Diosdado Cabello desafía a aerolíneas internacionales: "Venezuela decide quién vuela en sus espacios y quién no"

Vídeos relacionados:
El gobierno de Venezuela cumplió su amenaza y revocó este miércoles la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar sin precedentes en el Caribe.
El gobierno compartió una lista de las aerolíneas que no pueden volar a Venezuela y entre ellas están Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.
Horas antes del anuncio, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtió que el país “decide quién vuela y quién no”, afirmando que el Ejecutivo “se reserva el derecho de admisión”.
Cabello insiste en que Venezuela “prefiere conservar su dignidad antes que aceptar imposiciones extranjeras”.
La medida deja al país cada vez más aislado, con solo unas pocas aerolíneas, como Conviasa, Avior, Copa y Wingo que aún están operando en territorio venezolano.
Este miércoles, un avión estadounidense con 175 migrantes deportados aterrizó en Caracas, lo que el Gobierno venezolano calificó como prueba del “doble discurso” de Washington.
Lo más leído hoy:
Cabello llamó además a la “organización popular para la defensa del país” ante el incremento de la presencia militar estadounidense en la región.
Además, calificó de “locura imperial” la decisión de República Dominicana de permitir el uso de dos aeropuertos a EE.UU. en su operación “Lanza del Sur”.
Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico estadounidense.
Preguntas frecuentes sobre la crisis aérea y tensiones entre Venezuela y Estados Unidos
¿Por qué Venezuela revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales?
Venezuela revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales acusándolas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos, que ha incrementado su presencia militar en el Caribe. Esta medida busca reafirmar la soberanía venezolana en sus decisiones sobre qué aerolíneas pueden operar en su espacio aéreo.
¿Qué aerolíneas han suspendido sus vuelos a Venezuela y por qué?
Las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish Airlines y GOL han suspendido sus vuelos a Venezuela tras una advertencia de seguridad de Estados Unidos sobre un “aumento de la actividad militar” y un deterioro de las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano. Esta situación ha generado preocupaciones sobre posibles riesgos para la aviación civil.
¿Cuál es la postura del gobierno venezolano ante las acciones de Estados Unidos en la región?
El gobierno venezolano rechaza contundentemente las maniobras y despliegues militares de Estados Unidos, calificándolos de amenaza y agresión. Las autoridades venezolanas, como Vladimir Padrino López, han reiterado que responderán con "la cara bien levantada" ante lo que consideran una provocación de uno de los "imperios más genocidas de la humanidad".
¿Cómo afecta la cancelación de vuelos a la conectividad internacional de Venezuela?
La cancelación de vuelos por parte de varias aerolíneas internacionales profundiza el aislamiento internacional de Venezuela, afectando la movilidad de pasajeros y operaciones comerciales. Esto aumenta la incertidumbre para viajeros, familias y empresas, en un contexto ya tenso por las acciones militares en la región.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.