Exministro cubano Alejandro Gil Fernández enfrenta dos juicios por separado: uno de espionaje por el que le piden perpetua y otro junto a otros investigados

El exministro de Economía y Planificación de Cuba Alejandro Gil Fernández, destituido el 2 de febrero de 2024 e investigado por el régimen desde el 7 de marzo de 2024, enfrenta dos procesos judiciales separados. Uno de ellos, el más grave, es por espionaje y la Fiscalía le pide cadena perpetua. Según fuentes a las que ha tenido acceso CiberCuba, este juicio está previsto que se celebre a puerta cerrada en el Tribunal Supremo Popular de Cuba.

El segundo proceso judicial es por el resto de delitos que pesan sobre Gil Fernández y sobre un grupo indefinido de investigados, que los medios oficialistas no han tenido a bien identificar. Este podría ser público, aseguran las mismas fuentes.

Contra Gil Fernández, además de espionaje, pesan acusaciones de malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos públicos, actividades en perjuicio de la actividad económica, sustracción de documentos, tráfico de influencias e infracción de normas de protección de documentos clasificados.

Irían a juicio con Gil Fernández, según publicó hace unos días 14yMedio, una veintena de imputados a los que se les pide un mínimo de 15 años de cárcel, frente a los 30 años de privación de libertad que el Ministerio Fiscal solicita Gil Fernández, tal y como han asegurado a CiberCuba fuentes cercanas al caso.

Entre esos investigados no identificados por el régimen habría, según 14yMedio un diputado de la Asamblea Nacional y un primer secretario provincial del PCC, pero esta información no ha podido ser contrastada por CiberCuba. Esta plataforma lo preguntó expresamente a la hermana del exministro convicto, la veterana presentadora de televisión María Victoria Gil Fernández de Ayala, pero ella dijo desconocer quiénes están dentro del "resto de imputados" en la causa.

Se da la circunstancia de que entre febrero y abril de 2024 fueron destituidos en Cuba los primeros secretarios del PCC Marydé Fernández López (21 de febrero en Cienfuegos); Susely Morfa (en marzo, en Matanzas, pero en 2025 ha sido nombrada en el mismo cargo en Villa Clara); Luis Antonio Torres Iríbar (en abril, en La Habana); Manuel René Pérez Gallego (en abril en Las Tunas), Julio Heriberto Casanova (en marzo, en Ciego de Ávila) y Ernesto Santiesteban (en abril, en Holguín).

Este año 2025 han sido cesados tres primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba, pero las notas oficiales aseguran en los tres casos que los defenestrados pasarían a ocupar nuevas responsabilidades dentro del organigrama del PCC.

Han salido de la cúpula del partido a nivel provincial, el 25 de marzo Walter Simón, de Las Tunas; el 16 de mayo, Yuniasky Crespo, de Mayabeque, y el 11 de junio, Osnay Colina, de Villa Clara.

La hermana del exministro dijo en la entrevista concedida este miércoles a CiberCuba que espera que su hermano sea juzgado antes de que acabe este año.