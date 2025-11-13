Otaola lanza un duro pero humano mensaje tras corte de Chocolate MC: “No supo valorar la oportunidad que le dio este país”

El presentador y comunicador cubano Alex Otaola dedicó parte de su programa a comentar el caso del reguetonero Yosvanis Sierra Hernández (Chocolate MC), tras haber sido declarado culpable del cargo de “escribir o publicar amenazas directas” contra Damián Valdez Galloso por un jurado de siete personas.

Durante su intervención, Otaola reconoció que el músico ha tenido múltiples oportunidades para cambiar su rumbo, pero insistió en que su propio comportamiento lo llevó a esta situación.

“Yo sí creo que hay que ver todavía cuál va a ser la condena. No necesariamente el juez le impondrá la máxima pena. Hasta la cadena perpetua es lo máximo en este tipo de causas, pero no creo que llegue a eso”, dijo el presentador.

Otaola coincidió parcialmente con las palabras de La Diosa, quien defendió a Chocolate MC y pidió clemencia tras el juicio.

“La Diosa tiene un punto. Los artistas hacen muchas cosas por llamar la atención. Es cierto que Chocolate es un adicto, todos lo sabemos, lo ha sido desde que llegó aquí. Ha tenido miles de oportunidades, tras cada reto, para rectificar y ha preferido seguir siendo un mal comportado. El resultado, lamentablemente, es este”, expresó.

El comunicador también reveló que conversó con La Diosa después del juicio, y que la propia cantante le contó que Chocolate MC reconoció sus errores y aceptó que Otaola había tenido razón en muchas de sus críticas anteriores.

“Me dijo La Diosa que Chocolate le comentó: ‘Coño, dilo, Otaola siempre tuvo razón. Él nunca me lo dijo por mal, y mírame ahora’. Yo le dije que quitara ese video inmediatamente cuando lo subió. Pasaste toda línea, Chocolate, te pasaste tres pueblos, como dicen los españoles. Y aquí están las consecuencias de malas acciones y de un mal récord”, relató el presentador.

En su análisis, Otaola consideró que el veredicto final podría ser una condena de entre cinco y seis años, aunque no descartó una sentencia más alta, dependiendo de la evaluación del juez.

“Yo lo veo entre cinco o seis años mínimo, y ponle 15 años máximo, pero no creo que llegue a eso. Creo que cinco o seis años es lo que va a ocurrir realmente”, opinó.

Otaola concluyó su comentario lamentando la caída del artista, a quien describió como un talento que no supo aprovechar las oportunidades que le ofreció Estados Unidos.

“Es lamentable, pero estas son las consecuencias de no valorar la oportunidad gigantesca que le ha dado este país”, sentenció.