¡Veinte días sin luz!: Protesta de vecinos en barrio de Santiago moviliza a las autoridades

Vecinos de La Loma de Chicharrones, en Santiago de Cuba, se concentraron en la calle.

La rabia contenida durante veinte días de apagón terminó reventando este lunes en La Loma de Chicharrones, en Santiago de Cuba, donde decenas de vecinos se lanzaron a la calle, cansados del abandono y la indiferencia oficial.

La protesta, documentada por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, se convirtió en un grito colectivo contra una crisis eléctrica que ya no solo oscurece los hogares, sino también la paciencia de un pueblo agotado.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Según los testimonios recogidos por Mayeta, la comunidad llevaba 20 días exactos sin electricidad, un período en el que pasaron de las quejas silenciosas a la desesperación absoluta.

Cuando la frustración llegó al límite, los vecinos decidieron plantarse en la vía pública para exigir el restablecimiento del servicio, paralizando la zona y atrayendo la atención inmediata de las autoridades.

Los primeros en aparecer fueron los agentes de la Policía, intentando contener el descontento creciente. Sin embargo, solo minutos después comenzaron a llegar los vehículos de la empresa eléctrica, en una reacción que muchos interpretaron como una confirmación más de una realidad repetida en Cuba: los problemas no se atienden hasta que la gente protesta.

El episodio ocurre apenas horas después de otras manifestaciones en la propia ciudad. El sábado, residentes del centro de Santiago denunciaron extorsiones y cobros de hasta 15 mil pesos para reconectar la electricidad tras el huracán Melissa, mientras el domingo vecinos de Vista Hermosa y Altamira se lanzaron a la calle golpeando cacerolas para exigir “¡corriente!”. En todos los casos, la respuesta estatal solo llegó después de que las protestas se hicieron visibles.

En Chicharrones, hasta el momento, los vecinos aseguran que no saben si el servicio quedó restablecido completamente ni qué pasará con quienes lideraron la protesta. Lo único claro es que, como escribió Mayeta, “la paciencia tiene límites, y un pueblo cansado es un pueblo que se planta”.