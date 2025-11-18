Ex MLB cubano Jorge Luis Toca se reúne con su padre en Tampa

Vídeos relacionados:

El ex pelotero cubano de Grandes Ligas Jorge Luis Toca se reencontró recientemente con su padre en Tampa, tras completar un proceso de reunificación familiar que puso fin a más de dos décadas de separación, informó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

Toca y su padre llevaban 22 años marcados por la distancia, la emigración y las dificultades que enfrentan miles de familias cubanas divididas por la crisis y las restricciones migratorias impuestas por el régimen de La Habana.

El reencuentro ocurre en una etapa más estable de la vida del ex pelotero, quien militó en MLB con los New York Mets, y se suma a la larga lista de historias de familias que, tras años de espera, finalmente logran reencontrarse en Estados Unidos.

El nacido en Villa Clara salió de la isla ilegalmente en 1998 y al año siguiente ya tenía lugar su debut en la MLB. Sin embargo, su carrera en el “Big Show" no fue lo que se esperaba, como relató el sitio especializado Swing Completo.

“El equipo de Queens tenía en su posición a John Olerud, toletero consistente que el año anterior había promediado .354 con 22 cuadrangulares y 93 carreras remolcadas”, expuso el medio en un texto donde aborda el tema de marras.

“Concluida esa temporada, la salida de Olerud rumbo a Seattle Mariners hizo pensar que Jorge Luis Toca encontraría más oportunidades de juego en la campaña de 2000. Pero nada más alejado de la verdad: Todd Zeile se ocupó de la primera almohada durante 153 encuentros, y el cubano solo pudo efectuar siete visitas al home plate”, agregó.

Casi dos décadas después, Toca, cuya defensa era espectacular en la primera base, disfruta ahora la presencia de su padre en la tierra que lo acogió como un hijo.