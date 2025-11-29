Polémica entre cubanos por las nuevas medidas antinmigrantes que anunció Trump

Cubanos en Miami, imagen de referencia Foto © CiberCuba / Sora

Las nuevas medidas antinmigrantes anunciadas por el presidente Donald Trump, que incluyen la suspensión permanente de la migración desde “todos los países del Tercer Mundo”, han desatado una fuerte polémica entre los cubanos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Las reacciones, recogidas en redes sociales de nuestra redacción, muestran un país profundamente dividido entre quienes aplauden la política del mandatario y quienes la consideran una amenaza directa para las comunidades migrantes.

El debate estalló después de que el presidente publicara en Truth Social un mensaje donde prometió eliminar beneficios federales a los no ciudadanos, deportar a quienes clasifique como “carga pública” y desnaturalizar a migrantes que, según él, “socaven la estabilidad nacional”.

“Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”, afirmó, calificando la situación actual como una “invasión destructiva”.

A esto se sumó el anuncio del gobierno estadounidense de que el USCIS suspendió todas las decisiones sobre casos de asilo, tras el reciente tiroteo en Washington D. C. atribuido a un ciudadano afgano que había ingresado al país durante la evacuación de Kabul en 2021.

“La seguridad del pueblo estadounidense es siempre lo primero”, justificó la institución.

Cubanos a favor: “El que no respete la ley, para afuera”

Entre quienes respaldan las medidas destacan varios cubanos que defienden la postura de Trump como necesaria para mantener el orden.

“Excelente presidente. El que no se adapte, para afuera”, opinó un usuario que aseguró sentirse orgulloso de haber votado por él. Otro sostuvo que el país necesita estabilidad y que EE.UU. no debe mantener a quienes vienen “a buscar problemas”.

Algunos también criticaron a migrantes que no muestran —según ellos— agradecimiento hacia el país que los acoge.

“El problema es que la mayoría del emigrante no agradece nada”, dijo otro comentarista, mientras aseguraba sentirse agradecido de haberse hecho ciudadano estadounidense.

Cubanos en contra: “Es la misma idolatría que vivimos con Fidel”

Del otro lado, muchos cubanos reaccionaron con indignación ante el endurecimiento migratorio. Una internauta comparó la devoción por Trump con la que en su momento tuvo Fidel Castro: “Me parece surrealista ver a cubanos defendiendo a un político con esa vehemencia… es la misma imbecilidad”.

Otra cubana criticó que se culpe a los inmigrantes por los problemas internos del país y defendió a los latinos que emigran por necesidad.

“Antes de que emigraran, ya existían matanzas por la venta de armas. ¿Por qué ahora culpan a los inmigrantes?”, cuestionó.

Otros señalaron que muchos migrantes cubanos se sienten “intocables” y advirtieron que las medidas podrían impactarlos también.

“El cubano necesita bajarse de esa nube creyéndose mejor que otros latinos. Para Trump, todos somos una pulga más arriba del perro”, escribió un usuario.

Preocupación por la incertidumbre

Las nuevas políticas provocaron inquietud entre cubanos sin estatus legal, quienes temen que las medidas de “migración inversa”, deportaciones aceleradas y eliminación de beneficios afecten incluso a quienes llevan años en el país.

Una usuaria resumió la ansiedad generalizada con un mensaje dirigido al presidente: “Y así quiere el Premio Nobel… ya le vendrá el karma”.

Las reacciones demuestran las fracturas profundas dentro de la comunidad cubana en EE.UU.: entre quienes ven en Trump un garante del orden y quienes lo perciben como una amenaza para los propios inmigrantes.

El intenso cruce de opiniones deja claro que, mientras el gobierno endurece el sistema migratorio tras el atentado en Washington D. C., la comunidad cubana continúa enfrentando un debate interno sobre identidad, migración y pertenencia, en un país donde las políticas pueden cambiar de un día para otro —y afectar a miles— con una sola publicación presidencial.