Así reaccionaron unos niños cubanos al comer pollo frito en casa

La creadora de contenidos cubana Rosy, conocida en redes como @rossy_guajira_natural, compartió un tierno y revelador video en el que muestra cómo preparó una receta sencilla de pollo frito casero para sus hijos.
La reacción de los pequeños fue inmediata y llena de asombro: “¿Eso es comida de paladar, mamá?”, preguntaron emocionados al pensar que se trataba de algo propio de un restaurante.
Rosy explicó que en la situación actual del país, preparar un plato diferente a lo habitual es un lujo, algo que solo se puede hacer de vez en cuando y aunque parece un detalle insignificante, a los niños eso les sorprende.
“En Cuba, tener una cosa de almuerzo que no sea picadillo o salchichas es ahora mismo un lujo”, comentó la influencer, reflejando la dura realidad alimentaria que enfrenta la mayoría de las familias en la isla.
La receta que compartió es simple pero sabrosa. Utilizó una pechuga de pollo cortada en tiras. Sazonó la carne con ajo y vinagre, la dejó escurrir, luego la pasó por huevo batido y pan rallado, y finalmente la echó a freír en aceite caliente hasta lograr un dorado perfecto.
El resultado fue un plato crujiente, delicioso y casero que, más allá del sabor, despertó en su hogar un pequeño momento de felicidad y sorpresa en medio de la escasez cotidiana.
Preguntas frecuentes sobre la escasez alimentaria en Cuba
¿Por qué el pollo frito es considerado un lujo en Cuba?
En el contexto actual de Cuba, preparar un plato como el pollo frito es considerado un lujo debido a la escasez de alimentos y la dificultad para acceder a ingredientes básicos. La mayoría de las familias en Cuba enfrentan una dura realidad alimentaria, donde conseguir algo diferente a lo habitual, como picadillo o salchichas, es un lujo. Esta situación se debe a la crisis económica que afecta al país, donde el acceso a alimentos variados es limitado.
¿Cómo afecta la situación económica de Cuba a la alimentación de sus habitantes?
La crisis económica en Cuba ha llevado a que productos básicos como huevos, carne y aceite se conviertan en bienes de lujo para muchos cubanos. Los bajos salarios y la alta inflación han hecho que incluso alimentos básicos sean inaccesibles para gran parte de la población. Además, la falta de oferta y la poca producción nacional agravan esta situación, haciendo que las familias tengan que sobrevivir con lo mínimo.
¿Qué impacto tiene la escasez de alimentos en la vida diaria de los cubanos?
La escasez de alimentos en Cuba afecta gravemente la vida diaria de sus habitantes, obligándolos a improvisar con los recursos disponibles. Muchas familias deben recurrir a prácticas como cocinar con leña debido a la falta de gas y electricidad. Esta situación provoca que alimentos antes comunes, como el huevo, sean considerados un lujo, y que el acceso a una dieta variada y nutritiva sea prácticamente imposible para la mayoría.
¿Cómo reaccionan las familias cubanas ante la falta de alimentos?
Las familias cubanas enfrentan la falta de alimentos con creatividad y resiliencia, aunque no sin dificultad. Muchos recurren a la ayuda de familiares en el extranjero, o a la compra de alimentos en el mercado informal a precios elevados. La comunidad también se apoya mutuamente mediante el intercambio de alimentos y la preparación de comidas especiales en ocasiones excepcionales, para ofrecer un poco de felicidad en medio de la escasez.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.