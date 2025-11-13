“Quieren desviar la atención”: Trump arremete contra los demócratas por publicar correos de Epstein que lo mencionan

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de utilizar el caso de Jeffrey Epstein para desviar la atención de lo que describió como sus “enormes fracasos”, en particular el cierre del gobierno en Estados Unidos.

En mensajes publicados en su red social Truth Social, Trump afirmó que sus rivales “están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein” porque “harán cualquier cosa” para evitar que la opinión pública se concentre en la crisis presupuestaria.

“En otras palabras, los demócratas están utilizando el engaño de Jeffrey Epstein para intentar desviar la atención de sus enormes fracasos, en particular, el más reciente: ¡EL CIERRE DEL GOBIERNO!”, escribió el mandatario.

En otro mensaje, insistió en que “solo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa” y sostuvo que sus adversarios “le han costado a nuestro país 1,5 billones de dólares con sus recientes payasadas de cerrar cruelmente nuestro país, al tiempo que ponían en peligro a muchos, y deberían pagar un precio justo”.

Captura de pantalla

Trump reclamó que “no debería haber desviaciones hacia Epstein ni hacia nada más” y que cualquier republicano involucrado debe centrarse “únicamente en abrir nuestro país y reparar el enorme daño causado por los demócratas”.

Las declaraciones del presidente se produjeron después de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaran correos electrónicos inéditos relacionados con Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto cuya muerte y red de contactos de alto perfil siguen bajo intenso escrutinio.

Esos mensajes, obtenidos tras citar a la herencia de Epstein, muestran correspondencia de más de una década con Ghislaine Maxwell —su antigua colaboradora, condenada por tráfico sexual— y con el autor Michael Wolff, cercano al círculo de Trump. En ellos, Epstein menciona al presidente varias veces por su nombre.

Captura de pantalla

En uno de los correos, fechado el 2 de abril de 2011 y revisado de forma independiente por CNN, Epstein escribe a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… (CENSURADO) pasó horas en mi casa con él, y nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy convencido al 75%”.

Maxwell responde: “He estado pensando en eso…”. Otros mensajes señalan que Trump habría pasado mucho tiempo con una mujer a la que los demócratas describen como víctima de la trata de personas de Epstein, e incluyen una frase en la que Epstein asegura que Trump “sabía de las chicas”, en aparente referencia a la afirmación pública del expresidente de que expulsó al financiero de su club Mar-a-Lago por captar mujeres jóvenes que trabajaban allí.

Los republicanos del propio Comité de Supervisión identificaron a esa mujer como Virginia Giuffre, una de las supervivientes más conocidas del caso Epstein, que en su libro cuenta cómo, siendo empleada en Mar-a-Lago, Trump fue “sumamente amable” con ella y le habló de casas que prestaba a amigos con hijos que necesitaban cuidado.

Los legisladores republicanos acusaron a los demócratas de ocultar su nombre porque ella no ha alegado que Trump cometiera irregularidad alguna. En su obra Nobody’s Girl, Giuffre no acusa a Trump de ningún delito, según reportó CNN.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que los correos “no prueban absolutamente nada, salvo el hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo”.

El propio Trump no envió ni recibió ninguno de esos mensajes, que en su mayoría son anteriores a su presidencia, y no ha sido acusado de delito alguno en relación con Epstein o Maxwell.

Maxwell, por su parte, declaró este año ante el fiscal general adjunto Todd Blanche que “nunca vio al Presidente en ninguna situación inapropiada de ningún tipo” y afirmó no recordar haber visto jamás a Trump en casa de Epstein, aunque sí en reuniones sociales.

El telón de fondo de esta disputa es la trayectoria penal de Epstein: en 2008 fue condenado a 18 meses de prisión tras declararse culpable de incitación a la prostitución y a la prostitución con una menor de 18 años, pero cumplió solo 13 meses en una cárcel de mínima seguridad y bajo un acuerdo de culpabilidad que años más tarde sería duramente criticado por considerarse excesivamente indulgente.

Su muerte en 2019, calificada oficialmente como suicidio, volvió a poner bajo la lupa sus vínculos con políticos, empresarios y celebridades.

Ahora, mientras los demócratas insisten en publicar más documentos de su archivo, Trump acusa a sus adversarios de reabrir el caso no para buscar verdad o responsabilidades, sino para cubrir el costo político del cierre de gobierno y de “muchos otros temas” que, según él, demuestran la mala gestión demócrata.