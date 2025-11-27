Sorpresa en la venta de divisas en Cuba: ¿A cuánto se venden hoy el dólar, la MLC y el euro?

¡Sorpresa en el mercado informal! Aunque muchos la daban por muerta, la MLC vuelve a subir.

En las últimas horas la Moneda Libremente Convertible (MLC), el engendro económico del régimen cubano que mucho creen condenado a desaparecer, ha vuelto ha incrementar su valor, según informa en su parte diario el medio independiente elTOQUE.

La MLC escala hasta los 250 CUP, lo que supone diez pesos más que su valor del día anterior.

La Moneda Libremente Convertible suma en los últimos días una racha de sucesivos aumentos que vuelve a plantear interrogantes sobre su futuro y a cuestionar qué tan acabada está.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso del dólar y del euro, no presentan cambios hoy: la moneda estadounidense se vende a 440 CUP y la europea a 480 CUP.

Tasa de cambio hoy 27/11/2025 -6:30 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 440 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 480 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 250 CUP.

Entre la incertidumbre y el mercado: La MLC se niega a morir

En los últimos tiempos, la Moneda Libremente Convertible (MLC) ha atravesado una etapa de incertidumbre marcada por una caída sostenida en su valor en el mercado informal.

Durante buena parte del 2025, su cotización descendió de forma notable frente al peso cubano, impulsada por la pérdida de confianza de la población, la ampliación del uso del dólar en efectivo y la disminución de productos en las tiendas estatales que operan en MLC.

Estos elementos alimentaron rumores persistentes sobre su inminente desaparición como medio de pago relevante en la economía cubana.

Sin embargo, a pesar de esas advertencias, la MLC no ha desaparecido.

Por el contrario, ha demostrado una capacidad de supervivencia notable.

En los últimos días su valor en el mercado informal ha vuelto a subir. Este repunte sorprende en un contexto donde el dólar y el euro siguen dominando las operaciones informales de compraventa.

Esta subida puede explicarse por varios factores: la limitada disponibilidad de dólares en efectivo, la necesidad de acceder a productos específicos que solo se comercializan en tiendas MLC, y una demanda estacional o coyuntural que ha impulsado su uso.

También influye el hecho de que, aunque en retroceso, la infraestructura de pagos en MLC sigue activa: muchas tarjetas bancarias mantienen saldo en esa moneda y todavía hay comercios que la aceptan.

Así, la MLC permanece como un instrumento monetario ambiguo: en declive, pero aún funcional; cuestionado, pero no sustituido del todo.

Su evolución reciente refleja la complejidad de la economía cubana actual, donde ninguna moneda parece estable, y donde incluso aquellas a las que muchos daban por muertas pueden resurgir con fuerza inesperada.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 27 de noviembre:

1 USD = 440 CUP.

5 USD = 2,200 CUP.

10 USD = 4,400 CUP.

20 USD = 8,800 CUP.

50 USD = 22,000 CUP.

100 USD = 44,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 480 CUP.

5 EUR = 2 400 CUP.

10 EUR = 4 800 CUP.

20 EUR = 9 600 CUP.

50 EUR = 24 000 CUP.

100 EUR = 48 000 CUP.

200 EUR = 96 000 CUP.

500 EUR = 240 000 CUP.