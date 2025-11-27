Cuba reporta más de 4.400 casos de fiebre sin diagnóstico y 101 pacientes en terapia intensiva

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) reportó este miércoles más de 4,400 casos febriles, sin especificar cuál es su diagnóstico, evidenciando la compleja situación epidemiológica que vive el país debido a la dispersión de varios virus transmitidos por mosquitos.
La doctora Susana Suárez Tamayo, directora de Salud Ambiental, reveló en el programa televisivo Buenos Días que 4.406 personas fueron captadas con síndrome febril inespecífico, de las cuales 2.883 fueron ingresadas en el hogar y 552 permanecen hospitalizadas.
Actualmente, 45.617 pacientes siguen bajo ingreso por fiebre sin diagnóstico, mientras 101 se encuentran en terapia intensiva, 64 de ellos menores de edad.
El MINSAP también confirmó 242 nuevos casos de dengue, 176 más que el día anterior, con una positividad de 16,6%.
Las provincias más afectadas son Pinar del Río, Holguín, Granma, Matanzas y Mayabeque. En cuanto a la fiebre de Oropouche, no se notificaron nuevos contagios.
Respecto al chikungunya, se reportaron 628 nuevos casos, pero solo 47 de ellos fueron confirmados por PCR. En total, 35.452 personas han enfermado en 15 provincias.
Lo más leído hoy:
La situación antivectorial también es crítica. Se detectaron 333 nuevos focos del mosquito Aedes aegypti, con un índice de infestación nacional del 0,71%, siendo Camagüey, Pinar del Río y Sancti Spíritus las más afectadas.
Suárez insistió en que la población debe mantener el ordenamiento sanitario y colaborar con las campañas antivectoriales, mientras el país enfrenta la falta de personal, roturas de equipos y escasez de recursos para fumigación.
La población cubana ha denunciado en numerosas ocasiones que los servicios médicos en los hospitales se encuentran colapsados. No hay prácticamente ningún medicamento para contrarrestar la fiebre y los dolores.
Los médicos solo indican "hacer reposo" y "tomar abundante líquido". Aunque sea difícil de entender, hay miles de hogares donde beber un vaso de agua es un lujo en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba por fiebre sin diagnóstico, chikungunya y dengue
¿Cuántos casos de fiebre sin diagnóstico se han reportado en Cuba?
El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) ha reportado más de 4,400 casos de fiebre sin diagnóstico, lo que refleja una situación epidemiológica compleja en el país. Estos casos se suman a la crisis sanitaria causada por la propagación de arbovirosis como el chikungunya y el dengue, transmitidos por mosquitos.
¿Qué provincias de Cuba son las más afectadas por los virus transmitidos por mosquitos?
Las provincias más afectadas por los virus transmitidos por mosquitos, como el chikungunya y el dengue, son Pinar del Río, Holguín, Granma, Matanzas y Mayabeque. El índice de infestación nacional del mosquito Aedes aegypti es del 0,71%, con un alto riesgo de transmisión en estas regiones.
¿Cuál es la situación de los servicios médicos en Cuba frente a esta crisis sanitaria?
Los servicios médicos en Cuba están colapsados debido a la crisis sanitaria actual. No hay prácticamente ningún medicamento disponible para tratar la fiebre y los dolores. Además, la falta de personal, roturas de equipos y escasez de recursos para fumigación complican aún más la situación. Los médicos recomiendan a los pacientes hacer reposo y tomar abundante líquido, pero en muchos hogares es difícil acceder a agua potable.
¿Qué medidas se están tomando en Cuba para controlar la epidemia de chikungunya y dengue?
El gobierno cubano está implementando campañas antivectoriales para combatir la propagación del mosquito Aedes aegypti, responsable del chikungunya y el dengue. Sin embargo, las medidas son insuficientes debido a la falta de personal y recursos. A pesar de los esfuerzos de fumigación, la infestación por mosquitos sigue siendo alta, con un índice de 0,71% a nivel nacional.
¿Cuál es la situación de los niños en Cuba en relación con la epidemia de fiebre y arbovirosis?
La situación de los niños en Cuba es crítica, dado que la mayoría de los pacientes en terapia intensiva debido al chikungunya y el dengue son menores de edad. Se reportan 64 menores de edad en terapia intensiva y la alta vulnerabilidad de los más pequeños ante los virus transmitidos por mosquitos ha sido destacada por las autoridades sanitarias.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.