Influencer cubana lanza una pregunta tras el paso del huracán Melissa y estallan las redes: ¿Dónde está Lis Cuesta?

La influencer cubana Mirelis, conocida en redes sociales como @mirelis_narraciones, lanzó una dura crítica a Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, tras la devastación provocada por el huracán Melissa, que ha dejado amplias zonas del oriente cubano bajo el agua y a miles de familias sin hogar ni recursos básicos.
“¿Alguien la ha visto? Parece que a la primera dama de Cuba se le ha olvidado cómo se ve el pueblo de verdad. ¿Dónde está? No la he visto con unos tenis llenos de fango, repartiendo medicina, comida o agua, aunque sea una palabra de esperanza y consuelo a las personas que lo han perdido todo”, expresó la influencer en una publicación en TikTok que rápidamente se volvió viral.
Mirelis añadió con ironía y decepción: “¿Dónde está esa holguinera solidaria? ¿Dónde está la que presume de revolucionaria? Lis, en Holguín tu pueblo, tu gente, tu barrio está todavía bajo agua y no he visto una sola foto tuya junto a los niños que tienen los colchones mojados”.
Su mensaje desató una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios coincidieron con la pregunta: ¿Dónde está Lis Cuesta?.
La ausencia pública de la esposa de Díaz-Canel en medio de una de las peores crisis humanitarias del país ha generado fuertes cuestionamientos sobre su papel y su supuesta “sensibilidad revolucionaria”.
Esta no es la primera vez que Cuesta recibe críticas por su silencio en momentos de tragedia. La llamada “no primera dama” ha cultivado durante años una imagen de privilegio y desconexión con la realidad del pueblo cubano.
Lis Cuesta actúa como una auténtica representante del poder, acompañando a su esposo en banquetes internacionales, actos del Partido Comunista y viajes oficiales, donde se la ve con vestidos de diseñador, joyas y escoltas. Sin embargo, cuando la tragedia toca la puerta del pueblo, desaparece.
Tras el paso del huracán Melissa, el pueblo vuelve a preguntarse lo mismo que Mirelis: ¿Dónde está Lis Cuesta cuando Cuba la necesita?
Preguntas frecuentes sobre la ausencia de Lis Cuesta tras el huracán Melissa
¿Por qué se critica la ausencia de Lis Cuesta tras el huracán Melissa?
La ausencia de Lis Cuesta ha sido criticada porque, a pesar de ser la esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel y de tener una supuesta sensibilidad revolucionaria, no ha mostrado señales de empatía o solidaridad concreta hacia las víctimas del huracán Melissa en el oriente de Cuba. Su silencio y falta de presencia pública en momentos de crisis han generado cuestionamientos sobre su verdadero rol y compromiso con el pueblo cubano.
¿Qué ha hecho Lis Cuesta durante la crisis provocada por el huracán Melissa?
Durante la crisis provocada por el huracán Melissa, Lis Cuesta ha mantenido un perfil bajo y no ha realizado apariciones públicas para apoyar a las comunidades afectadas. En cambio, se ha limitado a compartir mensajes en redes sociales sobre el embargo estadounidense, lo que ha sido percibido como una desconexión con la realidad que enfrenta el pueblo cubano.
¿Cuál es la percepción de los cubanos sobre Lis Cuesta?
La percepción de Lis Cuesta entre los cubanos es negativa, ya que se le asocia con la élite del poder, el privilegio y la desconexión con las necesidades del pueblo. Su falta de empatía y su tendencia a participar en eventos internacionales y banquetes de lujo han generado críticas por no representar a la ciudadanía en momentos de crisis.
¿Cómo ha reaccionado el público ante las publicaciones de Lis Cuesta en redes sociales?
Las publicaciones de Lis Cuesta en redes sociales han sido objeto de fuertes críticas y desencanto por parte del público. Sus mensajes a menudo son percibidos como vacíos y desconectados de la realidad, lo que contrasta con las dificultades que enfrenta el pueblo cubano. Este descontento se refleja en los comentarios negativos y el rechazo que recibe en las plataformas digitales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.