Diosdado Cabello desafía a aerolíneas internacionales: "Venezuela decide quién vuela en sus espacios y quién no"

El gobierno de Venezuela cumplió su amenaza y revocó este miércoles la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar sin precedentes en el Caribe.

El gobierno compartió una lista de las aerolíneas que no pueden volar a Venezuela y entre ellas están Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Horas antes del anuncio, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtió que el país “decide quién vuela y quién no”, afirmando que el Ejecutivo “se reserva el derecho de admisión”.

Cabello insiste en que Venezuela “prefiere conservar su dignidad antes que aceptar imposiciones extranjeras”.

La medida deja al país cada vez más aislado, con solo unas pocas aerolíneas, como Conviasa, Avior, Copa y Wingo que aún están operando en territorio venezolano.

Este miércoles, un avión estadounidense con 175 migrantes deportados aterrizó en Caracas, lo que el Gobierno venezolano calificó como prueba del “doble discurso” de Washington.

Cabello llamó además a la “organización popular para la defensa del país” ante el incremento de la presencia militar estadounidense en la región.

Además, calificó de “locura imperial” la decisión de República Dominicana de permitir el uso de dos aeropuertos a EE.UU. en su operación “Lanza del Sur”.

Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico estadounidense.