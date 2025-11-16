Maduro canta 'Imagine', de John Lennon, en un mitin en Venezuela

En medio de un clima político marcado por acusaciones cruzadas, amenazas latentes y una escalada militar que ya supera los tres meses, Nicolás Maduro volvió a mezclar espectáculo y discurso político en un acto celebrado en Miranda, para la juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).

Esta vez el momento más comentado no fue el anuncio oficial, sino su interpretación -breve y cuidadosamente teatralizada- de "Imagine", la icónica canción de John Lennon.

El dictador venezolano llamó en su discurso a "hacer todo por la paz", una frase que utilizó como antesala para pedirle al ministro de Comunicación, Alfred Nazareth, que le recordara la letra del tema.

Acto seguido, entonó el verso más conocido del estribillo: "Imagine all the people". La melodía continuó sonando mientras los asistentes levantaban los brazos coordinadamente, ondeaban banderas y repetían el gesto de la paz, imitando al gobernante, que se movía al ritmo de la canción.

Maduro calificó "Imagine" como un "himno para todas las épocas", recomendó a los jóvenes buscar la letra original y proclamó la "memoria eterna" de Lennon como "regalo a la humanidad".

Tras el guiño musical, añadió una proclama solemne: en "nombre de Dios Padre todopoderoso", decretó la paz para Venezuela, el Caribe y Suramérica, insistiendo en que la región enfrenta amenazas externas.

El evento formaba parte de la instalación de los CBBI, grupos comunitarios que, según el propio gobierno, tienen entre sus funciones resguardar la "seguridad de la patria" ante supuestos riesgos provenientes del exterior.

Este despliegue organizativo ocurre en paralelo a una movilización militar ininterrumpida desde hace tres meses, presentada oficialmente como respuesta a la "amenaza" estadounidense.

En los últimos días, Caracas ha intensificado sus denuncias contra Washington, acusándolo de intentar sembrar un conflicto en el Caribe.

La crítica se centra especialmente en la operación militar Lanza del Sur, anunciada por la Administración Trump bajo el argumento de combatir el narcotráfico proveniente de América Latina.

Para el chavismo, este operativo forma parte de una estrategia para aumentar la presión sobre Venezuela y su aliado Colombia, e incluso Maduro aseguró que Estados Unidos estaría dispuesto a “bombardear e invadir” el país.

La puesta en escena musical contrastó así con la dureza del discurso político que la rodeaba. Mientras el público celebraba el improvisado tributo a Lennon, el gobernante reforzaba la narrativa de un país en vigilia permanente frente a una agresión externa.

En ese marco, su interpretación de "Imagine" -un canto global a la convivencia pacífica- sirvió como envoltorio simbólico de un acto cuyo eje real fue la consolidación de estructuras de base destinadas a enfrentar escenarios de tensión creciente.