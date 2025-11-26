Mexicano se rinde al reparto y se despelota bailando al ritmo de “Alofoke” de Dany Ome y Kevincito El 13

Un usuario mexicano identificado como @reneariastx en TikTok no pudo resistirse al ritmo del tema “Alofoke”, interpretado por los cubanos Dany Ome y Kevincito El 13, y terminó soltando pasos de reparto al mejor estilo habanero.

En el video, que ya acumula miles de reproducciones, el creador aparece bailando con gran entusiasmo mientras en pantalla se lee: “Objetivo: no bailar reparto. Obstáculo: este temazo”

Con sudadera negra, gorra roja y crocs blancos, el mexicano demuestra que el contagioso ritmo del reparto cubano no conoce fronteras. La escena ha despertado risas y elogios entre los seguidores del género urbano, que aplauden cómo el “sabor cubano” conquista cada vez más espacios fuera de la Isla.

El tema “Alofoke” se ha convertido en uno de los éxitos más virales del momento dentro del reparto, género nacido en los barrios de Cuba y que mezcla elementos del reguetón con ritmos callejeros y un fuerte sello popular.

En los comentarios del video, muchos usuarios bromean asegurando que “nadie puede resistirse a Dany Ome y Kevincito”, mientras otros piden una colaboración entre los artistas cubanos y el propio tiktoker, quien ya es conocido por su sentido del humor y su energía desbordante en cada clip.