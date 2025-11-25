Érika por fin llegó a casa: Así recibió su comunidad a la niña cuyo traslado el régimen no garantizó

La niña granmense Érika Sabrina, cuyo caso conmovió a miles de cubanos dentro y fuera de la isla, finalmente llegó a su hogar tras cuatro años prácticamente viviendo en hospitales y después de que su familia denunciara que el régimen no garantizaba una ambulancia para trasladarla.
El viaje, que debía ser un derecho básico, solo fue posible gracias a la solidaridad ciudadana y al apoyo de la activista cubana Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia, quien costeó una ambulancia privada para cumplir el deseo más simple y humano de la pequeña, el de regresar a casa con sus hermanitas.
A su llegada, Érika fue recibida con globos, disfraces, muñecos, regalos y la emoción sincera de todo su pueblo. Su madre, Norelia López, publicó imágenes del momento, sosteniendo a la niña mientras bajaba de la ambulancia, visiblemente emocionada.
“Llegó y no solo llegó a casa, sino que tuvo un recibimiento hermoso. Gracias a cada persona que apoyó y oró por esta causa”, escribió la madre, que en los últimos días vivió entre la desesperación y la esperanza.
En las fotos se ve a Érika rodeada de sus hermanitas, de niños del barrio y de personajes infantiles que acudieron para regalarle una tarde de alegría luego de tanto sufrimiento.
“Querer es poder una vez más demostrado. Madres, quedarse calladas no las hace valientes; las hace cobardes”, insistió la madre, enviando un mensaje claro sobre lo que significó alzar la voz.
Lo más leído hoy:
“Cuando hay amor, todo es posible”
En otro post, Diasniurka agradeció profundamente a quienes compartieron y apoyaron el caso.
“Hizo un viaje tranquilo y ya está en casa, juntica con sus hermanas, que era lo que su corazón deseaba. Cada mensaje, cada oración, cada gesto de amor hizo la diferencia”, escribió la activista.
La comunidad incluso preparó una sorpresa especial para la niña, en forma de pequeña fiesta improvisada, llena de colores, dulces y personajes animados.
“Esta batalla también la han luchado ustedes con el corazón en la mano”, señaló.
La historia detrás: una enfermedad devastadora y un traslado negado
Días antes, Diasniurka explicó públicamente el diagnóstico irrevocable que enfrenta la niña, el cual es malformaciones arteriovenosas complejas de grado V, alojadas en las arterias principales del cerebro.
La condición provoca un altísimo riesgo de hemorragia, convulsiones, deterioro neurológico y dolores intensos.
Los médicos fueron claros: no existe posibilidad quirúrgica segura. Por eso, la indicación fue llevarla a casa, donde pudiera estar rodeada de afecto.
Pero había un obstáculo y era que el traslado debía hacerse exclusivamente en ambulancia, con monitoreo médico constante. El gobierno cubano, sin embargo, no garantizó el servicio.
La familia denunció que podían pasar hasta un mes esperando. Un mes que la niña, en su condición, probablemente no tenía.
La presión ciudadana cambió todo
Cuando la madre y la activista hicieron pública la situación, el caso comenzó a compartirse masivamente. Cada comentario, cada publicación, cada acto de presión se convirtió en parte del empuje que permitió resolver la urgencia.
“Los médicos decían que no había nada que hacer. Yo les digo: no te rindas, agota las opciones. Esto no es solo una batalla médica, es una batalla humana”, expresó Diasniurka.
La activista denunció que incluso la madre fue dejada sin Internet, presuntamente como represalia por hacer pública la situación. A pesar de ello, el caso siguió creciendo, y la solidaridad venció al silencio.
Tras la llegada, la emoción se desbordó en redes.
“Más feliz imposible. En casa como ella quería”, dijo la abuela, Neldis Maceo Cabrera, agradecida por el apoyo de tantas personas.
Las imágenes muestran a Érika sonriente, tranquila, rodeada de cariño. Un momento de luz en medio de una historia marcada por la precariedad, la desatención institucional y la lucha de una madre que se negó a aceptar que su hija muriera sola en un hospital.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Érika Sabrina y el sistema de salud en Cuba
¿Por qué el traslado de Érika Sabrina no fue garantizado por el gobierno cubano?
El gobierno cubano no garantizó una ambulancia para el traslado de Érika Sabrina, a pesar de que su condición requería monitoreo médico constante durante el viaje. La familia denunció esta falta de atención, destacando la precariedad del sistema de salud cubano, que se jacta de ser gratuito y universal, pero no pudo proporcionar algo tan básico en un caso crítico como este.
¿Cómo logró Érika Sabrina regresar a su hogar?
Érika Sabrina pudo regresar a su hogar gracias a la solidaridad ciudadana y al apoyo de la activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia, quien costeó una ambulancia privada. Este acto permitió que la niña cumpliera su deseo de estar con su familia, mostrando el poder de la comunidad frente a la inacción gubernamental.
¿Cuál es la enfermedad que padece Érika Sabrina?
Érika Sabrina sufre de malformaciones arteriovenosas complejas de grado V, localizadas en las arterias principales del cerebro. Esta condición conlleva un alto riesgo de hemorragia, convulsiones y deterioro neurológico, y no existe una posibilidad quirúrgica segura en su caso, por lo que los médicos recomendaron llevarla a casa para que pasara sus días rodeada de afecto.
¿Qué mensaje quiso transmitir la madre de Érika al compartir su historia?
La madre de Érika, Norelia López, quiso transmitir que alzar la voz es importante. En sus declaraciones, insistió en que quedarse calladas no hace valientes a las madres, sino cobardes. Su mensaje subraya la necesidad de denunciar y presionar cuando el sistema no cumple con su deber de garantizar derechos básicos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.