Alejandro Gil enfrenta segundo juicio en absoluto hermetismo en La Habana

En un clima de estricta opacidad, fuertes medidas policiales y ausencia total de prensa, comenzó el miércoles en La Habana el segundo juicio contra el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández.

Gil, procesado hace dos semanas por espionaje, ahora enfrenta más de una decena de acusaciones adicionales, entre ellas malversación, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos.

La vista se realiza en el Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, donde se celebró también el juicio previo por espionaje. La sesión comenzó a las 9:30 am, sin aviso previo a la población ni anuncio oficial alguno.

Según constató el portal 14ymedio, desde temprano un reportero del medio independiente comprobó la presencia de la Seguridad del Estado vigilando el perímetro, aunque con un despliegue menor al del primer proceso.

Esta vez no se cerraron calles ni se observó prensa internacional, y solo un fotógrafo aislado merodeaba la zona.

Según fuentes anónimas, a la vista oral asistieron los dos hijos del exministro, Alejandro y Laura María Gil González, después de firmar una cláusula de confidencialidad que les impide divulgar cualquier detalle sobre el proceso.

En el juicio anterior, Laura María no fue autorizada a entrar, luego de haber pedido públicamente un proceso "público y abierto" para su padre.

Por su parte, la hermana del exministro, María Victoria Gil, precisó al youtuber cubano conocido como El Mundo de Darwin que el juicio durará durante cuatro días y quedará concluso para sentencia el sábado.

"En esta oportunidad ha sido aún mayor el secretismo, porque ni siquiera los medios, la televisión ni la radio en Cuba, han dado la noticia al pueblo. La puerta cerrada nuevamente, y con personas muy seleccionadas...", dijo.

"Mi sobrina lo único que me dijo fue: 'vi a mi padre muy fuerte, muy bien, de ánimo, muy delgado, eso sí, pero muy bien de ánimo, con muchos deseos de luchar'", detalló.

De acuerdo con una fuente cercana a la causa, este juicio incluye una veintena de imputados adicionales, entre ellos "un diputado de la Asamblea Nacional y un secretario del Partido Comunista".

Para Gil, la Fiscalía estaría solicitando 30 años de prisión; para los demás, un mínimo de 15. Ninguno de los acusados ha sido identificado públicamente.

El juicio por espionaje y la confrontación interna en el poder

Pese a que no se ha hecho público el resultado del primer proceso, la defensa realizada por el abogado Abel Solá López habría sido "brillante", según afirmó María Victoria Gil.

La hermana del exfuncionario sostiene que la acusación por espionaje -que conlleva petición de cadena perpetua- proviene de una maniobra impulsada por el primer ministro Manuel Marrero, después de que la política de la Tarea Ordenamiento, diseñada y ejecutada por Gil, afectara intereses económicos de sectores militares del régimen.

Según su relato, Gil fue citado por Marrero el 1 de febrero de 2024 para informarle que su trabajo "no había dado los frutos esperados".

Al presentarse al día siguiente, ya lo esperaban agentes de la Seguridad del Estado para detenerlo y trasladarlo, junto a su esposa, a una casa de seguridad. Él fue luego enviado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay; ella quedó exonerada tras cuatro meses detenida.

La familia asegura que el expediente sigue siendo inaccesible oficialmente, que sus viviendas han sido registradas y sus dispositivos electrónicos confiscados, y que incluso la sobrina del exministro denuncia vigilancia constante de vehículos que la siguen.

"Mi hermano quiere hablar y por supuesto lo van a silenciar", advirtió María Victoria.

Un juicio en medio del colapso nacional

El segundo proceso judicial contra Gil ocurre mientras Cuba atraviesa apagones masivos, hiperinflación, desabastecimiento extremo y creciente descontento popular.

Para la familia del exministro, este despliegue represivo y hermético intenta fabricar un "culpable único" del desastre económico y desviar la responsabilidad de una política aprobada por toda la élite de poder.

La crisis afecta hoy a todos los sectores del país, incluidos los históricamente más protegidos por el régimen.

El colapso económico deja claro que ya no hay sacrosantos en la crisis: ni los hospitales, ni el pan, ni la energía, ni el deporte que una vez fue estandarte.

Mientras la población enfrenta colas interminables, hambre y apagones, el gobierno centra su atención en un juicio blindado, sin transparencia, dirigido a un exministro que fue, hasta febrero pasado, mano derecha del propio presidente Miguel Díaz-Canel.

Un juicio donde el público no puede entrar, la prensa no puede preguntar, y los familiares deben callar. Un juicio cuya sentencia, como afirma la hermana de Gil, "ya está escrita".