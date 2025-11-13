“Quieren desviar la atención”: Trump arremete contra los demócratas por publicar correos de Epstein que lo mencionan

Vídeos relacionados:
El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de utilizar el caso de Jeffrey Epstein para desviar la atención de lo que describió como sus “enormes fracasos”, en particular el cierre del gobierno en Estados Unidos.
En mensajes publicados en su red social Truth Social, Trump afirmó que sus rivales “están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein” porque “harán cualquier cosa” para evitar que la opinión pública se concentre en la crisis presupuestaria.
“En otras palabras, los demócratas están utilizando el engaño de Jeffrey Epstein para intentar desviar la atención de sus enormes fracasos, en particular, el más reciente: ¡EL CIERRE DEL GOBIERNO!”, escribió el mandatario.
En otro mensaje, insistió en que “solo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa” y sostuvo que sus adversarios “le han costado a nuestro país 1,5 billones de dólares con sus recientes payasadas de cerrar cruelmente nuestro país, al tiempo que ponían en peligro a muchos, y deberían pagar un precio justo”.
Trump reclamó que “no debería haber desviaciones hacia Epstein ni hacia nada más” y que cualquier republicano involucrado debe centrarse “únicamente en abrir nuestro país y reparar el enorme daño causado por los demócratas”.
Las declaraciones del presidente se produjeron después de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaran correos electrónicos inéditos relacionados con Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto cuya muerte y red de contactos de alto perfil siguen bajo intenso escrutinio.
Esos mensajes, obtenidos tras citar a la herencia de Epstein, muestran correspondencia de más de una década con Ghislaine Maxwell —su antigua colaboradora, condenada por tráfico sexual— y con el autor Michael Wolff, cercano al círculo de Trump. En ellos, Epstein menciona al presidente varias veces por su nombre.
En uno de los correos, fechado el 2 de abril de 2011 y revisado de forma independiente por CNN, Epstein escribe a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… (CENSURADO) pasó horas en mi casa con él, y nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy convencido al 75%”.
Maxwell responde: “He estado pensando en eso…”. Otros mensajes señalan que Trump habría pasado mucho tiempo con una mujer a la que los demócratas describen como víctima de la trata de personas de Epstein, e incluyen una frase en la que Epstein asegura que Trump “sabía de las chicas”, en aparente referencia a la afirmación pública del expresidente de que expulsó al financiero de su club Mar-a-Lago por captar mujeres jóvenes que trabajaban allí.
Los republicanos del propio Comité de Supervisión identificaron a esa mujer como Virginia Giuffre, una de las supervivientes más conocidas del caso Epstein, que en su libro cuenta cómo, siendo empleada en Mar-a-Lago, Trump fue “sumamente amable” con ella y le habló de casas que prestaba a amigos con hijos que necesitaban cuidado.
Los legisladores republicanos acusaron a los demócratas de ocultar su nombre porque ella no ha alegado que Trump cometiera irregularidad alguna. En su obra Nobody’s Girl, Giuffre no acusa a Trump de ningún delito, según reportó CNN.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que los correos “no prueban absolutamente nada, salvo el hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo”.
El propio Trump no envió ni recibió ninguno de esos mensajes, que en su mayoría son anteriores a su presidencia, y no ha sido acusado de delito alguno en relación con Epstein o Maxwell.
Maxwell, por su parte, declaró este año ante el fiscal general adjunto Todd Blanche que “nunca vio al Presidente en ninguna situación inapropiada de ningún tipo” y afirmó no recordar haber visto jamás a Trump en casa de Epstein, aunque sí en reuniones sociales.
El telón de fondo de esta disputa es la trayectoria penal de Epstein: en 2008 fue condenado a 18 meses de prisión tras declararse culpable de incitación a la prostitución y a la prostitución con una menor de 18 años, pero cumplió solo 13 meses en una cárcel de mínima seguridad y bajo un acuerdo de culpabilidad que años más tarde sería duramente criticado por considerarse excesivamente indulgente.
Su muerte en 2019, calificada oficialmente como suicidio, volvió a poner bajo la lupa sus vínculos con políticos, empresarios y celebridades.
Ahora, mientras los demócratas insisten en publicar más documentos de su archivo, Trump acusa a sus adversarios de reabrir el caso no para buscar verdad o responsabilidades, sino para cubrir el costo político del cierre de gobierno y de “muchos otros temas” que, según él, demuestran la mala gestión demócrata.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Trump y el caso Epstein
¿Por qué Donald Trump acusa a los demócratas de usar el caso Epstein para desviar la atención?
Donald Trump acusa a los demócratas de utilizar el caso Epstein para desviar la atención de sus "enormes fracasos", especialmente del cierre del gobierno en Estados Unidos. Trump sostiene que al reabrir el caso Epstein, los demócratas buscan ocultar la crisis presupuestaria y otros problemas políticos que, según él, son responsabilidad de los demócratas.
¿Qué revelan los correos electrónicos publicados sobre Jeffrey Epstein y su relación con Donald Trump?
Los correos electrónicos inéditos relacionados con Jeffrey Epstein, publicados por los demócratas, muestran correspondencia de más de una década con Ghislaine Maxwell y el autor Michael Wolff. Epstein menciona a Trump varias veces, sugiriendo que el expresidente pasó tiempo con una mujer vinculada al caso de trata de personas de Epstein. Sin embargo, estos correos no acusan directamente a Trump de irregularidades.
¿Cuál es la postura de Elon Musk frente a la gestión de Trump sobre el caso Epstein?
Elon Musk ha criticado abiertamente a Trump por su cambio de discurso respecto a los archivos de Epstein. Musk ha insinuado un posible encubrimiento y ha desafiado al presidente a cumplir sus promesas de transparencia. Además, ha utilizado su plataforma para presionar por más revelaciones sobre el caso, sugiriendo que hay una lista de contactos que no ha sido divulgada.
¿Qué consecuencias podría tener el enfrentamiento entre Trump y Musk sobre el caso Epstein?
El enfrentamiento entre Trump y Musk podría tener implicaciones políticas y económicas significativas, especialmente si la tensión afecta los contratos y subsidios gubernamentales que benefician a las empresas de Musk, como Tesla y SpaceX. Además, este conflicto pone de manifiesto divisiones dentro del movimiento conservador y podría afectar la percepción pública de ambos líderes.
