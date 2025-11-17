Partido Comunista de Cuba convoca nuevo Pleno para diciembre de 2025

La cúpula comunista de la dictadura de La Habana en una de sus tantas reuniones

Vídeos relacionados:

El régimen cubano, especialista en reuniones que no resuelven nada, anunció este lunes la convocatoria al XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC), que sesionará los próximos 12 y 13 de diciembre.

Según informó el propio PCC en la red social X, el encuentro debatirá “asuntos importantes de la vida socioeconómica y política de la nación”, una promesa que contrasta con la realidad de una isla sumida en arbovirosis, apagones y los estragos que dejó el huracán Melissa.

En un contexto de alerta sanitaria nacional —con miles de casos de dengue y chikungunya, hospitales colapsados y fallos en la fumigación— y mientras Santiago de Cuba y varias provincias orientales apenas comienzan a recuperarse del impacto del ciclón, el régimen ha decidido abrir una nueva ronda de reuniones internas, debates ideológicos y ejercicios de autocrítica controlada que, según la experiencia de los últimos años, no aportan soluciones reales.

Un nuevo ciclo de reuniones… con el mismo guion de siempre

Desde el 15 de noviembre, el PCC y sus organizaciones satélites (UJC, CTC, ANAP, FMC, CDR, FEU) iniciaron un proceso nacional de “debate” en torno al llamado Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

El proceso incluye: reuniones en núcleos del Partido, asambleas municipales del Poder Popular, encuentros en centros laborales, videoconferencias con territorios no afectados por el huracán,seminarios para cuadros y funcionarios.

Todo esto mientras miles de cubanos continúan viviendo entre escombros, mosquitos, apagones de 12 horas y escasez total de medicinas.

Lo más leído hoy:

La contradicción es evidente: el régimen dedica tiempo, recursos y propaganda a sus debates internos, mientras el país enfrenta una crisis de supervivencia, no de consignas.

“Corregir distorsiones”: una promesa repetida, sin resultados

El plan que ahora se somete a “discusión popular” —y que Granma presenta como una hoja de ruta para superar la crisis— es, en realidad, otra versión reciclada de los programas anunciados desde el colapso del Ordenamiento Monetario.

Ese reordenamiento, lejos de estabilizar la economía, destruyó el poder adquisitivo, multiplicó la inflación y aceleró el éxodo masivo.

Ahora, el primer ministro Manuel Marrero asegura que se han “actualizado 39 objetivos específicos”, pero el gobierno evita proporcionar un solo dato que demuestre mejoras reales: la inflación sigue disparada, el peso no deja de perder valor, la producción agrícola está en mínimos históricos, la generación eléctrica continúa en crisis, y las importaciones esenciales están paralizadas por falta de liquidez.

La narrativa oficial vuelve a centrarse en la “unidad”, la “confianza” y la “participación popular”, pero sin transparencia, sin cifras verificables y sin reconocer los errores estructurales del modelo.

La realidad: un país exhausto que ya no cree en plenarias ni documentos

Para la población, cansada de promesas incumplidas, la convocatoria del XI Pleno del PCC se percibe como otro ejercicio de propaganda.

Mientras las autoridades discuten en salones climatizados: Santiago de Cuba apenas ha recuperado el 34% del servicio eléctrico tras el huracán Melissa; y la basura y los microvertederos crecen en La Habana y otras provincias.

Asimismo, la crisis epidemiológica se agrava con decenas de miles casos de chikungunya, según el propio MINSAP. Las farmacias siguen vacías y los apagones alcanzan picos de más de 1,500 MW de déficit.

Todo esto ocurre mientras el Partido insiste en “rectificar distorsiones” sin tocar la causa principal del colapso nacional: el modelo económico centralizado y la ausencia de libertades productivas.

Un país en emergencia… y un gobierno desconectado de la realidad

El XI Pleno del PCC, como los anteriores, promete análisis, diagnósticos, autocríticas en voz baja y nuevas consignas. Pero nada indica que se produzcan cambios estructurales, reformas profundas o rendición de cuentas.

El país, entretanto, enfrenta una triple tormenta: una crisis sanitaria desbordada; un desastre natural con miles de damnificados,y un colapso económico crónico sin señales de mejora.

En ese contexto, la pregunta es inevitable: ¿Alguien en el Palacio de la Revolución está dispuesto a hablar de soluciones reales… o todo seguirá reduciéndose a más reuniones, más discursos y más consignas?