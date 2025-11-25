Érika por fin llegó a casa: Así recibió su comunidad a la niña cuyo traslado el régimen no garantizó

La niña granmense Érika Sabrina, cuyo caso conmovió a miles de cubanos dentro y fuera de la isla, finalmente llegó a su hogar tras cuatro años prácticamente viviendo en hospitales y después de que su familia denunciara que el régimen no garantizaba una ambulancia para trasladarla.

El viaje, que debía ser un derecho básico, solo fue posible gracias a la solidaridad ciudadana y al apoyo de la activista cubana Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia, quien costeó una ambulancia privada para cumplir el deseo más simple y humano de la pequeña, el de regresar a casa con sus hermanitas.

A su llegada, Érika fue recibida con globos, disfraces, muñecos, regalos y la emoción sincera de todo su pueblo. Su madre, Norelia López, publicó imágenes del momento, sosteniendo a la niña mientras bajaba de la ambulancia, visiblemente emocionada.

“Llegó y no solo llegó a casa, sino que tuvo un recibimiento hermoso. Gracias a cada persona que apoyó y oró por esta causa”, escribió la madre, que en los últimos días vivió entre la desesperación y la esperanza.

En las fotos se ve a Érika rodeada de sus hermanitas, de niños del barrio y de personajes infantiles que acudieron para regalarle una tarde de alegría luego de tanto sufrimiento.

“Querer es poder una vez más demostrado. Madres, quedarse calladas no las hace valientes; las hace cobardes”, insistió la madre, enviando un mensaje claro sobre lo que significó alzar la voz.

“Cuando hay amor, todo es posible”

En otro post, Diasniurka agradeció profundamente a quienes compartieron y apoyaron el caso.

“Hizo un viaje tranquilo y ya está en casa, juntica con sus hermanas, que era lo que su corazón deseaba. Cada mensaje, cada oración, cada gesto de amor hizo la diferencia”, escribió la activista.

La comunidad incluso preparó una sorpresa especial para la niña, en forma de pequeña fiesta improvisada, llena de colores, dulces y personajes animados.

“Esta batalla también la han luchado ustedes con el corazón en la mano”, señaló.

La historia detrás: una enfermedad devastadora y un traslado negado

Días antes, Diasniurka explicó públicamente el diagnóstico irrevocable que enfrenta la niña, el cual es malformaciones arteriovenosas complejas de grado V, alojadas en las arterias principales del cerebro.

La condición provoca un altísimo riesgo de hemorragia, convulsiones, deterioro neurológico y dolores intensos.

Los médicos fueron claros: no existe posibilidad quirúrgica segura. Por eso, la indicación fue llevarla a casa, donde pudiera estar rodeada de afecto.

Pero había un obstáculo y era que el traslado debía hacerse exclusivamente en ambulancia, con monitoreo médico constante. El gobierno cubano, sin embargo, no garantizó el servicio.

La familia denunció que podían pasar hasta un mes esperando. Un mes que la niña, en su condición, probablemente no tenía.

La presión ciudadana cambió todo

Cuando la madre y la activista hicieron pública la situación, el caso comenzó a compartirse masivamente. Cada comentario, cada publicación, cada acto de presión se convirtió en parte del empuje que permitió resolver la urgencia.

“Los médicos decían que no había nada que hacer. Yo les digo: no te rindas, agota las opciones. Esto no es solo una batalla médica, es una batalla humana”, expresó Diasniurka.

La activista denunció que incluso la madre fue dejada sin Internet, presuntamente como represalia por hacer pública la situación. A pesar de ello, el caso siguió creciendo, y la solidaridad venció al silencio.

Tras la llegada, la emoción se desbordó en redes.

“Más feliz imposible. En casa como ella quería”, dijo la abuela, Neldis Maceo Cabrera, agradecida por el apoyo de tantas personas.

Las imágenes muestran a Érika sonriente, tranquila, rodeada de cariño. Un momento de luz en medio de una historia marcada por la precariedad, la desatención institucional y la lucha de una madre que se negó a aceptar que su hija muriera sola en un hospital.