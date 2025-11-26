El legado de Fidel: destruir la clase media cubana para fabricar un país con 99% pobres y 1% ricos

Vídeos relacionados:

En cada aniversario de la muerte de Fidel Castro, el régimen insiste en vender la imagen de un “líder del pueblo” y un “arquitecto de la igualdad”. Pero cuando se mira la Cuba real —la de los apagones interminables, la de los salarios que no alcanzan ni para un litro de aceite, la de los cubanos que huyen por cualquier vía— queda claro que el verdadero legado de Fidel fue otro: destruir sistemáticamente la clase media cubana hasta reducirla a escombros.

Una revolución que prometió igualdad… y creó pobreza masiva

Cuba llegó a los años 50 con una clase media vibrante, propietarios pequeños y medianos, profesionales con negocios propios, agricultores prósperos, emprendedores, periodistas, artistas y comerciantes que mantenían la economía en movimiento. Fidel prometió justicia social, pero aplicó la receta más efectiva para aniquilar una sociedad abierta: eliminar la autonomía económica de las personas.

Nacionalizaciones, confiscaciones, prohibiciones, control total del empleo, persecución a quien “viviera demasiado bien”. Cada paso iba dirigido a lo mismo: convertir al ciudadano en dependiente del Estado. Y quien depende del Estado no decide, no protesta, no compite y no prospera.

Los nuevos ricos del castrismo: la élite militar y partidista

Mientras el pueblo se empobrecía, otro fenómeno se consolidaba: una élite económica ligada directamente a la cúpula militar, hoy representada principalmente por GAESA, el emporio manejado por la familia Castro a través del ejército. Esa minoría —menos del 1%— controla hoteles, divisas, importaciones, exportaciones, zonas comerciales y recursos estratégicos.

El discurso socialista fue la coartada perfecta para crear una oligarquía de poderosos sin competencia, sin transparencia y sin control ciudadano.

El resultado: un país con dos clases

Después de décadas de políticas que estrangularon la iniciativa privada, el panorama es evidente:

Una masa del 99% viviendo en la pobreza o en la precariedad , atrapada entre salarios simbólicos y una vida de sobrevivencia.

, atrapada entre salarios simbólicos y una vida de sobrevivencia. Una cúpula del 1%, formada por generales, familiares de los Castro y funcionarios privilegiados, con acceso a alimentos, energía, viajes, divisas y lujos que el cubano común ni siquiera puede imaginar.

Ese fue siempre el diseño: poder absoluto sobre un pueblo empobrecido.

El pueblo cubano, la víctima permanente

Lejos del relato oficial, la realidad es que el cubano ha sido víctima de un modelo que no permitió prosperar, que castigó la independencia económica y que convirtió la pobreza en herramienta de control político.

Hoy, mientras la cúpula del régimen sigue acumulando privilegios, millones de cubanos sufren hambre, apagones y escasez. Una tragedia no causada por el embargo, sino por la incapacidad y corrupción de quienes han gobernado Cuba durante más de 60 años.

Un legado que toca desmantelar

El legado de Fidel Castro no es la igualdad, sino la destrucción deliberada de la clase media cubana. Y ese legado sigue vivo en manos de Raúl Castro, de GAESA, y de los títeres que colocan en el poder para mantener la fachada, como Miguel Díaz-Canel.

Mientras ese modelo no se desmonte, Cuba seguirá siendo un país diseñado para que casi todos sean pobres… y unos pocos vivan como reyes.