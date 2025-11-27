Lis Cuesta confiesa que las cosas van mal y busca refugio en Fidel

Vídeos relacionados:

Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, confesó en redes sociales que las cosas en Cuba son cada vez más difíciles y pidió ante la tumba del dictador Fidel Castro, que su espíritu la guíe.

"FIDEL, cuando el camino se hace cuesta arriba, vuelvo a ti. Tu huella sigue marcando nuestro andar. Patria o Muerte. ¡Venceremos!", dijo Lis en su perfil personal en X.

La llamada “no primera dama” reapareció este miércoles en las redes mostrando imágenes de un viaje que hizo junto a su marido a Santiago de Cuba.

Esta visita oficial al oriente de Cuba, llega tras semanas de duras críticas en las redes por su silencio y ausencia durante la crisis provocada por el huracán Melissa en esa región del país.

Lis visitó el Cementerio de Santa Ifigenia, donde descansan los restos de Fidel Castro, en un gesto que muchos interpretan como un intento de reafirmar su lealtad al régimen en medio del descontento popular.

Previamente había compartido otra foto donde se mostraba muy activa y sonriente en Mayarí, Holguín, su provincia natal, acompañando a Díaz-Canel en un recorrido por una escuela afectada por el huracán.

Su repentina devoción a Fidel Castro ha sido vista como una maniobra propagandística en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron la “puesta en escena” y recordaron que ella solo aparece en momentos de crisis para intentar mejorar la deteriorada imagen pública de su marido y del gobierno.