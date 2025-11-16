El portaaviones más letal de EE.UU. entra en el Caribe en plena escalada del conflicto con Venezuela

Vídeos relacionados:

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande de Estados Unidos y del mundo, entró este domingo en aguas del Caribe con el objetivo de “combatir las amenazas transnacionales” en la región, en un contexto marcado por la creciente presión de Washington sobre Venezuela, según informó el jefe del Comando Sur estadounidense, el almirante Alvin Holsey.

De acuerdo con el comunicado difundido por el portal del propio Comando Sur, Holsey aseguró que, “a través de un firme compromiso y el uso preciso de nuestras potencias, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”.

El despliegue del grupo de ataque del USS Gerald R. Ford responde a órdenes del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y se enmarca en las directrices del presidente Donald Trump para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar a narcoterroristas, con el argumento de defender la seguridad del territorio estadounidense y del hemisferio occidental.

Holsey calificó la operación como “un paso crítico” para reforzar la capacidad de Estados Unidos de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la del propio país, a través de una presencia militar reforzada en el área de responsabilidad del Comando Sur.

El portaaviones acompañará a la Unidad Expedicionaria 22 a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima, como parte de la operación militar denominada “Southern Spear” (Lanza del Sur), una campaña ligada a la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se desarrolla, además, en medio de un aumento de las tensiones con el gobierno de Venezuela.

El USS Gerald R. Ford es descrito por la Marina estadounidense como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”.

Lo más leído hoy:

Puede operar con unos 4.500 tripulantes y embarcar hasta 70 aeronaves, incluyendo cazas, helicópteros y otros medios aéreos.

Con más de 335 metros de eslora y propulsión nuclear, el portaaviones incorpora un sistema de catapulta electromagnética para el despegue de aviones, radares avanzados y reactores capaces de mantener los motores en funcionamiento de manera continua durante largos periodos.

Durante su periodo de pruebas, en 2021, el Gerald R. Ford fue sometido a tres explosiones submarinas de gran potencia, conocidas como “pruebas de choque a nivel de buque”, diseñadas para certificar su capacidad de soportar impactos extremos y continuar operando en condiciones de combate.

El despliegue del Ford en el Caribe se produce en paralelo a movimientos navales estadounidenses cerca de Trinidad y Tobago y en un contexto de mayor fricción con Caracas.

Desde el inicio de la operación, las fuerzas estadounidenses han destruido 20 embarcaciones y abatido a 75 presuntos narcoterroristas en acciones en el Caribe y el Pacífico, dentro de lo que Washington describe como una “ofensiva directa contra los carteles latinoamericanos”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, explicó que el despliegue busca “detectar, monitorear e interrumpir las actividades ilícitas que afectan la estabilidad de la región”.

El Gerald R. Ford está acompañado por ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35, lo que convierte su presencia en la mayor demostración de fuerza estadounidense en el área desde la década de 2000.

Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro anunció un “despliegue masivo” de tropas, aeronaves y milicianos civiles para responder a lo que calificó como una “amenaza imperial”. Caracas sostiene que defenderá “cada palmo del territorio venezolano” ante una posible incursión extranjera.