Desmantelan en Guantánamo red que usaba inteligencia artificial para estafar dólares en Cuba

Una alerta creciente sobre el uso de inteligencia artificial (IA) y técnicas de ingeniería social para cometer estafas financieras vuelve a sacudir a Cuba, esta vez desde Guantánamo, donde especialistas confirmaron el desmantelamiento de una red dedicada a engañar a personas durante compraventas de dólares estadounidenses.

El caso fue presentado en la IV Jornada Nacional de Ciberseguridad, según informó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El escenario no es menor. En un país donde la escasez de divisas marca la cotidianidad y donde la mayoría de las operaciones en dólares ocurren fuera del sistema bancario, los delincuentes están aprovechando las necesidades más básicas de la población como recibir una remesa, cambiar unos billetes o resolver un pago urgente.

Durante una conferencia en el Palacio de la Computación de Guantánamo, el Máster en Ciencias Arnaldo Fernández Basulto alertó que los estafadores utilizaron mensajes falsos, identidades suplantadas y herramientas digitales avanzadas para ganarse la confianza de sus víctimas.

Algunas operaciones incluían hacerse pasar por familiares para solicitar dinero; otras, el uso de contenido fabricado con IA para extorsionar a personas vulnerables, según citó la ACN.

Aunque el MININT no ofreció detalles sobre el alcance total de esta red local, el caso se inserta en un contexto de creciente sofisticación del delito digital en la isla, donde el control estatal sobre los flujos económicos informales se reduce al tiempo que aumentan los riesgos para los ciudadanos.

Un contexto marcado por redes paralelas y estafas cada vez más complejas

El fenómeno no es aislado. El reciente caso nacional del supuesto “financista” Humberto Julio Mora Caballero, presentado por el régimen como líder de una estructura que movió cientos de miles de dólares desde EE.UU., encendió alarmas adicionales sobre el auge de redes financieras ilegales que operan desde el exterior y dentro del país.

En ese expediente, el propio Ministerio del Interior reconoció que Cuba está recibiendo menos del 10% de las remesas por canales oficiales, mientras el resto fluye por vías alternativas que escapan al control bancario estatal.

Ese vacío ha abierto un terreno fértil para intermediarios, timadores y esquemas fraudulentos que prometen soluciones rápidas a familias que dependen del dinero del exterior para sobrevivir.

Para el ciudadano común, atrapado entre la inflación, la escasez de dólares y un mercado informal siempre incierto, distinguir entre una operación legítima y una estafa se vuelve cada día más difícil.

IA: herramienta para el delito… y también para la defensa

Los expertos reunidos en Guantánamo advirtieron que la inteligencia artificial está siendo usada por delincuentes para crear documentos falsos, automatizar ataques y producir contenido manipulado con fines de extorsión. Pero también insistieron en que puede convertirse en un aliado para detectar amenazas en segundos, simular ataques y entrenar a instituciones y trabajadores.

La jornada destacó proyectos de IA desarrollados en Cuba, como “Cecilia” y nuevos sistemas creados por Etecsa y telecentros locales, incluidos presentadores virtuales y locutores automatizados para programación continua.

La ACN señaló, además, que especialistas y técnicos coincidieron en la urgencia de una “cultura de ciberseguridad” en un país donde los delitos digitales crecen al ritmo del colapso económico. Con millones de cubanos buscando alternativas para cambiar o recibir dólares, el riesgo de caer en engaños no hace más que aumentar.

En un entorno donde la necesidad empuja a muchos a confiar en desconocidos, el desmantelamiento de esta red es apenas un recordatorio más de lo vulnerables que están los cubanos frente a un escenario económico y tecnológico que los deja cada vez más expuestos.