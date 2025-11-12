Sin frenos el éxodo de talentos del béisbol cubano: el joven lanzador Yosbel Pérez abandona la isla

Vídeos relacionados:
El éxodo de peloteros cubanos no se detiene. El joven pitcher derecho Yosbel Pérez, de apenas 14 años, abandonó el país en los últimos días con destino a la República Dominicana, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.
Pérez, natural de Pinar del Río, fue una de las figuras más destacadas del último Campeonato Nacional Sub-15, donde registró récord de 4-0 con efectividad de 3.29. Con 1,93 metros (6 pies y 4 pulgadas) de estatura, el adolescente impresionó por su proyección y velocidad, rasgos que lo colocan entre los prospectos más interesantes de su categoría.
Ahora, el joven lanzador inicia una nueva etapa en suelo dominicano, donde se preparará con vistas a firmar profesionalmente en el futuro. De acuerdo con las reglas internacionales de las Grandes Ligas, será elegible para firmar en 2028.
Un éxodo sin freno y un país en ruinas
La salida de Pérez no es un caso aislado. Forma parte de un flujo constante de jóvenes talentos que abandonan Cuba cada año, impulsados por las condiciones precarias del deporte y la crisis generalizada del país.
El béisbol, antaño orgullo nacional, se hunde en el mismo deterioro que golpea a toda la sociedad cubana: falta de recursos, entrenamientos en instalaciones destruidas, alimentación deficiente y ausencia de futuro profesional.
Aunque muchas familias saben que no todos los jóvenes que emigran logran firmar con una organización de MLB, el solo hecho de intentarlo se convierte en la única opción posible ante un panorama sin esperanzas dentro de la Isla.
Cuba pierde otra promesa
La marcha de Yosbel Pérez vuelve a poner en evidencia la sangría de talento que vacía al béisbol cubano desde las categorías infantiles.
Cada nuevo adiós no solo deja a un equipo sin su figura más prometedora, sino que confirma el fracaso de un sistema incapaz de retener a sus deportistas ni ofrecerles un futuro digno.
El béisbol cubano —como el país que lo sostiene— vive en ruinas, y mientras el régimen insiste en maquillar el desastre, los jóvenes siguen haciendo lo único que les queda: irse.
Preguntas frecuentes sobre el éxodo de talentos del béisbol cubano
¿Por qué Yosbel Pérez decidió abandonar Cuba?
Yosbel Pérez abandonó Cuba en busca de mejores oportunidades profesionales en el béisbol. Las precarias condiciones del deporte en la isla, la falta de recursos y la crisis generalizada del país han empujado a muchos jóvenes talentos a emigrar para seguir sus sueños en países como República Dominicana.
¿Cuál es el impacto del éxodo de peloteros en el béisbol cubano?
El éxodo de peloteros ha debilitado significativamente la calidad del béisbol en Cuba. La salida constante de jóvenes talentos ha reducido el nivel competitivo de la Serie Nacional y ha afectado los resultados del país en eventos internacionales, reflejando el deterioro progresivo del béisbol cubano.
¿Qué países son los destinos más comunes para los peloteros cubanos que emigran?
República Dominicana, México y Estados Unidos son los destinos más comunes para los peloteros cubanos que emigran. Estos países ofrecen academias profesionales y mayores oportunidades para firmar con organizaciones de Grandes Ligas, lo cual es un gran atractivo para los jóvenes talentos que buscan desarrollarse en el béisbol profesional.
¿Qué futuro tiene Yosbel Pérez en el béisbol profesional?
Yosbel Pérez tiene un futuro prometedor en el béisbol profesional. Con solo 14 años, ya ha impresionado por su proyección y velocidad, y ahora se preparará en República Dominicana con la meta de firmar profesionalmente en el futuro. Será elegible para firmar con una organización de Grandes Ligas en 2028.
