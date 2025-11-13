“Cadena perpetua, ¿por qué?”: La Diosa rota en llanto tras acudir al juicio de Chocolate MC

La cantante cubana La Diosa rompió en llanto tras asistir como testigo al juicio contra el reguetonero Yosvanis Sierra Hernández (Chocolate MC), declarado culpable por un jurado de siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— del cargo de “escribir o publicar amenazas directas” contra Damián Valdez Galloso.

En un video publicado tras salir de la corte, La Diosa expresó su profunda frustración por no haber podido ofrecer su testimonio completo ante el juez.

“Tengo una frustración inmensamente grande. Hoy me tocó ser testigo del juicio de Yosvani, de Chocolate. Yo conozco a Yosvani hace más de 15 años, y lo haría mil veces si tuviera que venir más, pero estoy frustrada porque prácticamente no me dejaron hablar”, dijo visiblemente afectada.

La artista aseguró que el músico, con una vida marcada por las drogas desde los 16 años, necesita ayuda médica y no una condena extrema.

“Yosvani no es un asesino. Ha vivido bajo las drogas, con muchas crisis. Es un hombre enfermo que lo primero que debió recibir fue ayuda. No podemos pretender que una persona enferma actúe como alguien normal”, señaló.

La cantante lamentó que el jurado no comprendiera la personalidad del reguetonero, conocido por sus controversias y su comportamiento impulsivo en redes sociales.

“Yosvani siempre ha sido un bullero, un payaso de red, pero jamás un asesino. Cada vez que hacía bulla era para llamar la atención, no para hacer daño”, añadió.

Entre lágrimas, La Diosa pidió clemencia para su colega y apeló incluso a sus creencias religiosas.

“Le pido a Changó, a Oshún y a mis antiguos que te ayuden, hermano. Que logres salir de esta y que aprendas de tus errores. Ojalá el juez sea justo. Yo sé que algún castigo vas a tener, pero cadena perpetua… eso no”, dijo entre sollozos.

El caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad musical cubana y entre los seguidores del artista, que enfrenta ahora una posible cadena perpetua tras el veredicto de culpabilidad.