Mexicano se rinde al reparto y se despelota bailando al ritmo de “Alofoke” de Dany Ome y Kevincito El 13

Un usuario mexicano identificado como @reneariastx en TikTok no pudo resistirse al ritmo del tema “Alofoke”, interpretado por los cubanos Dany Ome y Kevincito El 13, y terminó soltando pasos de reparto al mejor estilo habanero.
En el video, que ya acumula miles de reproducciones, el creador aparece bailando con gran entusiasmo mientras en pantalla se lee: “Objetivo: no bailar reparto. Obstáculo: este temazo”
Con sudadera negra, gorra roja y crocs blancos, el mexicano demuestra que el contagioso ritmo del reparto cubano no conoce fronteras. La escena ha despertado risas y elogios entre los seguidores del género urbano, que aplauden cómo el “sabor cubano” conquista cada vez más espacios fuera de la Isla.
El tema “Alofoke” se ha convertido en uno de los éxitos más virales del momento dentro del reparto, género nacido en los barrios de Cuba y que mezcla elementos del reguetón con ritmos callejeros y un fuerte sello popular.
En los comentarios del video, muchos usuarios bromean asegurando que “nadie puede resistirse a Dany Ome y Kevincito”, mientras otros piden una colaboración entre los artistas cubanos y el propio tiktoker, quien ya es conocido por su sentido del humor y su energía desbordante en cada clip.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno del reparto cubano en TikTok
¿Qué es el reparto cubano y por qué se ha vuelto tan popular?
El reparto cubano es un género urbano nacido en los barrios de Cuba que mezcla elementos del reguetón con ritmos callejeros y un fuerte sello popular. Se ha vuelto popular gracias a su ritmo contagioso y a la viralidad que ha alcanzado en plataformas como TikTok, donde gente de todo el mundo se suma a los challenges y coreografías del género.
¿Cómo ha influido TikTok en la popularidad del reparto cubano?
TikTok ha sido clave en la globalización del reparto cubano al permitir que usuarios de diferentes países se unan a los retos y compartan sus bailes al ritmo de este género. La plataforma potencia la difusión de canciones como “Me Gusta (Lúcete 2)”, que se ha convertido en un fenómeno viral, expandiendo la música cubana a nuevas audiencias internacionales.
¿Quiénes son Dany Ome y Kevincito El 13?
Dany Ome y Kevincito El 13 son artistas cubanos reconocidos por sus contribuciones al género del reparto cubano. Han ganado notoriedad en la escena musical urbana gracias a temas como “Alofoke”, que ha capturado la atención de seguidores dentro y fuera de Cuba, impulsando el ritmo del reparto a nivel internacional.
¿Qué impacto tiene el reparto cubano en la cultura internacional?
El reparto cubano está rompiendo barreras culturales al ser adoptado por personas de diversas nacionalidades que participan en los bailes y retos que se viralizan en redes sociales. Este fenómeno demuestra cómo la música y el baile pueden conectar comunidades globales, fomentando el intercambio cultural y la apreciación de la cultura cubana en todo el mundo.
