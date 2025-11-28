Sube precio del dólar, del euro y de la MLC en Cuba: Así está la tasa de cambio informal

¡Otro día de sorpresas en el mercado informal cubano!

Por primera vez en mucho tiempo, al amanecer de este viernes las tres divisas de referencia en Cuba suben de precio en la venta informal.

El dólar escala a los 455 CUP, cinco pesos más que su valor de los últimos días.

En el caso del euro el incremento es más pronunciado, la moneda europea sube de 480 a 495 CUP, lo que supone un súbito aumento de 15 unidades.

Evolución de la tasa de cambio

También sube 15 pesos de golpe la Moneda Libremente Convertible (MLC), que pasa de 250 a 265 CUP.

Tasa de cambio hoy 28/11/2025 -6:55 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 445 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 495 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 265 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 28 de noviembre:

1 USD = 445 CUP.

5 USD = 2,225 CUP.

10 USD = 4,450 CUP.

20 USD = 8,900 CUP.

50 USD = 22,250 CUP.

100 USD = 44,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 495 CUP.

5 EUR = 2,475 CUP.

10 EUR = 4,950 CUP.

20 EUR = 9,900 CUP.

50 EUR = 24,750 CUP.

100 EUR = 49,500 CUP.

200 EUR = 99,000 CUP.

500 EUR = 247,500 CUP.