Lis Cuesta confiesa que las cosas van mal y busca refugio en Fidel

Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, confesó en redes sociales que las cosas en Cuba son cada vez más difíciles y pidió ante la tumba del dictador Fidel Castro, que su espíritu la guíe.
"FIDEL, cuando el camino se hace cuesta arriba, vuelvo a ti. Tu huella sigue marcando nuestro andar. Patria o Muerte. ¡Venceremos!", dijo Lis en su perfil personal en X.
La llamada “no primera dama” reapareció este miércoles en las redes mostrando imágenes de un viaje que hizo junto a su marido a Santiago de Cuba.
Esta visita oficial al oriente de Cuba, llega tras semanas de duras críticas en las redes por su silencio y ausencia durante la crisis provocada por el huracán Melissa en esa región del país.
Lis visitó el Cementerio de Santa Ifigenia, donde descansan los restos de Fidel Castro, en un gesto que muchos interpretan como un intento de reafirmar su lealtad al régimen en medio del descontento popular.
Previamente había compartido otra foto donde se mostraba muy activa y sonriente en Mayarí, Holguín, su provincia natal, acompañando a Díaz-Canel en un recorrido por una escuela afectada por el huracán.
Su repentina devoción a Fidel Castro ha sido vista como una maniobra propagandística en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron la “puesta en escena” y recordaron que ella solo aparece en momentos de crisis para intentar mejorar la deteriorada imagen pública de su marido y del gobierno.
Preguntas frecuentes sobre la figura de Lis Cuesta y su papel en la crisis cubana
¿Por qué Lis Cuesta ha sido criticada por su ausencia durante la crisis del huracán Melissa?
Lis Cuesta, conocida como la “no primera dama” de Cuba, ha sido criticada por su ausencia y silencio durante la devastación provocada por el huracán Melissa en la región oriental de Cuba. A pesar de ser oriunda de Holguín, una de las zonas más afectadas, no mostró señales de empatía ni se involucró en las labores de ayuda, lo que desató una ola de críticas y cuestionamientos sobre su papel y sensibilidad hacia el pueblo cubano.
¿Qué simboliza la visita de Lis Cuesta a la tumba de Fidel Castro en medio de la crisis?
La visita de Lis Cuesta a la tumba de Fidel Castro ha sido interpretada como un intento de reafirmar su lealtad al régimen en un momento de descontento popular. Muchos ven este gesto como una maniobra propagandística para desviar la atención de las críticas sobre su ausencia durante la crisis humanitaria provocada por el huracán Melissa.
¿Cómo ha reaccionado Lis Cuesta a las críticas en redes sociales?
Lis Cuesta ha respondido a las críticas con mensajes en redes sociales que son percibidos como desconectados de la realidad del pueblo cubano. Sus publicaciones, que a menudo repiten consignas del régimen, han generado más indignación y burla entre los usuarios, quienes consideran que su tono es insensible y oportunista.
¿Qué papel juega Lis Cuesta en el gobierno cubano si no es oficialmente la primera dama?
Aunque Lis Cuesta no ostenta el título oficial de primera dama, actúa como una figura de poder al acompañar a su esposo, Miguel Díaz-Canel, en actos internacionales y del Partido Comunista. Su rol, sin embargo, ha sido objeto de críticas debido a su aparente desconexión con el sufrimiento del pueblo cubano y su vida de privilegios.
