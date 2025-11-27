Renace el ángel caído del Santuario del Cobre: Imágenes muestran su restauración tras el huracán Melissa

Restauran el ángel de mármol del Santuario del Cobre tras el paso del huracán Melissa

A casi un mes del devastador paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre —la casa espiritual de la Patrona de todos los cubanos— vuelve a recuperar parte de su esplendor gracias al trabajo silencioso de restauradores y obreros del patrimonio nacional.

Las imágenes que llegan desde la Oficina del Historiador de La Habana, divulgadas en Facebook por el Arzobispado de Santiago de Cuba, muestran un proceso que emociona y alienta: uno de los ángeles de mármol que custodiaba la entrada trasera del templo y que fue derribado por la furia del ciclón, ha comenzado a renacer pieza a pieza.

Cuando Melissa golpeó con fuerza la provincia de Santiago de Cuba, el pasado octubre, dejó tras de sí un rastro de destrucción en viviendas, caminos y también en sitios de profundo valor espiritual.

Uno de los daños que más impacto causó fue la caída de este ángel, símbolo de protección y fe, que durante décadas ha vigilado el Santuario desde su pedestal de piedra.

Hoy, las imágenes difundidas muestran a los especialistas reconstruyendo cuidadosamente el mármol fracturado, limpiando cada fragmento con precisión y devolviendo su forma a la escultura que, para muchos creyentes, representa la resiliencia del pueblo cubano y su fe inquebrantable.

“No nos detenemos en la restauración de los bienes patrimoniales de la casa de la Madre de todos los cubanos”, señalan desde la Oficina del Historiador, al presentar los avances en los trabajos de recuperación.

El Santuario del Cobre, ubicado en la colina homónima a unos 18 kilómetros de Santiago de Cuba, sufrió daños estructurales menores y afectaciones en varias esculturas y vitrales, según reportes iniciales.

Sin embargo, su restauración ha sido una prioridad para las autoridades culturales y religiosas, conscientes del valor que este lugar tiene en el corazón del país.

El regreso del ángel al Santuario es más que una reparación material: es una imagen de esperanza en medio de la crisis.

En tiempos donde la fe y la identidad cubana parecen puestas a prueba por la escasez y la adversidad, ver al ángel levantarse otra vez sobre los jardines del Cobre es un recordatorio poderoso de que Cuba, como su pueblo, siempre encuentra la manera de ponerse en pie.