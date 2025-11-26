El legado de Fidel: destruir la clase media cubana para fabricar un país con 99% pobres y 1% ricos

Vídeos relacionados:
En cada aniversario de la muerte de Fidel Castro, el régimen insiste en vender la imagen de un “líder del pueblo” y un “arquitecto de la igualdad”. Pero cuando se mira la Cuba real —la de los apagones interminables, la de los salarios que no alcanzan ni para un litro de aceite, la de los cubanos que huyen por cualquier vía— queda claro que el verdadero legado de Fidel fue otro: destruir sistemáticamente la clase media cubana hasta reducirla a escombros.
Una revolución que prometió igualdad… y creó pobreza masiva
Cuba llegó a los años 50 con una clase media vibrante, propietarios pequeños y medianos, profesionales con negocios propios, agricultores prósperos, emprendedores, periodistas, artistas y comerciantes que mantenían la economía en movimiento. Fidel prometió justicia social, pero aplicó la receta más efectiva para aniquilar una sociedad abierta: eliminar la autonomía económica de las personas.
Nacionalizaciones, confiscaciones, prohibiciones, control total del empleo, persecución a quien “viviera demasiado bien”. Cada paso iba dirigido a lo mismo: convertir al ciudadano en dependiente del Estado. Y quien depende del Estado no decide, no protesta, no compite y no prospera.
Los nuevos ricos del castrismo: la élite militar y partidista
Mientras el pueblo se empobrecía, otro fenómeno se consolidaba: una élite económica ligada directamente a la cúpula militar, hoy representada principalmente por GAESA, el emporio manejado por la familia Castro a través del ejército. Esa minoría —menos del 1%— controla hoteles, divisas, importaciones, exportaciones, zonas comerciales y recursos estratégicos.
El discurso socialista fue la coartada perfecta para crear una oligarquía de poderosos sin competencia, sin transparencia y sin control ciudadano.
El resultado: un país con dos clases
Después de décadas de políticas que estrangularon la iniciativa privada, el panorama es evidente:
Lo más leído hoy:
- Una masa del 99% viviendo en la pobreza o en la precariedad, atrapada entre salarios simbólicos y una vida de sobrevivencia.
- Una cúpula del 1%, formada por generales, familiares de los Castro y funcionarios privilegiados, con acceso a alimentos, energía, viajes, divisas y lujos que el cubano común ni siquiera puede imaginar.
Ese fue siempre el diseño: poder absoluto sobre un pueblo empobrecido.
El pueblo cubano, la víctima permanente
Lejos del relato oficial, la realidad es que el cubano ha sido víctima de un modelo que no permitió prosperar, que castigó la independencia económica y que convirtió la pobreza en herramienta de control político.
Hoy, mientras la cúpula del régimen sigue acumulando privilegios, millones de cubanos sufren hambre, apagones y escasez. Una tragedia no causada por el embargo, sino por la incapacidad y corrupción de quienes han gobernado Cuba durante más de 60 años.
Un legado que toca desmantelar
El legado de Fidel Castro no es la igualdad, sino la destrucción deliberada de la clase media cubana. Y ese legado sigue vivo en manos de Raúl Castro, de GAESA, y de los títeres que colocan en el poder para mantener la fachada, como Miguel Díaz-Canel.
Mientras ese modelo no se desmonte, Cuba seguirá siendo un país diseñado para que casi todos sean pobres… y unos pocos vivan como reyes.
Preguntas frecuentes sobre el legado de Fidel Castro y la situación en Cuba
¿Cuál fue el impacto del régimen de Fidel Castro en la clase media cubana?
El régimen de Fidel Castro destruyó sistemáticamente la clase media cubana, eliminando la autonomía económica de las personas mediante nacionalizaciones, confiscaciones y controles estatales, lo que llevó a la mayoría de la población a la pobreza.
¿Quiénes son los nuevos ricos en Cuba bajo el régimen castrista?
La élite económica en Cuba está formada por la cúpula militar y partidista, principalmente representada por GAESA, que controla hoteles, divisas y recursos estratégicos, mientras el resto de la población vive en la pobreza.
¿Cómo utiliza el régimen cubano la figura de Fidel Castro en la propaganda actual?
El régimen cubano utiliza la figura de Fidel Castro como un símbolo ideológico para legitimar su poder y controlar socialmente, a través de propaganda que exalta su legado, en un contexto de crisis económica y descontento social.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba en el contexto actual?
Cuba enfrenta una crisis económica severa, caracterizada por apagones, inflación, pobreza extrema y falta de reformas, mientras el régimen prioriza la propaganda sobre las necesidades reales de la población.
¿Qué papel juega GAESA en la economía cubana?
GAESA es un conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana, concentrando recursos y divisas mientras la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza, evidenciando la desigualdad institucionalizada en el país.
Archivado en:
Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.