantes han muerto.

Estas acciones se presentan como parte del esfuerzo para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y cortar rutas de abastecimiento de drogas hacia Estados Unidos.

La operación Southern Spear se desarrolla además en paralelo a un refuerzo notable de la presencia naval estadounidense en la región, que incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del Pentágono, en aguas del Caribe, también bajo las órdenes de Hegseth y en apoyo a las directrices del presidente Donald Trump de contrarrestar a los narcoterroristas y “proteger la seguridad del hemisferio occidental y del territorio americano”.

Desde el Comando Sur se insiste en que estos despliegues y ataques forman parte de una estrategia integrada destinada a ejercer presión directa sobre las redes de narcotráfico que operan en Latinoamérica, mediante la combinación de operaciones navales, inteligencia y golpes selectivos contra embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas, como la narcolancha destruida en el Pacífico oriental.

Desde el inicio de la operación, las fuerzas estadounidenses han destruido 20 embarcaciones y abatido a 75 presuntos narcoterroristas en acciones en el Caribe y el Pacífico, dentro de lo que Washington describe como una “ofensiva directa contra los carteles latinoamericanos”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, explicó que el despliegue busca “detectar, monitorear e interrumpir las actividades ilícitas que afectan la estabilidad de la región”.

Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro anunció un “despliegue masivo” de tropas, aeronaves y milicianos civiles para responder a lo que calificó como una “amenaza imperial”. Caracas sostiene que defenderá “cada palmo del territorio venezolano” ante una posible incursión extranjera.