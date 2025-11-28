Cubana muestras las pésimas condiciones en las que sobrevivía en Cuba: "Aquí cociné bastante con leña”

Una cubana ha conmovido a muchos en redes sociales al mostrar en un video las pésimas condiciones en las que vivía en Cuba, antes de poder mudarse a un sitio un poco mejor dentro de la isla.
El video, publicado en TikTok por la usuaria @mariela.suarez770, comienza con la mujer caminando hacia una pequeña vivienda de madera, rodeada de plantas y terreno de tierra. “Les muestro dónde viví en Cuba”, escribió sobre las imágenes.
En el clip, la cubana enseña el interior de lo que llama su “casita”, hecha con tablones viejos, techo de zinc y un fogón de leña donde cocinaba diariamente.
“Aquí viví muchos años, aquí cociné con leña bastante”, contó con resignación mientras recorría el lugar.
A pesar de seguir viviendo en Cuba, la mujer aseguró que ya dejó atrás ese sitio tan precario, donde pasó una etapa difícil de su vida marcada por la escasez y las malas condiciones de vivienda que sufren miles de familias cubanas.
El video ha generado numerosos comentarios de apoyo, con usuarios que destacan la resistencia del pueblo cubano ante la pobreza y el abandono estatal.
En la isla, la crisis habitacional se ha agravado en los últimos años, con miles de viviendas deterioradas o en riesgo de derrumbe, mientras el régimen comunista sigue sin ofrecer soluciones reales a la población.
Preguntas frecuentes sobre las condiciones de vida en Cuba
¿Cuál es la situación de la vivienda en Cuba?
La crisis habitacional en Cuba se ha agravado en los últimos años, con miles de viviendas deterioradas o en riesgo de derrumbe. La incapacidad del régimen comunista para ofrecer soluciones reales ha dejado a muchas familias viviendo en condiciones precarias, como se evidencia en testimonios compartidos en redes sociales.
¿Cómo afecta la escasez de recursos básicos a las familias cubanas?
La escasez de recursos básicos, como gas, electricidad y agua, complica enormemente la vida diaria de las familias cubanas. Las madres, en particular, enfrentan el desafío de mantener a sus familias alimentadas y la casa en funcionamiento, recurriendo a métodos improvisados como cocinar con leña o lavar ropa en ríos.
¿Qué alternativas emplean los cubanos ante la falta de electricidad y gas?
Ante la falta de electricidad y gas, muchos cubanos recurren a cocinar con leña. Esta práctica, aunque necesaria, es perjudicial para la salud debido al humo y el esfuerzo físico que implica. Además, el uso de leña contribuye a la deforestación, agravando los problemas ambientales en la isla.
¿Cómo reaccionan los cubanos ante las difíciles condiciones de vida en la isla?
Los cubanos responden con resiliencia y creatividad ante las adversidades. La comunidad en redes sociales comparte testimonios que reflejan tanto la dureza de la vida en Cuba como el apoyo y la solidaridad entre los ciudadanos. Aunque muchos intentan emigrar, quienes permanecen en la isla continúan luchando por mejorar sus condiciones de vida.
