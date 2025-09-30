ICE detiene a cubano indocumentado tras amenazar a una congresista en Florida

Vídeos relacionados:

Un inmigrante cubano indocumentado fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Tampa tras lanzar una amenaza de bomba contra la oficina de la congresista demócrata Kathy Castor, en un caso que ha encendido las alarmas sobre la seguridad pública y la percepción de la comunidad cubana en Estados Unidos.

Rigoberto Albizar-Martínez, de 58 años, había sido condenado en diciembre de 2024 por cargos federales luego de dejar un mensaje de voz “vulgar, racista y lleno de obscenidades”, que incluía la advertencia explícita de colocar un artefacto explosivo en la oficina de la legisladora.

En mayo fue sentenciado a un año de prisión y ahora, tras cumplir su condena, fue detenido por Inmigración y Control de Aduanas como parte de las redadas contra los “peores de los peores” inmigrantes ilegales, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Fox News.

Medios locales como WFLA detallaron que Albizar-Martínez grabó en español frases como “Voy a poner una bomba en tu oficina. Es una amenaza”, además de insultos contra demócratas, afroamericanos y simpatizantes de Palestina.

Anna Giaritelli, reportera del Washington Examiner especializada en seguridad nacional, confirmó el arresto y recordó que el caso expuso la crudeza de las amenazas contra funcionarios electos en un contexto de polarización y violencia política.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, fue tajante al señalar que “no hay lugar para la violencia política en Estados Unidos” y agradeció a los agentes de ICE por sacar de circulación a un individuo considerado “una amenaza para la seguridad nacional”.

Un patrón de casos que preocupa

El arresto de Albizar-Martínez se suma a otros episodios recientes que involucran a cubanos con historial criminal bajo custodia de ICE. La pasada semana, la agencia informó la detención en Los Ángeles de Chamil Machado González, acusado de integrar la pandilla Sureños-13 y con condenas por robo de vehículos, amenazas y secuestro. También, en San Diego, otro operativo dejó bajo arresto a Walter Ramírez, con antecedentes por violación, agresión sexual a menores y violencia doméstica.

Estos casos, aunque individuales, alimentan la percepción de que un sector de inmigrantes cubanos con historial delictivo representa un riesgo para la seguridad pública en EE.UU., y generan preocupación entre los propios cubanos que residen en comunidades como Tampa, Miami o California, donde conviven con el peso de este estigma.

El trasfondo migratorio

A la complejidad del problema se suma que Cuba suele negarse a recibir de vuelta a nacionales con condenas penales en EE.UU., lo que complica las deportaciones. En muchos casos, Washington opta por enviarlos a terceros países, una práctica que despierta cuestionamientos legales y tensiones diplomáticas.

Mientras tanto, la detención de Albizar-Martínez vuelve a colocar sobre la mesa un debate incómodo: cómo evitar que los crímenes de unos pocos empañen la imagen de toda una comunidad migrante, marcada también por historias de esfuerzo, integración y sacrificio en busca de una vida mejor.

