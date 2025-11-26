Lo que una cubana pudo comprar a su hija en Cuba con 170 dólares en una tienda online: "Qué opinas de los precios”

“Así están los precios en plataformas online para Cuba”, escribió la joven cubana Alianis Leyva en la descripción de un video publicado en su cuenta de TikTok, donde expuso la alarmante realidad del costo de la vida en la isla.
“Con 170 dólares esto fue lo que me pudo comprar mi mamá”, comentó la joven, antes de enumerar los productos adquiridos: tres kilogramos de salchicha, una caja de pollo de 40 libras, dos patas para bocaditos tradicionales, un kilogramo de queso, otra pasta para bocaditos, dos latas de cortes de frutas, dos kilogramos de harina de maíz, un kilogramo de chícharo verde y uno amarillo, cinco latas de maíz dulce, cuatro mortadelas, cuatro pomos de aceite de 900 mililitros, tres picadillos de pollo, cinco jabones de baño, un cartón de huevos, tres paquetes de coditos, un paquete de levadura, tres paquetes de espaguetis, un estuche de aceitunas, dos pomos de jabón líquido y, como “regalo”, una mantequilla.
Además, el envío de la compra hasta su municipio tuvo un costo adicional de 20 dólares, precisó.
“Dime tú qué opinas de los precios”, escribió la joven al final del video, reflejando la indignación de miles de cubanos que enfrentan precios desorbitantes en un país donde el salario promedio estatal no supera los 20 dólares mensuales.
El clip, que rápidamente se hizo viral, ha despertado un amplio debate en redes sociales sobre el alto costo de los alimentos en las tiendas virtuales que operan en Cuba, donde los cubanos dependen cada vez más de las remesas de familiares en el exterior para poder acceder a productos básicos.
En medio de una crisis económica profunda, con una inflación galopante y una moneda nacional devaluada, muchos cubanos denuncian que los precios en las plataformas online se han vuelto abusivos, mientras el régimen no ofrece soluciones reales para aliviar la escasez y el hambre que afecta a la población.
Preguntas frecuentes sobre el alto costo de la vida en Cuba
¿Qué productos se pueden comprar en Cuba con 170 dólares?
Con 170 dólares, una cubana pudo adquirir una variedad de alimentos y productos básicos, incluyendo tres kilogramos de salchicha, una caja de pollo de 40 libras, queso, chícharos, aceite, entre otros. Sin embargo, el costo del envío fue adicional, reflejando el alto costo de vida en la isla.
¿Cuánto cuesta el envío de productos en Cuba desde tiendas online?
El envío de productos comprados en tiendas online para Cuba puede tener un costo significativo. En el caso mencionado, el envío tuvo un costo adicional de 20 dólares. Esto incrementa aún más el gasto total para los consumidores cubanos.
¿Cómo afecta la inflación a los precios en Cuba?
La inflación en Cuba ha llevado a un aumento desmedido de los precios de los productos básicos. El salario promedio estatal no supera los 20 dólares mensuales, lo que hace que muchos productos sean inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Esta situación obliga a la población a depender de remesas del exterior.
¿Qué impacto tiene la dolarización del comercio en Cuba?
La dolarización del comercio minorista en Cuba ha incrementado las desigualdades económicas entre quienes tienen acceso a divisas y quienes deben subsistir con ingresos en pesos cubanos. Muchas tiendas operan exclusivamente en dólares, aumentando la frustración de la población que enfrenta precios internacionales con salarios locales devaluados.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.