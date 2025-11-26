Después de acusaciones de negligencia, el MINSAP publica nota sobre joven con cáncer facial

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) publicó una nota informativa en redes sociales luego de que circularan acusaciones de abandono y negligencia médica en el caso del joven José Jardiel Mejías, de 20 años, residente en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, quien padece un osteosarcoma facial avanzado.

La denuncia, difundida inicialmente en Facebook por la activista Adry Díaz, señalaba un supuesto “abandono total a pacientes oncológicos” en el municipio, asegurando que el joven, quien fue atleta de lucha grecorromana en la ESPA provincial, se encuentra en condiciones críticas y sin la atención médica adecuada.

Ante la repercusión del caso, la Dirección Municipal de Salud Pública de Mayarí emitió una nota en su perfil oficial, en la que confirmó que el paciente recibe atención médica y seguimiento por parte del Policlínico Universitario 26 de Julio y el consultorio médico de familia No. 14.

“El expediente fue conformado con los certificados pertinentes del tratamiento indicado por el especialista en oncología, que incluye Carbamazepina, Tramadol y otros coadyuvantes para mejorar su calidad de vida”, detalla el comunicado.}

“En el día de ayer, la doctora Sonia M. Rodríguez Hechavarría emitió receta de Cosedal (60 tabletas) en existencia en farmacia y acompañó personalmente al familiar del paciente para adquirir dicho medicamento”, añade la nota, que concluye reiterando “el compromiso con la salud de la población”.

Lo más leído hoy:

El texto, difundido bajo los hashtags oficiales del régimen #CubaPorLaVida y #HonorHolguinero, intenta desmentir las acusaciones de abandono, aunque no ofrece detalles sobre la condición actual del joven ni sobre la continuidad del tratamiento oncológico especializado.

Según Díaz, “Jadiel González Mejías, joven de 20 años, hoy perece sin atención, en total abandono y aún así amenazado por la Seguridad del Estado y el INDER”.

“Hace unos días su padre falleció por cirrosis hepática; su madre y hermana también murieron de cáncer. El muchachito vive con su abuelo enfermo de Parkinson, en condiciones infrahumanas”, agregó la activista.

La publicación se viralizó rápidamente, generando indignación y reclamos hacia el sistema sanitario cubano, especialmente por la falta de medicamentos y atención oncológica en las provincias orientales.

Otras denuncias de Díaz, quien radica en EE.UU. pero nació en Mayarí, han obligado al régimen a responder sobre la atención a pacientes.

Hace unos meses se viralizó un video sobre las condiciones de los pacientes en el hospital psiquiátrico de la localidad, y el régimen cubano respondió con un video en el que se veía a los mismos pacientes que denunciaban ves

Usuarios en redes sociales señalaron que los familiares de pacientes con cáncer deben buscar medicamentos por su cuenta, muchas veces en el mercado negro o a través de donaciones del exterior, ante la falta de fármacos en farmacias y hospitales públicos.

“No hay analgésicos ni calmantes. Las familias de los enfermos están solas. El gobierno se dedica a propaganda mientras la gente sufre”, subrayan.