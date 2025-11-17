¡Veinte días sin luz!: Protesta de vecinos en barrio de Santiago moviliza a las autoridades

La rabia contenida durante veinte días de apagón terminó reventando este lunes en La Loma de Chicharrones, en Santiago de Cuba, donde decenas de vecinos se lanzaron a la calle, cansados del abandono y la indiferencia oficial.
La protesta, documentada por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, se convirtió en un grito colectivo contra una crisis eléctrica que ya no solo oscurece los hogares, sino también la paciencia de un pueblo agotado.
Según los testimonios recogidos por Mayeta, la comunidad llevaba 20 días exactos sin electricidad, un período en el que pasaron de las quejas silenciosas a la desesperación absoluta.
Cuando la frustración llegó al límite, los vecinos decidieron plantarse en la vía pública para exigir el restablecimiento del servicio, paralizando la zona y atrayendo la atención inmediata de las autoridades.
Los primeros en aparecer fueron los agentes de la Policía, intentando contener el descontento creciente. Sin embargo, solo minutos después comenzaron a llegar los vehículos de la empresa eléctrica, en una reacción que muchos interpretaron como una confirmación más de una realidad repetida en Cuba: los problemas no se atienden hasta que la gente protesta.
El episodio ocurre apenas horas después de otras manifestaciones en la propia ciudad. El sábado, residentes del centro de Santiago denunciaron extorsiones y cobros de hasta 15 mil pesos para reconectar la electricidad tras el huracán Melissa, mientras el domingo vecinos de Vista Hermosa y Altamira se lanzaron a la calle golpeando cacerolas para exigir “¡corriente!”. En todos los casos, la respuesta estatal solo llegó después de que las protestas se hicieron visibles.
En Chicharrones, hasta el momento, los vecinos aseguran que no saben si el servicio quedó restablecido completamente ni qué pasará con quienes lideraron la protesta. Lo único claro es que, como escribió Mayeta, “la paciencia tiene límites, y un pueblo cansado es un pueblo que se planta”.
Preguntas frecuentes sobre las protestas en Santiago de Cuba por apagones
¿Por qué se originó la protesta en La Loma de Chicharrones, Santiago de Cuba?
La protesta en La Loma de Chicharrones se originó debido a un apagón que duró veinte días, lo que llevó a los vecinos a salir a las calles cansados del abandono y la indiferencia del gobierno cubano. Esta manifestación fue una respuesta al agotamiento de la paciencia de la población frente a la crisis eléctrica que afecta a sus hogares y a su vida diaria.
¿Cómo reaccionaron las autoridades ante la protesta en Santiago de Cuba?
Las autoridades reaccionaron enviando agentes de la Policía para intentar contener el descontento y, poco después, los vehículos de la empresa eléctrica llegaron al lugar, lo que muchos interpretaron como una respuesta provocada por la presión de la protesta. Esto refleja una tendencia en Cuba donde los problemas se atienden solo cuando la población se manifiesta.
¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba enfrenta una profunda crisis energética, caracterizada por apagones diarios que duran más de 10 horas en varias provincias, especialmente en el oriente del país. La falta de inversión en infraestructuras y la dependencia de combustibles fósiles han sido obstáculos significativos para resolver la crisis de manera efectiva. Este contexto ha incrementado el descontento popular y ha motivado diversas protestas en todo el país.
¿Qué papel ha jugado la comunidad en la gestión de esta crisis eléctrica?
La comunidad se ha organizado de manera independiente para enfrentar la crisis eléctrica, ya que las autoridades no han proporcionado soluciones efectivas. Los vecinos han colaborado entre ellos para gestionar recursos y apoyarse mutuamente, sin depender de la ayuda oficial, destacando el valor de la solidaridad en medio de la precariedad.
