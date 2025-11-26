Fumigador en La Habana aparece bajo efectos del químico en plena jornada laboral

Un video difundido por el periodista independiente Mario J. Pentón muestra a un supuesto fumigador estatal en el barrio Víbora Park, en La Habana, visiblemente afectado por el consumo de cannabinoides sintéticos.
Podría tratarse de la conocida droga llamada "el químico", por el comportamiento que se aprecia en este hombre. Supuestamente los vecinos lo vieron llegar en ese estado, cuando debía realizar labores de control del mosquito Aedes aegypti.
En las imágenes, el hombre aparece tambaleante, incapaz de sostener su equipo de fumigación, lo que ha generado indignación entre los vecinos y usuarios en redes sociales.
El incidente ocurre en medio de una grave crisis sanitaria en Cuba, marcada por el aumento de casos de dengue y chikungunya, y por el deterioro de los programas de fumigación y saneamiento.
Este martes, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, reconoció en la televisión nacional que no se ha cumplido el plan de fumigación ni el control focal, debido principalmente a la falta de personal en provincias como La Habana y Camagüey.
“Si no matamos el mosquito, será muy difícil llegar al control de la epidemia”, advirtió la funcionaria. Sin embargo, el caso del fumigador drogado pone en evidencia el descontrol institucional y la profunda crisis del sistema de salud cubano, afectado por la escasez de recursos, bajos salarios y la desmotivación del personal sanitario.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria y consumo de drogas en Cuba
¿Cuál es la situación actual de la crisis sanitaria en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis sanitaria debido al aumento de casos de dengue y chikungunya. La escasez de recursos, como combustible e insecticidas, ha dificultado las fumigaciones masivas necesarias para controlar estas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. La situación se agrava por la falta de medicamentos y atención médica adecuada.
¿Cómo afecta el uso de cannabinoides sintéticos a los trabajadores de fumigación en Cuba?
El uso de cannabinoides sintéticos, como "el químico", ha afectado a trabajadores de fumigación, como se evidenció en un incidente en La Habana donde un fumigador apareció bajo sus efectos durante su jornada laboral. Estos cannabinoides pueden provocar reacciones severas, como incapacidad para realizar tareas, lo que agrava aún más la crisis sanitaria al interrumpir las necesarias labores de control de mosquitos.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis de dengue y chikungunya?
El gobierno cubano ha recomendado medidas rudimentarias como quemar cáscaras de cítricos y cubrir el cuerpo para evitar picaduras de mosquitos, debido a la falta de recursos para fumigación masiva. Estas medidas han sido ampliamente criticadas por su ineficacia y reflejan la precariedad del sistema de salud cubano, que no puede garantizar ni siquiera los insumos básicos para el control vectorial.
¿Qué impacto tiene la falta de fumigación en Cuba?
La falta de fumigación en Cuba ha permitido la proliferación del mosquito Aedes aegypti, lo que ha exacerbado la crisis sanitaria actual. Sin recursos, el gobierno no ha podido realizar fumigaciones efectivas, dejando a la población expuesta a brotes de enfermedades como el dengue y el chikungunya, lo que ha generado un aumento en el número de casos y una saturación de los servicios de salud.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.