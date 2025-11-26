“Me pedían 10.000 dólares o publicaban el video”: Cubana advierte de nueva estafa en redes

Una cubana residente en el exterior alertó a través de un video publicado en TikTok sobre una nueva modalidad de estafa en redes sociales, en la que los delincuentes utilizan montajes de videos falsos y perfiles clonados de Facebook para extorsionar a sus víctimas y exigir grandes sumas de dinero.

“Atención, mi gente. Una nueva, o no sé si vieja, pero bueno… estafa a la vista”, comenzó diciendo la usuaria @lainet2022, quien relató con visible angustia cómo casi fue víctima del engaño.

Según contó, los estafadores le escribieron por WhatsApp enviándole un video manipulado en el que aparecía una niña “haciendo cosas indebidas” con fotos suyas y de su familia alrededor del marco. Los delincuentes le exigieron 10.000 dólares a cambio de no publicar el supuesto material en redes sociales.

“Me empezaron a llamar, a mandarme caritas de enojo, a decirme que me iban a hacer la vida imposible”, explicó la joven. “Yo lo primero que hice fue bloquearlos, pero luego me escribieron desde otro número, haciéndose pasar por una amiga mía del barrio”.

El segundo intento de estafa fue aún más elaborado. La cubana relató que la supuesta amiga le envió capturas de una falsa publicación en Facebook donde aparecía su nombre, y luego la puso en contacto con un supuesto “detective”, quien decía estar a cargo del caso.

“El hombre hablaba como si estuviera en una estación de policía, con ruido de fondo y todo, muy convincente. Me hizo compartir pantalla de mi WhatsApp y me iba guiando lo que debía escribirle a la estafadora”, contó.

El supuesto investigador insistía en que la víctima debía enviar una cantidad de dinero “para atrapar a la delincuente”, garantizando que la suma sería retenida y que no correría riesgos.

“Me decía que le ofreciera 500 dólares, que no pasaba nada. Pero yo no tengo dinero, le dije que solo podía poner 100. Ahí fue cuando mi esposo, que estaba escuchando, me escribió por WhatsApp advirtiéndome que el detective era el mismo estafador”, relató.

Al darse cuenta de la trampa, la cubana bloqueó a todos los números involucrados y reportó las cuentas en WhatsApp y Facebook. También contactó a la verdadera amiga a la que habían suplantado, quien confirmó que su identidad había sido utilizada sin su consentimiento.

“Es una locura, caballeros. Espero que nadie más caiga en esto. Reporten y no manden dinero a nadie”, advirtió la joven en su publicación, que rápidamente se volvió viral entre usuarios cubanos.

La denuncia se suma a los numerosos casos de extorsión digital y clonación de perfiles que se reportan con frecuencia entre cubanos dentro y fuera de la isla, en un contexto donde WhatsApp y Facebook son los principales canales de comunicación y donde las estafas en línea se han incrementado notablemente.