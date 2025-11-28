Sube precio del dólar, del euro y de la MLC en Cuba: Así está la tasa de cambio informal

¡Otro día de sorpresas en el mercado informal cubano!
Por primera vez en mucho tiempo, al amanecer de este viernes las tres divisas de referencia en Cuba suben de precio en la venta informal.
El dólar escala a los 455 CUP, cinco pesos más que su valor de los últimos días.
En el caso del euro el incremento es más pronunciado, la moneda europea sube de 480 a 495 CUP, lo que supone un súbito aumento de 15 unidades.
Evolución de la tasa de cambio
También sube 15 pesos de golpe la Moneda Libremente Convertible (MLC), que pasa de 250 a 265 CUP.
Tasa de cambio hoy 28/11/2025 -6:55 a.m. en Cuba:
Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 445 CUP.
Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 495 CUP.
Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 265 CUP.
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 28 de noviembre:
1 USD = 445 CUP.
5 USD = 2,225 CUP.
10 USD = 4,450 CUP.
20 USD = 8,900 CUP.
50 USD = 22,250 CUP.
100 USD = 44,500 CUP.
Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):
1 EUR = 495 CUP.
5 EUR = 2,475 CUP.
10 EUR = 4,950 CUP.
20 EUR = 9,900 CUP.
50 EUR = 24,750 CUP.
100 EUR = 49,500 CUP.
200 EUR = 99,000 CUP.
500 EUR = 247,500 CUP.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de divisas en el mercado informal cubano
¿A cuánto se cotiza el dólar en el mercado informal cubano hoy?
El dólar se cotiza a 455 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal cubano. Este aumento refleja la fuerte demanda de divisas en la isla y el deterioro continuo del peso cubano frente a las monedas extranjeras.
¿Cuál es la tasa de cambio del euro en Cuba hoy?
El euro se cotiza a 495 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Este incremento responde a la alta demanda de la moneda europea, especialmente por aquellos que realizan transacciones internacionales o reciben remesas desde Europa.
¿Qué es la Moneda Libremente Convertible (MLC) y a cuánto se cotiza hoy?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) es una divisa utilizada en tiendas estatales en Cuba para comprar productos básicos. Hoy, la MLC se cotiza a 265 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Este aumento refleja la inestabilidad económica y la necesidad de divisas para acceder a bienes esenciales.
¿Por qué están subiendo los precios de las divisas en Cuba?
Los precios de las divisas en Cuba están subiendo debido a la alta demanda y la escasez de efectivo. La situación económica en el país, caracterizada por la inflación y la falta de divisas en los canales oficiales, impulsa a los cubanos a buscar dólares, euros y MLC en el mercado informal, elevando su valor.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.