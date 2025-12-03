Régimen afirma que tiene "tolerancia cero frente a trata de personas y trabajo esclavo", y los cubanos reaccionan

Vídeos relacionados:

En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, desató una oleada de indignación entre los cubanos dentro y fuera de la isla como ya resulta habitual con sus mensajes propagandísticos.

En la red social X (antes Twitter), el titular del ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) publicó un mensaje en el que afirmó que “Cuba ha asumido la abolición de todas las formas modernas de este flagelo global como un principio irrenunciable” y aseguró que el gobierno mantiene una “política de tolerancia cero frente a la trata de personas, el trabajo forzoso y cualquier otra manifestación de trabajo esclavo”.

El mensaje, que pretendía mostrar al régimen como ejemplo de compromiso con los derechos humanos, provocó una reacción inmediata y masiva en redes sociales, donde decenas de usuarios indignados calificaron las declaraciones de Rodríguez de “cínicas, hipócritas y ofensivas” ante la realidad de explotación laboral y control social que vive el pueblo cubano.

“Qué ironía tan fina… Cuba hablando de abolir la esclavitud, cuando lleva 65 años perfeccionándola”, respondió el médico cubano Alexander Figueredo, exiliado en Estados Unidos, en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Figueredo recordó que el mismo régimen que presume de luchar contra la esclavitud “exporta médicos como mercancía, les quita el pasaporte, se apropia del 80% de su salario y amenaza a sus familias si abandonan las misiones”.

Otros usuarios fueron igualmente contundentes. “Miren quién habla, los que mantienen misiones médicas esclavas por todo el mundo”, escribió el internauta @DiazVismar38292.

Por su parte, @Taoro8 exigió que “Cuba debiera abolir también el trabajo esclavo de las misiones médicas cubanas”, refiriéndose a los más de 26,000 profesionales de la salud que el régimen mantiene trabajando en el extranjero bajo contratos que, según organismos internacionales, constituyen una forma de “trabajo forzoso”.

La indignación también apuntó al contraste entre la pobreza extrema que padecen los cubanos y el discurso oficial sobre “dignidad y justicia social”.

“El salario cubano es esclavitud moderna en toda regla”, denunció el usuario @marcosdruizs. Otros recordaron que la ONU fija en 65 dólares mensuales el umbral de pobreza extrema, mientras que en Cuba los salarios apenas alcanzan los 10 o 15 dólares.

“Cuba sigue sufriendo los estragos de la esclavitud, y no es colonial, sino castrista. El pueblo vive en la absoluta miseria para asegurar la vida de lujos y placeres de un pequeño grupo de burgueses comunistas”, escribió el usuario @requin65, reflejando un sentir generalizado entre los internautas.

La publicación de Rodríguez Parrilla coincidió con nuevas revelaciones sobre los viajes de lujo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, nieto y exescolta de Raúl Castro, quien según una investigación del diario panameño La Prensa habría realizado al menos trece vuelos privados a Panamá desde mayo de 2024.

Muchos cubanos aprovecharon la coincidencia para denunciar la hipocresía de una élite política que vive en el derroche mientras el pueblo sobrevive sin medicinas ni alimentos básicos.

“Hablan de abolir la esclavitud, pero mantienen a 11 millones de esclavos en pleno siglo XXI”, escribió una usuaria bajo el seudónimo @lagaviota000. Otros compararon al régimen con un “barco negrero moderno”, acusando al Partido Comunista de “alquilar” médicos, deportistas y soldados, apropiándose de sus salarios y beneficios.

El mensaje del canciller también reavivó críticas internacionales hacia las misiones médicas cubanas, calificadas por el Parlamento Europeo y por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una forma de “tráfico de personas y trabajo forzoso”.

Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de ironías, memes y frases lapidarias. “Cuba vivió la esclavitud… y la sigue viviendo. Solo cambió el amo”, escribió un usuario. Otro resumió el sentir colectivo: “El comunismo en Cuba no abolió la esclavitud, la nacionalizó”.

Lejos de aplacar críticas, la publicación de Rodríguez Parrilla volvió a poner en evidencia la profunda desconexión entre el discurso oficial del régimen y la realidad que viven millones de cubanos.

En un país donde el salario no alcanza para comer, donde los médicos son tratados como propiedad estatal y donde la libertad sigue siendo un privilegio, las palabras del canciller no sonaron como un compromiso con los derechos humanos, sino como una burla cruel al sufrimiento de todo un pueblo.