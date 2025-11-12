Sin frenos el éxodo de talentos del béisbol cubano: el joven lanzador Yosbel Pérez abandona la isla

Vídeos relacionados:

El éxodo de peloteros cubanos no se detiene. El joven pitcher derecho Yosbel Pérez, de apenas 14 años, abandonó el país en los últimos días con destino a la República Dominicana, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

Pérez, natural de Pinar del Río, fue una de las figuras más destacadas del último Campeonato Nacional Sub-15, donde registró récord de 4-0 con efectividad de 3.29. Con 1,93 metros (6 pies y 4 pulgadas) de estatura, el adolescente impresionó por su proyección y velocidad, rasgos que lo colocan entre los prospectos más interesantes de su categoría.

Ahora, el joven lanzador inicia una nueva etapa en suelo dominicano, donde se preparará con vistas a firmar profesionalmente en el futuro. De acuerdo con las reglas internacionales de las Grandes Ligas, será elegible para firmar en 2028.

Un éxodo sin freno y un país en ruinas

La salida de Pérez no es un caso aislado. Forma parte de un flujo constante de jóvenes talentos que abandonan Cuba cada año, impulsados por las condiciones precarias del deporte y la crisis generalizada del país.

El béisbol, antaño orgullo nacional, se hunde en el mismo deterioro que golpea a toda la sociedad cubana: falta de recursos, entrenamientos en instalaciones destruidas, alimentación deficiente y ausencia de futuro profesional.

Aunque muchas familias saben que no todos los jóvenes que emigran logran firmar con una organización de MLB, el solo hecho de intentarlo se convierte en la única opción posible ante un panorama sin esperanzas dentro de la Isla.

Cuba pierde otra promesa

La marcha de Yosbel Pérez vuelve a poner en evidencia la sangría de talento que vacía al béisbol cubano desde las categorías infantiles.

Cada nuevo adiós no solo deja a un equipo sin su figura más prometedora, sino que confirma el fracaso de un sistema incapaz de retener a sus deportistas ni ofrecerles un futuro digno.

El béisbol cubano —como el país que lo sostiene— vive en ruinas, y mientras el régimen insiste en maquillar el desastre, los jóvenes siguen haciendo lo único que les queda: irse.