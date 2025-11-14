Así reaccionaron unos niños cubanos al comer pollo frito en casa

La creadora de contenidos cubana Rosy, conocida en redes como @rossy_guajira_natural, compartió un tierno y revelador video en el que muestra cómo preparó una receta sencilla de pollo frito casero para sus hijos.

La reacción de los pequeños fue inmediata y llena de asombro: “¿Eso es comida de paladar, mamá?”, preguntaron emocionados al pensar que se trataba de algo propio de un restaurante.

Rosy explicó que en la situación actual del país, preparar un plato diferente a lo habitual es un lujo, algo que solo se puede hacer de vez en cuando y aunque parece un detalle insignificante, a los niños eso les sorprende.

“En Cuba, tener una cosa de almuerzo que no sea picadillo o salchichas es ahora mismo un lujo”, comentó la influencer, reflejando la dura realidad alimentaria que enfrenta la mayoría de las familias en la isla.

La receta que compartió es simple pero sabrosa. Utilizó una pechuga de pollo cortada en tiras. Sazonó la carne con ajo y vinagre, la dejó escurrir, luego la pasó por huevo batido y pan rallado, y finalmente la echó a freír en aceite caliente hasta lograr un dorado perfecto.

El resultado fue un plato crujiente, delicioso y casero que, más allá del sabor, despertó en su hogar un pequeño momento de felicidad y sorpresa en medio de la escasez cotidiana.