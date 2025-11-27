Cuba reporta más de 4.400 casos de fiebre sin diagnóstico y 101 pacientes en terapia intensiva

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) reportó este miércoles más de 4,400 casos febriles, sin especificar cuál es su diagnóstico, evidenciando la compleja situación epidemiológica que vive el país debido a la dispersión de varios virus transmitidos por mosquitos.

La doctora Susana Suárez Tamayo, directora de Salud Ambiental, reveló en el programa televisivo Buenos Días que 4.406 personas fueron captadas con síndrome febril inespecífico, de las cuales 2.883 fueron ingresadas en el hogar y 552 permanecen hospitalizadas.

Actualmente, 45.617 pacientes siguen bajo ingreso por fiebre sin diagnóstico, mientras 101 se encuentran en terapia intensiva, 64 de ellos menores de edad.

El MINSAP también confirmó 242 nuevos casos de dengue, 176 más que el día anterior, con una positividad de 16,6%.

Las provincias más afectadas son Pinar del Río, Holguín, Granma, Matanzas y Mayabeque. En cuanto a la fiebre de Oropouche, no se notificaron nuevos contagios.

Respecto al chikungunya, se reportaron 628 nuevos casos, pero solo 47 de ellos fueron confirmados por PCR. En total, 35.452 personas han enfermado en 15 provincias.

Lo más leído hoy:

La situación antivectorial también es crítica. Se detectaron 333 nuevos focos del mosquito Aedes aegypti, con un índice de infestación nacional del 0,71%, siendo Camagüey, Pinar del Río y Sancti Spíritus las más afectadas.

Suárez insistió en que la población debe mantener el ordenamiento sanitario y colaborar con las campañas antivectoriales, mientras el país enfrenta la falta de personal, roturas de equipos y escasez de recursos para fumigación.

La población cubana ha denunciado en numerosas ocasiones que los servicios médicos en los hospitales se encuentran colapsados. No hay prácticamente ningún medicamento para contrarrestar la fiebre y los dolores.

Los médicos solo indican "hacer reposo" y "tomar abundante líquido". Aunque sea difícil de entender, hay miles de hogares donde beber un vaso de agua es un lujo en Cuba.