Los apagones amargan la vida de los cubanos: Anuncian déficit de generación superior a 1.790 MW

La Unión Eléctrica (UNE) informó este 27 de noviembre que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa en una situación crítica, con afectaciones durante las 24 horas del día anterior y un déficit de generación que alcanzó los 1.799 megavatios (MW) a las 7:00 p.m.

La disponibilidad del SEN a las 6:00 a.m. de este jueves era de 1.424 MW, frente a una demanda de 2.409 MW, lo que provoca afectaciones a 948 MW por déficit de capacidad. La UNE prevé que en el horario del mediodía se mantenga una afectación cercana a los 950 MW.

La nota también destaca que los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos del país aportaron 2.923 megavatios hora (MWh) durante el miércoles, con una potencia máxima de 518 MW al mediodía, aunque su impacto sigue siendo insuficiente ante el colapso del sistema termoeléctrico y la falta de combustible.

Averías y mantenimiento agravan la crisis

Entre las principales incidencias reportadas, la UNE menciona la avería de la Unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, y de la Unidad 2 de la CTE Felton, en Holguín.

Además, se encuentran en mantenimiento programado la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica suman 546 MW fuera de servicio, y los problemas por falta de combustible afectan gravemente a la generación distribuida:

94 centrales eléctricas fuera de servicio (846 MW).

Motores del emplazamiento de Moa paralizados (100 MW).

63 MW indisponibles por falta de lubricante.

En total, 1.009 MW están inactivos por déficit de combustible, reflejo del deterioro sostenido del sistema energético nacional.

Pronóstico para el horario pico: Más apagones

Para el horario pico nocturno, la UNE prevé una disponibilidad de apenas 1.524 MW frente a una demanda estimada de 3.250 MW, lo que implica un déficit de 1.726 MW.

Si las condiciones se mantienen, las afectaciones podrían alcanzar los 1.796 MW, por lo que la mayoría del país volverá a quedarse sin servicio eléctrico durante varias horas.

En La Habana, la Empresa Eléctrica provincial reportó afectaciones de hasta 256 MW a las 7:00 p.m. del miércoles, con apagones que se prolongaron hasta la 1:20 a.m. y nuevas interrupciones en la madrugada, entre 6:07 y 7:32 a.m.

A pesar de los anuncios sobre la incorporación de nuevos parques solares, la situación energética de Cuba no muestra señales de mejora. El déficit estructural, las averías constantes y la falta de combustible mantienen a la población en una situación de apagones prolongados, incluso en la capital.