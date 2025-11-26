Lo que una cubana pudo comprar a su hija en Cuba con 170 dólares en una tienda online: "Qué opinas de los precios”

“Así están los precios en plataformas online para Cuba”, escribió la joven cubana Alianis Leyva en la descripción de un video publicado en su cuenta de TikTok, donde expuso la alarmante realidad del costo de la vida en la isla.

“Con 170 dólares esto fue lo que me pudo comprar mi mamá”, comentó la joven, antes de enumerar los productos adquiridos: tres kilogramos de salchicha, una caja de pollo de 40 libras, dos patas para bocaditos tradicionales, un kilogramo de queso, otra pasta para bocaditos, dos latas de cortes de frutas, dos kilogramos de harina de maíz, un kilogramo de chícharo verde y uno amarillo, cinco latas de maíz dulce, cuatro mortadelas, cuatro pomos de aceite de 900 mililitros, tres picadillos de pollo, cinco jabones de baño, un cartón de huevos, tres paquetes de coditos, un paquete de levadura, tres paquetes de espaguetis, un estuche de aceitunas, dos pomos de jabón líquido y, como “regalo”, una mantequilla.

Además, el envío de la compra hasta su municipio tuvo un costo adicional de 20 dólares, precisó.

“Dime tú qué opinas de los precios”, escribió la joven al final del video, reflejando la indignación de miles de cubanos que enfrentan precios desorbitantes en un país donde el salario promedio estatal no supera los 20 dólares mensuales.

El clip, que rápidamente se hizo viral, ha despertado un amplio debate en redes sociales sobre el alto costo de los alimentos en las tiendas virtuales que operan en Cuba, donde los cubanos dependen cada vez más de las remesas de familiares en el exterior para poder acceder a productos básicos.

En medio de una crisis económica profunda, con una inflación galopante y una moneda nacional devaluada, muchos cubanos denuncian que los precios en las plataformas online se han vuelto abusivos, mientras el régimen no ofrece soluciones reales para aliviar la escasez y el hambre que afecta a la población.