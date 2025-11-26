Fumigador en La Habana aparece bajo efectos del químico en plena jornada laboral

Un video difundido por el periodista independiente Mario J. Pentón muestra a un supuesto fumigador estatal en el barrio Víbora Park, en La Habana, visiblemente afectado por el consumo de cannabinoides sintéticos.

Podría tratarse de la conocida droga llamada "el químico", por el comportamiento que se aprecia en este hombre. Supuestamente los vecinos lo vieron llegar en ese estado, cuando debía realizar labores de control del mosquito Aedes aegypti.

En las imágenes, el hombre aparece tambaleante, incapaz de sostener su equipo de fumigación, lo que ha generado indignación entre los vecinos y usuarios en redes sociales.

El incidente ocurre en medio de una grave crisis sanitaria en Cuba, marcada por el aumento de casos de dengue y chikungunya, y por el deterioro de los programas de fumigación y saneamiento.

Este martes, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, reconoció en la televisión nacional que no se ha cumplido el plan de fumigación ni el control focal, debido principalmente a la falta de personal en provincias como La Habana y Camagüey.

“Si no matamos el mosquito, será muy difícil llegar al control de la epidemia”, advirtió la funcionaria. Sin embargo, el caso del fumigador drogado pone en evidencia el descontrol institucional y la profunda crisis del sistema de salud cubano, afectado por la escasez de recursos, bajos salarios y la desmotivación del personal sanitario.