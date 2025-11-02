Periodista de emisora de Santiago de Cuba herido tras derrumbe de su vivienda por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Un periodista de la emisora CMKC Radio Revolución, de Santiago de Cuba, resultó seriamente herido tras el derrumbe de su vivienda en la barriada de Altamira durante el paso del huracán Melissa.

En su mensaje publicado en Facebook, Romero relató que fue auxiliado por vecinos mientras luchaba contra el shock, la pérdida del ritmo respiratorio y el sangramiento por las heridas en la cara, síntomas que pusieron en riesgo su vida mientras intentaba ayudar a su hija, su nieta y su yerno, quienes también estaban en la casa al momento del colapso.

"Bajo observación, pero vivo, ya puedo hablar, escribir con dificultad y seguir en la pelea contra los demonios. Los dolores son múltiples, pero vivo", escribió el reportero, señalando la gravedad de las lesiones y el impacto físico que sufrió durante la tragedia.

El periodista agradeció el esfuerzo de quienes lo asistieron, incluyendo al equipo médico de guardia que lo atendió.

Su caso es apenas uno entre cientos de familias que han perdido todo en Santiago de Cuba.

En la barriada de Altamira, la situación continúa crítica: muchas viviendas permanecen inundadas y los residentes luchan por recuperar lo poco que les queda.

Según denunció el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, las familias afectadas incluyen niños pequeños, ancianos y personas con discapacidad, atrapados en zonas bajas que fueron ocupadas tras el colapso del fondo habitacional en la ciudad.

"Desde el huracán Sandy en 2012, estas familias nunca recibieron una solución digna. Ni materiales, ni viviendas, ni tierras… solo promesas y espera eterna. Trece años después, la historia se repite: la lluvia arrasa y el gobierno mira hacia otro lado", declaró Mayeta Labrada.

El ciclón Melissa provocó daños generalizados en Santiago de Cuba, desde Cayo Granma hasta Contramaestre.

En Cayo Granma, muchas viviendas quedaron reducidas a escombros, con colchones empapados, paredes colapsadas y bienes materiales perdidos.

En el reparto Chicharrones, los residentes mostraron cómo árboles caídos, planchas de zinc retorcidas y muebles destruidos eran el único testimonio de sus hogares.

Contramaestre quedó bajo el agua y el lodo tras el desbordamiento de varios ríos, mientras en Guamá, Melissa tocó tierra con vientos de alrededor de 200 km/h, arrancando techos y bloqueando caminos con toneladas de escombros.

La tragedia en Altamira y otras zonas del oriente cubano evidencia la persistente crisis del sector de la vivienda, que arrastra décadas de problemas sin resolver.

Cientos de damnificados de huracanes anteriores todavía no habían podido recuperarse, y ahora se suman nuevas pérdidas.

Mientras el gobierno insiste en un discurso triunfalista sobre la gestión de emergencias, las familias afectadas continúan expuestas y desamparadas, esperando asistencia real en medio de la devastación.

Romero Chang se recupera bajo observación médica, mientras su caso se convierte en un recordatorio de la vulnerabilidad de miles de cubanos frente a fenómenos atmosféricos que, año tras año, evidencian la precariedad del sistema habitacional y la insuficiente respuesta estatal ante desastres naturales.