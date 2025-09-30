ICE detiene a cubano indocumentado tras amenazar a una congresista en Florida

Vídeos relacionados:
Un inmigrante cubano indocumentado fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Tampa tras lanzar una amenaza de bomba contra la oficina de la congresista demócrata Kathy Castor, en un caso que ha encendido las alarmas sobre la seguridad pública y la percepción de la comunidad cubana en Estados Unidos.
Rigoberto Albizar-Martínez, de 58 años, había sido condenado en diciembre de 2024 por cargos federales luego de dejar un mensaje de voz “vulgar, racista y lleno de obscenidades”, que incluía la advertencia explícita de colocar un artefacto explosivo en la oficina de la legisladora.
En mayo fue sentenciado a un año de prisión y ahora, tras cumplir su condena, fue detenido por Inmigración y Control de Aduanas como parte de las redadas contra los “peores de los peores” inmigrantes ilegales, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Fox News.
Medios locales como WFLA detallaron que Albizar-Martínez grabó en español frases como “Voy a poner una bomba en tu oficina. Es una amenaza”, además de insultos contra demócratas, afroamericanos y simpatizantes de Palestina.
Anna Giaritelli, reportera del Washington Examiner especializada en seguridad nacional, confirmó el arresto y recordó que el caso expuso la crudeza de las amenazas contra funcionarios electos en un contexto de polarización y violencia política.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, fue tajante al señalar que “no hay lugar para la violencia política en Estados Unidos” y agradeció a los agentes de ICE por sacar de circulación a un individuo considerado “una amenaza para la seguridad nacional”.
Lo más leído hoy:
Un patrón de casos que preocupa
El arresto de Albizar-Martínez se suma a otros episodios recientes que involucran a cubanos con historial criminal bajo custodia de ICE. La pasada semana, la agencia informó la detención en Los Ángeles de Chamil Machado González, acusado de integrar la pandilla Sureños-13 y con condenas por robo de vehículos, amenazas y secuestro. También, en San Diego, otro operativo dejó bajo arresto a Walter Ramírez, con antecedentes por violación, agresión sexual a menores y violencia doméstica.
Estos casos, aunque individuales, alimentan la percepción de que un sector de inmigrantes cubanos con historial delictivo representa un riesgo para la seguridad pública en EE.UU., y generan preocupación entre los propios cubanos que residen en comunidades como Tampa, Miami o California, donde conviven con el peso de este estigma.
El trasfondo migratorio
A la complejidad del problema se suma que Cuba suele negarse a recibir de vuelta a nacionales con condenas penales en EE.UU., lo que complica las deportaciones. En muchos casos, Washington opta por enviarlos a terceros países, una práctica que despierta cuestionamientos legales y tensiones diplomáticas.
Mientras tanto, la detención de Albizar-Martínez vuelve a colocar sobre la mesa un debate incómodo: cómo evitar que los crímenes de unos pocos empañen la imagen de toda una comunidad migrante, marcada también por historias de esfuerzo, integración y sacrificio en busca de una vida mejor.
Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos por parte de ICE
¿Por qué fue detenido Rigoberto Albizar-Martínez por ICE?
Rigoberto Albizar-Martínez fue detenido por ICE tras cumplir una condena de un año de prisión por amenazar con poner una bomba en la oficina de la congresista Kathy Castor. Su detención fue parte de las redadas de ICE contra inmigrantes ilegales con historial criminal.
¿Qué medidas está tomando ICE contra inmigrantes cubanos con antecedentes penales?
ICE ha intensificado las redadas para detener a inmigrantes ilegales con antecedentes penales, especialmente aquellos considerados "los peores de los peores". Estos operativos buscan proteger la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. La detención de cubanos con historial criminal es parte de esta estrategia.
¿Cuál es el impacto de las acciones de ICE en la comunidad cubana en EE.UU.?
Las acciones de ICE han generado preocupación entre la comunidad cubana en EE.UU., ya que los delitos cometidos por algunos individuos están afectando la percepción de toda la comunidad migrante cubana. Además, hay temor entre aquellos que, sin tener antecedentes delictivos, podrían ser detenidos en operativos más amplios.
¿Qué dificultades enfrenta EE.UU. al deportar cubanos con antecedentes penales?
Una de las principales dificultades es que Cuba a menudo se niega a recibir a sus nacionales con antecedentes penales en EE.UU., lo que complica los procesos de deportación. En algunos casos, Washington opta por enviar a estos individuos a terceros países.
¿Cuál es la postura del gobierno de EE.UU. respecto a la violencia política?
El gobierno de EE.UU., a través de declaraciones de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, ha sido claro en que no hay lugar para la violencia política en el país. Las detenciones de personas que amenazan la seguridad de funcionarios electos son parte de los esfuerzos para mantener la seguridad nacional.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.