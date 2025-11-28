Cubana muestras las pésimas condiciones en las que sobrevivía en Cuba: "Aquí cociné bastante con leña”

Una cubana ha conmovido a muchos en redes sociales al mostrar en un video las pésimas condiciones en las que vivía en Cuba, antes de poder mudarse a un sitio un poco mejor dentro de la isla.

El video, publicado en TikTok por la usuaria @mariela.suarez770, comienza con la mujer caminando hacia una pequeña vivienda de madera, rodeada de plantas y terreno de tierra. “Les muestro dónde viví en Cuba”, escribió sobre las imágenes.

En el clip, la cubana enseña el interior de lo que llama su “casita”, hecha con tablones viejos, techo de zinc y un fogón de leña donde cocinaba diariamente.

“Aquí viví muchos años, aquí cociné con leña bastante”, contó con resignación mientras recorría el lugar.

A pesar de seguir viviendo en Cuba, la mujer aseguró que ya dejó atrás ese sitio tan precario, donde pasó una etapa difícil de su vida marcada por la escasez y las malas condiciones de vivienda que sufren miles de familias cubanas.

El video ha generado numerosos comentarios de apoyo, con usuarios que destacan la resistencia del pueblo cubano ante la pobreza y el abandono estatal.

En la isla, la crisis habitacional se ha agravado en los últimos años, con miles de viviendas deterioradas o en riesgo de derrumbe, mientras el régimen comunista sigue sin ofrecer soluciones reales a la población.