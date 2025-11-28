Preso político Yosvany Rosell García en estado crítico y con fallo renal tras 37 días en huelga de hambre

Yosvany Rosell García Caso Foto © Facebook

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso se encuentra en estado crítico y con fallo renal agudo, tras 37 días en huelga de hambre, según denunció este viernes su esposa, Mailin Rodríguez Sánchez, a través de redes sociales.

Rosell García, padre de tres hijos y condenado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), lleva más de un mes sin ingerir alimentos sólidos en protesta por las condiciones de su encarcelamiento y la negativa del régimen a revisar su caso.

“En el parte médico de hoy a las 7 de la mañana lo reportan crítico y con fallo en los riñones, por el estado del orine y todos los demás síntomas que hemos ido informando. Cada segundo cuenta por el gran riesgo que corre su vida”, escribió Sánchez desde San Pedro, Costa Rica, donde acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



La esposa del activista expresó desesperación ante la falta de respuesta de las autoridades cubanas y de los organismos internacionales.

“¿Qué tiene que pasar para que este ser humano sea salvado? Esta familia no tiene vida, estamos sufriendo y muriendo en vida. Pido un milagro, pido protección para mi esposo y ayuda para que termine esta angustia que nos está matando”.

Sánchez denunció además el silencio de las instituciones judiciales cubanas, a las que acusa de “ciega, sorda y muda ante el sufrimiento humano”.

“No creo en la justicia. Si a mi esposo le sucede algo y mis hijos sufren, no tendré control sobre mi persona”, advirtió.

Yosvany Rosell García Caso fue detenido en Holguín durante las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado por “desórdenes públicos y desacato” a 30 años de cárcel, la condena más alta del 11J, por cargos que organizaciones de derechos humanos consideran fabricados políticamente.

Desde su encarcelamiento, ha denunciado maltratos, aislamiento y falta de atención médica, lo que lo llevó a declararse en huelga de hambre a finales de octubre.

Su condena fue reducida a la mitad tras una apelación.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Prisoners Defenders alertaron que su situación constituye una violación flagrante del derecho a la vida y a la integridad personal, y pidieron su liberación inmediata por motivos humanitarios.