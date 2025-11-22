Hombre empuja a una mujer desde un andén del Metrorail de Miami: La víctima murió

Vídeos relacionados:

La muerte de Kanisa Love, una joven de 32 años encontrada sin vida bajo la estación Dadeland South del Metrorail, ha conmocionado a Miami-Dade.

Las autoridades detuvieron a Jorge Gómez, de 45 años, un hombre sin hogar con un extenso historial delictivo, acusado de empujarla desde el andén y provocar el golpe mortal que la mató.

El cuerpo de Love fue hallado el pasado sábado 15 de noviembre bajo la rampa elevada del transporte público, en la intersección de la calle 80 del suroeste y la US-1.

Agentes del Sheriff y bomberos acudieron tras recibir un llamado sobre una mujer inconsciente. Minutos después, personal de Rescate de Bomberos la declaró muerta.

La autopsia del médico forense confirmó que falleció por traumatismo contundente en la cabeza y clasificó el caso como homicidio.

Video revela el momento previo y posterior del ataque

Según el informe policial, cámaras de vigilancia captaron el instante en que Gómez se acercó a Love "sin provocación alguna" y la empujó al suelo.

Lo más leído hoy:

Otro video anterior muestra a la víctima alejándose de él, mientras el sospechoso la sigue con las manos en la cabeza. No se ha establecido si ambos se conocían ni el motivo del ataque.

Testigos citados por NBC6 declararon que también vieron a Gómez empujar a Love en un centro comercial cercano, antes de que acabara cayendo desde el andén.

Según los investigadores, el golpe en la cabeza fue determinante en su muerte.

El sospechoso confesó y tiene antecedentes

Gómez fue detenido el jueves, interrogado y terminó confesando, de acuerdo con el informe policial. Ese mismo día fue trasladado al centro correccional Turner Guilford Knight.

Su historial criminal en Miami-Dade se remonta a 2014 e incluye arrestos por violencia doméstica, robo, posesión de cocaína y marihuana, además de una condena por hurto mayor en 2023. Estaba bajo libertad condicional hasta febrero de 2026.

En una audiencia de fianzas el viernes, la jueza Mindy Glazer ordenó su detención sin derecho a fianza.

"Empujó a la víctima del andén del Metrorail, causándole la muerte", declaró un fiscal.

"Mató a una mujer de 32 años que estaba de pie en una estación del Metrorail, la empujó", sentenció la magistrada.

Una víctima lejos de casa

Kanisa Love había cumplido 32 años apenas una semana antes, el 7 de noviembre. Era originaria de Georgia y no tenía familia en el sur de Florida.

El caso, además de cuestionar la seguridad en las estaciones del Metrorail, abre interrogantes sobre la atención a personas sin hogar con antecedentes violentos en espacios públicos concurridos.

Mientras Gómez espera juicio por asesinato en segundo grado, la memoria de Love queda marcada por una muerte inesperada y brutal captada por las cámaras de Miami-Dade.