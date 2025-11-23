Cubano prueba la comida callejera en Tailandia y queda encantado con las mollejas de pollo

El canal de Instagram Mario Aliesky TV (@marioalieskytv) sorprendió a sus seguidores con un nuevo video desde Tailandia, donde muestra la experiencia de un cubano al probar por primera vez comida callejera local, concretamente mollejas de pollo asadas.

Estos creadores de contenidos comparten sus vivencias en el país asiático. Uno de ellos relató su impresión al probar un popular snack, servido en palillos de madera y preparado en un puesto impecablemente limpio, algo que destacó con sorpresa y agrado.

“¡Está rico! Son mollejas de pollo asadas”, comentó mientras degustaba el alimento frente a la cámara.

En Cuba las mollejas de pollo suelen ser un ingrediente común, pero en la sopa, o guisadas. No se ven en los puestos de comida callejera, y mucho menos en formato de brocheta asada.

La importancia de la comida callejera en Tailandia

Tailandia es famosa en todo el mundo por su vibrante tradición culinaria en las calles. Los puestos de comida no solo ofrecen sabores auténticos y precios económicos, sino que también representan una forma de vida, un punto de encuentro entre locales y visitantes, y una muestra del ingenio y la pasión por la cocina.

Los vendedores suelen especializarse en uno o dos platos, garantizando una preparación cuidada y sabores únicos. Además, muchos de estos puestos cumplen con estrictas normas de higiene, rompiendo con el prejuicio de que la comida callejera es sinónimo de poca salubridad.

Lo más leído hoy:

Probar estas comidas representa un viaje de descubrimiento gastronómico y cultural. En un contexto donde en Cuba la escasez limita la variedad alimentaria, poder disfrutar de platos exóticos y bien preparados resulta una experiencia emocionante.